ທະນາຍຄວາມສຳລັບຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບລະຫວ່າງ ປະທານານທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ ຜູ້ນຳຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສະພາຕ່ຳເວົ້າວ່າ ລູກຄວາມຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມທີ່ຂຽນມາໃຫ້ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ.
ທະນາຍຄວາມ ມາກ ເຊດ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມນັກກົດໝາຍໄດ້ສະເໜີ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ເດວິນ ນູເນສ, ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ລະດັບສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ສົ່ງຄຳຖາມຕ່າງໆ ເຊິ່ງຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດຈະສາມາດຕອບ “ດ້ວຍການຂຽນ, ພາຍໃຕ້ຄຳສາບານ ແລະ ການທວນສາບານ.”
ທ່ານ ເຊດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ມີພຽງຄຳຖາມດຽວທີ່ລາວຈະປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະສະເພາະຂອງບຸກຄົນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ທ່ານ ຈິມ ຈໍແດນ, ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນລະດັບສູງໃນຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂະບວນການທີ່ຖືກສະເໜີນັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການຂຽນຕອບຄຳຖາມ ຈະບໍ່ສະໜອງຂັ້ນຕອນການຕອບຢ່າງລະອຽດ.
ທ່ານ ຈໍແດນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ເຈົ້າຈະສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຟ້ອງຮ້ອງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນເປັນເຫດຜົນ ສຳລັບການກະທຳ ແລະ ບົດບາດຂອງເຈົ້າໃນການລິເລີ່ມມັນຂຶ້ນມາ. ພວກເຮົາມີຄຳຖາມທີ່ຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລຳອຽງທາງການເມືອງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຝ່າຍດຽວຂອງບຸກຄົນຜູ້ນີ້ ແລະ ມັນເບິ່ງຄືວ່າທ່ານ ມາກ ເຊດ ແລະ ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມເຊື່ອງຂໍ້ເທັດຈິງພວກນີ້ ຈາກການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ.”
ທ່ານ ເຊດ ໄດ້ຕອບໃນທວິດເຕີວ່າ ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ຈໍແດນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ” ກ່ຽວກັບ ປົກປ້ອງຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດຂອງລັດຖະບານກາງ.
ກົດໝາຍພວກນັ້ນປົກປ້ອງລັກສະນະສະເພາະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອາຊີບຂອງຄົນຜູ້ທີ່ລາຍງານບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນການປະພຶດທີ່ຜິດ, ການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ໂດຍພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ.
ຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດມີລາຍງານວ່າ “ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ສືບສວນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສຳລັບການກ່າວຫາວ່າສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດແກັສຂອງ ຢູເຄຣນ.
ຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງລາວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຜູ້ນີ້ໄດ້ຂຽນຄຳອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທຣຳ ກໍຕາມ, ສັກຂີພິຍານຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນການລົມໂທລະສັບໂດຍກົງ ກໍໄດ້ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບ ການອະທິບາຍຂອງຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດນັ້ນ.
A lawyer for a whistleblower whose concerns about a phone call between U.S. President Donald Trump and the leader of Ukraine set off a House impeachment probe says his client is prepared to answer written questions from Republicans.
Attorney Mark Zaid tweeted Sunday the legal team has offered to allow Devin Nunes, the top Republican on the House Intelligence Committee, to submit questions which the whistleblower would answer "in writing, under oath and penalty of perjury."
Zaid added that the only questions he or she will refuse to answer concern identity.
Congressman Jim Jordan, the top Republican on the House Oversight Committee, objected to the proposed process, saying written answers would not provide a sufficient cross-examination process.
"You don't get to ignite an impeachment effort and never account for your actions and role in orchestrating it," Jordan said in a statement."We have serious questions about this individual's political bias and partisan motivations and it seems Mark Zaid and Adam Schiff are attempting to hide these facts from public scrutiny."
Zaid responded on Twitter, saying Jordan's statement showed a "misunderstanding" of federal whistleblower protections.
Those laws protect the identity and careers of people who report issues such as misconduct, abuse of authority and dangers to public safety by government employees.
The whistleblower reported being "deeply concerned" about Trump's July 25 telephone call with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in which Trump urged Zelenskiy to investigate 2020 Democratic presidential candidate Joe Biden for alleged corruption, and his son Hunter Biden, who worked for a Ukrainian gas company.
The whistleblower reported his or her concerns to the intelligence community inspector general. Although this person gave a second-hand account of the Trump phone call, witnesses who heard the call directly have verified the whistleblower's account.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