ຫົວ​ຂໍ້ຕ່າງໆໃນ​ຂ່າວ ເມື່ອ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ທາງ ທີ່ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ຂອງ​ຕ່າງຊາດສາ​ມາດນຳ​ມາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາໄດ້ ແຕ່​ພວກກຸ່ມ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທັງຫຼາຍກ່າວ​ວ່າ ການ​ຢຸດຢັ້ງ​ເງິນຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ລັ່ງ​ໄຫລ​ເຂົ້າ​ມານັ້ນ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ຍ້ອນມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ, ກາ​ນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເງິນ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່ຜິດກົດ​ໝາຍ ແລະການ ​ຂາດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈເພື່ອແກ້​ໄຂ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ດັ່ງ​ທີ່ ບ​ຣາຍ​ແອນ ແພດ​ເດັນ ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ລາຍ​ງານ​ມາ​ວ່າ ​ທັງພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ກໍຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ຕໍ່​ການ​ແຊກ​ແຊງຈາກຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແຕ່​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງຮັບ​ເອົາເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກຂອງຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ສຸກ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ເງິນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ ​ກຳ​ລັງ​ໄຫລ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ລັບ ສູ່ວົງ​ການ​ການ​ເມືອງຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ທ່ານ​ເບັນ ຟ​ຣີ​ແມັນ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດກ່າວ​ວ່າ “​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ເງິນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ ແມ່ນ​ວ່າ ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ມັນ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ຕໍ່​ລະ​ບອບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ແລະ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.”

ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງພວກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ ​ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ຜູ້ເປັນທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ດ້ວຍ​ຂໍ້​ຫາ ນຳ​ເງິນ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ຈາກນັກ​ທຸ​ລ​ະ​ກິດຊາວ​ຣັດ​ເຊຍຄົນນຶ່ງ​ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ມອບໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອາ​ຍາ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ ກາ​ນກວດ​ສອບ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂດຍລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ວ່າ ກົດ​ດັນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃຫ້​ສອບ​ສວນ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.



ຊາຍສອງ​ຄົນທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ຜູ້​ນຶ່ງເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຄື ທ້າວເລບ​ວ໌ ປາ​ຣ​ນາ​ສ ແລະ ທ້າວ ອີ​ກໍ​ ຟ​ຣູ​ແມັນ ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ເບ​ລາ​ຣຸສ ທັງ​ສອງຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ໄດ້​ທຳ​ງານ​ຮ່ວມ​ກັບ ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ໃນ​ເລື້ອງກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມພະ​ຍາ​ຍາມນີ້ ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເຊັ່ນ​ກັນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຊາ​ວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ ຕໍ່​ການ​ນຳ​ເງິນ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ​ ຊາວ​ຊາ​ອຸ​ດີ ໄປ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ເພື່ອ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ອີກສະໄໝນຶ່ງ ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ໃນ​ປີ 2012.



ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ກາ​ນ​ລັ່ງ​ໄຫລ​ເຂົ້າມາຂອງ​ເງິນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ນັກເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍຸ​ຕິ​ການລັກລອມມອບເງິນ​ບໍລິຈາກ ແກ່ພວກກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວທາງ ການເມືອງ ເຊັ່ນວ່າ ສະມາຄົມປືນຍາວ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA ​ຊຶ່ງຖືວ່າ ເປັນການກະທຳ​ທີ່ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ.

ກຸ່ມ NRA ໄດ້ຍອມຮັບເມື່ອປີກາຍນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບເອົາເງິນບໍລິຈາກ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແຕ່ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນປະເທດ ຈ່າຍ ຄ່າເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ.

ທ່ານຟຣີແມັນ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ “ຄັນມີຂໍ້ມູນແບບທີ່ວ່າປົກປິດໄວ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພວກ ເຮົາກໍຈະຂາດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງໃນສະຫະລັດ ໜ້ອຍລົງ ແລະໂອກາດຕ່າງໆ ກໍຈະມີຫຼາຍ ຂຶ້ນ ​ທີ່ເງິນບໍລິຈາກ​ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະອິດທິພົນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍຈະ​ລັກລອບເຂົ້າມາ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ​ຂອງສະຫະລັດ.”



