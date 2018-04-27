ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງຜັກດັນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະ
ໂຍບາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີພໍ່ແມ່ທີ່ພາລູກຂອງຕົນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໂດຍ
ຜິດກົດໝາຍ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ (Washington Post).
ຢູ່ໃນບົດສະເໜີທີ່ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ມາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າໄດ້ນາບຂູ່
ວ່າ ຈະກ່າວຫາຜູ້ໃຫຍ່ເຫລົ່ານັ້ນວ່າໄດ້ທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະໃຫ້ຈໍາຄຸກພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ຈະເປັນວິທີການທີ່ "ມີປະສິດທິຜົນ ສູງທີ່ສຸດ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເມືອງຜິດ
ກົດໝາຍຍຸຕິລົງ.
ແຕ່ຖ້ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຄອບ
ຄົວພັດພາກຈາກກັນ. ບົດບັນທຶກບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ທີ່ຍອມມາມອບຕົວດ້ວຍ
ຕົວເອງຈະບໍ່ຖືກດໍາເນີນຄະດີ.
ນະໂຍບາຍໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອຍພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ແລະໄປຢູ່ນໍາລູກຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການຖືກເນລະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ບົດສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ,
ທ່ານນາງ ເຄີສທ໌ເຈັນ ນີລເຊນ (Kirstjen Nielsen) ໃນວັນຈັນທີ່ ຜ່ານມາແລະໄດ້ຖືກ
ເຊັນໂດຍທ່ານ ທໍມັສ ໂຮແມນ (Thomas Homan) ຮັກສາການຫົວໜ້າອົງການຄວບ
ຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີ, ທ່ານແອລ. ແຟຣນຊິສ ຊິສສນາ (L. Francis Cissna), ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການບໍລິການດ້ານການໃຫ້ສັນຊາດແລະກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ທ່ານເຄວິນ ເຄ. ແມັກອາລິີແນນ (Kevin K. McAleenan), ຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍ
ພາສີແລະການປົກປ້ອງຊາຍແດນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ (Washington Post).
ບົດສະເໜີສະບັບນັ້ນຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈໍານວນພໍ່ແມ່ທີ່ພະຍາຍາມພາລູກຂ້າມຊາຍ
ແດນມາ ຈະສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນຖ້າຫາກທ່ານນາງນີລເຊນ ບໍ່ໃຊ້ມາດຕະການຫຍັງ. ບົດສະ
ເໜີສະບັບນັ້ນຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີຄົນພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນມາເກືອບຮອດ 700 ຄັ້ງ
ຕໍ່ມື້ໃນອາທິດຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.
ບົດສະເໜີຍັງເວົ້າອີກວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາທົດລອງໃຊ້ວິທີການນີ້ຢູ່ໃນພາກ ສ່ວນ
ແອລ ພາໂຊ (El Paso) ຂອງການລາດຕະເວນຊາຍແດນ ທີ່ກວາມເອົາພາກຕາເວັນ
ຕົກຂອງລັດເທັກຊັສ ແລະລັດນີວເມັກຊິໂກ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2017 ຫາເດືອນພະ
ຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ບົດສະເໜີນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ເນື່ອງຈາກມີການທົດລອງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ
ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈຶ່ງໄດ້ຫລຸດລົງ 64 ເປີ
ເຊັນ.
ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ໄດ້ຂຽນຕາມຖ້ອຍຄໍາ ທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນບົດສະເໜີນັ້ນວ່າ "ການຫຼຸດ
ລົງ ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍນີ້ ກໍແມ່ນເປັນ
ຍ້ອນການນໍາເອົາຜູ້ໃຫຍ່ ມາດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ... ອີງຕາມບັນທຶກຂອງຈໍາ
ນວນຄອບຄົວ ທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນກັບເລີ້ມຕົ້ນເພີ້ມຂຶ້ນອີກພາຍຫລັງທີ່ໂຄງ
ການລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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