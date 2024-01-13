ຜູ້ຊ່ຽວຊານຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວໃນ 3 ດ້ານ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢືນຢັນວ່າ ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງ ທັງໃນ ຈີນ ແລະ ລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວໃນ 3 ດ້ານ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໃນສໍານັກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງຈໍານວນ 11 ໂຄງການໃນ ຈີນ ກັບ 2 ໂຄງການໃນລາວ ລວມເຖິງ 80 ກວ່າໂຄງການທີ່ກໍ່ສ້າງເທິງສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງນໍານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງແລ້ວໃນ 3 ດ້ານນໍາກັນເຊັ່ນ ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ, ຜົນກະທົບດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຍາກຈົນຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າບໍ່ສາມາດທໍາມາຫາກິນໄດ້ຕາມປົກກິຕິ ທົງຍົງຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພພິ ບັດທໍາມະຊາດທີ່ມີລະດັບຂອງຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ, ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນຢໍ້າວ່າ:
“ການມີເຂື່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງນິ ມັນຊິເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່, ອັນທີ 1 ເນາະ ມັນຊິເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດນິ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ, ເກີດໄພຄຸກຄາມ ທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ແລ້ວກະໄພຄຸກຄາມເລື້ອງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາຫານ, ອັນທີ 2 ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກະຄື ເລື້ອງຂອງການປະມົງພື້ນບ້ານກໍຊິຈັບປາໄດ້ໜ້ອຍລົງ, ອັນທີ 3 ກໍຄື ຄວາມຍາກຈົນຂອງຄົນໃນປະເທດນິ ກໍຈະເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດໄທ (ກສນ) ເປີດເຜີຍວ່າ ກໍາມະການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດໄທໄດ້ຍື່ນໜັງສືຫາລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂໍໃຫ້ທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວນັ້ນ ເພາະເຫັນວ່າ ການສຶກສາສໍາຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ທັງຍັງປາກົດອີກວ່າ ການຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວ ບໍ່ໄດ້ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ປະຊາຊົນໄທຢ່າງຮອບດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃຈວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ມີລັກສະນະຂ້າມພົມແດນເຖິງໄທນໍາດ້ວຍ ເຊິ່ງຖືເປັນການລະເມີດສິດທິຕາມລັດຖະທໍາມະນູນຂອງປະຊາຊົນໄທນໍາອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະເປີດກວ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໄທມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາໂຄງການດ້ວຍນັ້ນເອງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ມີການລົງນາມໃນການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນການລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ໃນຖານະຜູ້ຊື້ ແລະບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ແລະຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 912 MW ໂດຍສັນ ຍາດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍມີການກໍານົດລາຄາການຊື້-ຂາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 2.7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແຕ່ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງກໍໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນ ການຊື້ກະແສໄຟຟ້າ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ແລະກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການສຶກສາ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຢ່າງໄດ້ມາດຕະຖານນໍາດ້ວຍ, ດັ່ງທີ່ ທ່ານນິວັດ ຮ້ອຍແກ້ວ ແກນນໍາເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເຂື່ອນປາກແບງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຂະນະນີ້ ມັນເປັນເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດແດນປະເທດໄທຫຼາຍ ເຂື່ອນໂຕນີ້ ການສຶກສາແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆມັນຍັງບໍ່ໄດ້ລົງເລິກທີ່ຈະແນມເຫັນທຸກພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແຕ່ກໍມີຄວາມພະຍາຍາມຂັບເຂື່ອນໃຫ້ເກີດ ນັ້ນກໍຄືຫວັງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງດຽວເລື້ອງເສດຖະກິດ, ເພາະສະນັ້ນນິ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຖ້າເຂື່ອນປາກແບງເກີດຂຶ້ນນິ ຜົນກະທົບມັນຕ້ອງມີແນ່ນອນ ພີ່ນ້ອງຊາວບ້ານນິຫ່ວງເລື້ອງການຍົກລະດັບຂອງນໍ້າ ເພາະວ່າຕອນນີ້ເຂື່ອນທາງຕອນເທິງກໍຄວບຄຸມນໍ້າຢູ່ ລະດູຝົນກໍຝົນຕົກ ການ Operate ນໍ້າ ການເປີດ-ປິດນໍ້າຕ່າງໆນີ ມັນຊິເປັນບັນຫາ ຫຼື ບໍ່?”
ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ຈະນໍາໃຊ້ເງິນທຶນກໍ່ສ້າງທັງໝົດປະມານ 1 ແສນລ້ານບາດ ໂດຍເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development (ມະຫາຊົນ) ຈາກໄທ ໃນສັດສ່ວນ 51 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 49 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງການລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ໄທ ທີ່ວ່າດ້ວຍການຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານລວມ 10,500 ເມກາວັດ.
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