ອົງການກອງທຶນສາກົນ ຫຼື IMF ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງຂອງເສດຖະກິດໂລກປີ 2023 ຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ, ໂດຍອ້າງເຖິງສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ອັດຕາພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຂະຫຍາຍອັດຕາການກູ້ຢືມສຳລັບທັງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ອົງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນທີ່ມີ 190 ປະເທດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕໃນທົ່ວໂລກເລັກນ້ອຍທີ່ 2.7 ເປີເຊັນໃນປີໜ້າ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 2.9 ເປີເຊັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການ IMF ໄດ້ປ່ອຍການຄາດຄະເນເຂົາເຈົ້າສຳລັບປີ 2022 ໄວ້ຄືເກົ່າ ຢູ່ທີ 3.2 ເປີເຊັນ ທີ່ສູງກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງການເຕີບໂຕປີກາຍນີ້ 6 ເປີເຊັນ.
ນອກຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2020 ນັ້ນ, ອົງການ IMF ໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນ “ລັກສະນະການເຕີບໂຕທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2001. ສິ່ງຮ້າຍແຮງແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເທື່ອ ແລະ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ, ປີ 2023 ຈະຮູ້ສຶກຄືກັບພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ.”
ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະເຫັນການເຕີບໂຕທີ່ເປັນຜົນລົບສອງມາດຕາຕິດຕໍ່ກັນໃນປີຈະມາເຖິງນີ້, ອີງຕາມການຄາດການຂອງ IMF.
ພາວະຕົກຕ່ຳໃນການພະຍາກອນຂອງອົງການ IMF ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ປະຫຼາດໃຈ. ການເຕີບໂຕແມ່ນກຳລັງຊັກຊ້າໃນສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຄື ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນໃນ ຢູໂຣບ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບເສດຖະກິດໃນດ້ານລົບເຊັ່ນກັນ. ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງຮັບມືກັບມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດໂຊມລົງຈາກ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ມັນຢູ່ໃນເດືອນທີ 8 ແລ້ວ.
ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານຂອງ IMF ທ່ານນາງ ຄຣິສຕີນາ ຈໍຈີເອວາ, ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ອົງການ IMF ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດ້ປະຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ, ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ຄວາມສ່ຽງຂອງພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳແມ່ນກຳລັງສູງຂຶ້ນ” ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ວ່າເສດຖະກິດໂລກແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບ “ໄລຍະທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍໃນປະຫວັດສາດ.”
ດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ອົງການ IMF ໄດ້ຕັດການຄາດຄະເນໃນການເຕີບໂຕສຳລັບເສດຖະກິດ ອາເມຣິກາ ລົງເປັນ 1.6 ເປີເຊັນໃນປີນີ້, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກການຄາດຄະເນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2.3 ເປີເຊັນ. ອົງການ IMF ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຄາດການເຕີບໂຕພຽງ 1 ເປີເຊັນສຳລັບ ສະຫະລັດ ໃນປີໜ້າ.
ໃນທົ່ວໂລກ, ອົງການ IMF ຄາດວ່າລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 8.8 ເປີເຊັນໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2021.