ແຕ່ການບັງຄັບໃຫ້ເປີດເຜີຍ ພວກຜູ້ບໍລິຈາກ ຕະຫຼອດເຖິງກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ເຄື່ອນ ໄຫວທາງການ ເມືອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າ ຜົນດີ ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງພວກປ້ອງກັນຄວາມ ເປັນສ່ວນຕົວ.



ທ່ານແບຣດ ສມິຕ ຈາກສະຖາບັນເພື່ອເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ບັນ ທຶກ ຫຼັກຖານ ຂອງພວກຄົນທີ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ ຫຼືບໍລິ ສັດທັງຫຼາຍ ​ໂດຍ​ຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ຢາກຈະໄລ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກການ ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຂວ້ຳບາດ ຫຼື ຖືກຮາວີລົບກວນ. ພວກເຮົາມີຫຼັກຖານຂອງພວກຄົນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຖືກທຳຮ້າຍ ຮ່າງກາຍ ໃນບາງກໍລະນີ.”



ຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ໃນປີ 2010 ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ​ໃນ​ຊື່ ພົນລະເມືອງສາມັກຄີ ໄດ້ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີການໃຊ້ຈ່າຍ ​ແບບບໍ່​ມີ​ຂີດຈຳກັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົນກຳໄລ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການແບ່ງແຍກ ລະຫວ່າງ ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຄວາມ ໂປ່ງໃສ ແລະເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ແຕ່ທັງສອງພັກຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຫຼາຍຢ່າງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປາບປາມ ຕໍ່ພວກຊາວ ຕ່າງຊາດ ທີ່ຫາຊ່ອງທາງມອບເງິນບໍລິຈາກທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍ ຜ່ານພວກບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີຕົວ​ຕົນຂອງອາເມຣິກາ ແລະໃນວິທີທາງອື່ນໆ.

Recent headlines have highlighted ways in which foreign donations can enter America's political system, but advocacy groups say stopping the flow of foreign money has been hampered by legal loopholes, illicit financial maneuvers and ultimately a lack of political resolve.VOA's Brian Padden reports that Republicans and Democrats both strongly oppose foreign interference in American elections, but both parties have also reportedly received foreign donations.



Untold amounts of foreign money are secretly flowing into America's political bloodstream.



(Ben Freeman, Center for International Policy)

"The danger to democracy of foreign money in U.S. elections is that it's really a fundamental attack on American democracy and self-governance."



Recently, prosecutors charged associates of President Donald Trump's lawyer Rudy Giuliani...



... with funneling $1 million in foreign money from an unidentified Russian businessman to U.S. candidates.



The criminal charges arose amid a Congressional impeachment inquiry...



...of the president for allegedly pressuring Ukraine



...to investigate Trump's political rival Joe Biden.



Two of the men, Ukrainian-born Lev Parnas and Belarus-born Igor Fruman, allegedly worked with Giuliani on this effort to pressure Ukraine as well.



Meanwhile, an American political operative pledged guilty to illegally funneling money from a Saudi tycoon to President Barack Obama's 2012 re-election campaign.



To stem the flow of foreign money, transparency advocates are calling for an end to legal but hidden donations to political action groups, like the National Rifle Association.



The NRA admitted last year it accepted donations from Russia but said they only used domestic funds in U.S. election spending.



(Ben Freeman, Center for International Policy)

"The more this information that's sort of hidden behind closed doors, the less accountability we're going to have in U.S. politics and the greater the opportunities become for foreign money and foreign influence to sneak in and affect U.S. elections."



But forcing the disclosure of donors to groups that advocate politically would do more harm than good, say privacy defenders.



(Brad Smith, Institute for Free Speech)

"We have documented evidence of people being fired from their jobs, or companies not really wanting to fire them but feeling they had to because they were being boycotted or harassed. We have evidence of people being in some cases physically attacked."



The 2010 Citizens United Supreme Court decision that unleashed unlimited spending by nonprofit organizations divides transparency and privacy advocates.



But both sides agree more could be done to crack down on foreign nationals illicitly channeling contributions through American shell companies and other means.

Brian Padden, VOA News Washington