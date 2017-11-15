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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເລື່ອງລາວ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ຂອງ ການຄຸມຂັງ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ ສຫລ

ສູນ​ຄຸມ​ຂັງ Elizabeth Detention ​ແມ່ນຄຸກຂອງບໍລິສັດ Corrections Corporation of America (CCA) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ສາມາດຂັງ​ຄົນໄດ້ປະມານ 285 ຄົນ.

ນະ​ໂຍບາຍ​ປັດຈຸບັນຂອງສະຫະລັດ ກໍ​ຄື​ກັກ​ຂັງ​ຜູ້​ທີ່​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າມາ​ເຖິງ​ດ່ານ
ກວດຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ວີ​ຊາ​ອັນ​ຖືກຕ້ອງ
​ຫຼືບໍ່. Aline Barros, ນັກ​ຂ່າວດ້ານຄົນເຂົ້າ​ເມືອງຂອງ VOA ​ໄປ​ຢ້ຽ​ມສູນ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ລັດ
New Jersey ​ແລະໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ​ຂອງ​ການລີ້​ໄພ​ໃນ
​ຂະນະ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່ ຊຶ່ງບົວ​ສະຫວັນ ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ມາສະ​ເໜີທ່ານ
​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເຊີນຟັງເລື່ອງຄຸມຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງໃນ ສະຫະລັດ
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ເມື່ອ​ໃດ​ປະຕູ​ສູນ​ຄ້າຍ​ຄຸມ​ຂັງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ປິດ​ໄວ້ ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ເຂົ້າ​ໄປ ມັນອາດ​ຈະ​
ເປັນ​ເວລາ​ຕັ້ງຫລາຍ​ເດືອນ ​ຈຶ່ງ​ເປີດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປໄດ້​ອີກ.

ຢູ່ໃນ​ຍ່ານ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ທີ່ຢູ່ໃກ້​ກັບສະໜາມບິນ Newark ນັ້ນ ມີສູນ​ຄຸມ​ຂັງ Elizabeth
Detention ​ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຊຶ່ງ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນຜູ້ກະທໍາ
​ຜິດທາງ​ອາຍາ. ຮອດ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ເວົ້າວ່າ ມີ​ຄົນ
​ທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງຜິດ​ກົດໝາຍ​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໄວ້​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ​ຫລາຍ​ກວ່າ 38 ພັນ​ຄົນ. ບາງ​ຄົນ
​ໃນ​ຈໍາ​ນວນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ.

ການ​ກວດກາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບ​ການກວດ​ຢູ່​ທີ່​ດ່ານກວດ
​ຄົນເຂົ້າເມືອງ​ຢູ່​ສະໜາມບິນ. ຜູ້​ໄປ​ຢ້ຽມສູນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ບັດ​ປະ​ຈໍາ​ຕົວ​ໃຫ້​ເບິ່ງ. ​ເອົາ
​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ທີ່​ຖື​ໄປ​ນໍາ​ນັ້ນ​ໄວ້ ຢູ່​ໃນ​ຕູ້​ໃສ່​ກະແຈ​. ບໍ່​ໃຫ້​ຖື​ໂທລະສັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນໍາ. ບໍ່​ໃຫ້
​ຖ່າຍຮູບ. ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ບັນທຶກ​ສຽງໃນ​ຮູບ​ແບບ​ໃດໆ ​ທັງໝົດ. ຮູບ​ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນ ​ໄດ້
ເອົາ​ມາ​ພາຍຫລັງ​ທີ່ທ້າວ Kristyn Scorsone ​ນັກສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາ​ເອກ​ທີ່​ມະຫາ
ວິທະຍາ​ໄລ Rutgers ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມສະ ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນັ້ນ.

ສູນ Elizabeth ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ້າວ Edafe Okporo ຖືກ​ຂັງ​ໄວ້​ເປັນ​ເວລາ 5 ​ເດືອນ.
ລາວ​ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍ​ຖືກ​ຕໍາຫລວດ​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ບອກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່ມີ​
ບ່ອນ​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຢູ່ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ມາເຖິງໜີ້​ໃນ​ນາມ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ
ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງ​ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່​ບອກ​ວ່າ ​ຈະ​ຖືກເອົາ​ໄປ​ໄວ້​ໃນ​ຄຸກ.”

ທ້າວ Okporo ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ Nigeria ຊຶ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນລາວເຮັດ​ວຽກເປັນ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​
ເພື່ອພວກ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ຫລື​ເກ ກຸ່ມ​ນຶ່ງ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ Nigeria ການ​ແຕ່ງງານ​ສໍາລັບ
​ຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ​ແມ່ນ​ຜິດ​ກົດໝາຍ. ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ ປີ 2016, ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ
​ຈາກ​ອົງການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຢູ່​ນະຄອນ New York ທີ່​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຮູບ​ຂອງ
​ລາວ ​ແລະ​ເປີດ​ເຜີຍລາວ​ໃຫ້​ຄົນຮູ້.

ທ້າວ Okporo ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ “ປະຊາ​ຄົມ​ພາກັນ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ
​ຂອງ​ຂ້ອຍ ສະນັ້ນຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຫລົບໜີຈາກ​ຫັ້ນ. ຂ້ອຍ​ມີ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າສະຫະລັດ
​ແລະ​ນັ້ນກໍ​ຄື​ເອກະສານ ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງທີ່​ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເດີນທາງ​ມາ.”

"ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ໂດດດ່ຽວ​ແບບ​ນີ້ມາ​ກ່ອນ. ​ເຈົ້າ​ຖືກສັ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດຕາມ
ແລະຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ. ​ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ອາຫານ​ໃຫ້​ເຈົ້າກິນ ​ບໍ່ວ່າ​
ເຈົ້າຈະ​ມັກ​ອາຫານ​ນັ້ນຫລືບໍ່ ກໍ​ຕາມ ​ເຈົ້າກໍ​ມີ​ແຕ່​ກິນ​ມັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ."

"ຂ້ອຍ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ ໂດຍມີ​ຄວາມ​ກະວົນກະວາຍ​ໃຈ ຄິດ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່າ ຜົນ​
ອອກ​ມາ​ຂອງ​ຄະດີດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ. ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ເສຍ​ໄຊ​ໃນ​ຄະດີ ຂ້ອຍ​ຈະ​
ຕ້ອງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຂ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຊະນະ ຂ້ອຍ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃຫ້
​ເປັນ​ອິດ​ສະຫລະ. ຂ້ອຍ​ຫງ່ວມ​ເຫງົາ​ເພາະ ວ່າ​ຂ້ອຍບໍ່ມີ​ໃຜ​ໂອ້​ລົມ​ນໍາ ​ເພາະວ່າ​
ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ບໍ່ຍອມຮັບ​ຂ້ອຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ແນວ​ຄິດ​ທາງ​ເພດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ."

ທ້າວ Okporo ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ລີ້​ໄພ ​ແລະ​ໄດ້​ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດ​ໃໝ່​ແລ້ວ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ.
ດຽວນີ້ລາວ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່ 3 ບ່ອນ.

ທ້າຍ​ສຸດລາວ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນວ່າ "ຂ້ອຍ​ຜະລິດ​ປຶ້ມ​ແນະ​ນໍາ​ໃນ​ການຄົວກິນ, ທີ່​ສະ​ແດງ​
ໃຫ້​ເຫັນ ເຖິງຊາວ​ອົບ​ພະຍົບ 40 ຄົນ ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດຕ່າງໆ ​ໃນ​ໂລກ."

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