ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລາວ ບໍ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງ ການ
ທີ່ເປັນຈິງ ທັງຍັງມີລະດັບການພັດທະນາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳແລະສັງຄົມ ໃນສະ
ພາແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງລາວ
ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ທັງໃນພາກ
ລັດ ແລະພາກເອກກະຊົນໄດ້ເລີຍໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ສະຖາ
ບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລັດ ແລະເອກກະຊົນໃນລາວ ບໍ່ສາມາດພັດທະນາປັບປຸງ
ຫລັກສູດການຮຽນ ການສອນໄດ້ທັນກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດ ທີ່
ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງໃຫ້ການບໍລິຫານງານທີ່ທັນສະໄໝໃນພາກລັດ ແລະການຜະລິດສິນຄ້າ
ຮວມເຖິງການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຄູດ້ວຍນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບ
ປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມພູ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ ທີ່ຮຽນ
ມາຮວມທັງການວາງແຜນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງກຳລັງແຮງງານຍັງເຮັດບໍ່ທັນ
ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ການສ້າງບຸກຄະລະກອນຂອງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຍັງບໍ່
ທັນເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະບໍ່ທັນຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ໃນການຜະລິດກະສິ
ກຳແບບທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາ
ກອນຄູ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນທາງ
ດ້ານຄຸນນະພາບ.”
ທ່າງດ້ານທ່ານນາງຂັນທະລີ ສິລິພົງພັນ ປະທານຄະນະກວດກາໃນກະຊວງສຶກສາທິ
ການແລະກິລາ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທຸຈະລິດໃນດ້ານການສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາໃນລາວ ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລາວ ທີ່ຖືວ່າມີຄຸນນະພາບ
ຕ່ຳສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍການທຸຈະລິດດ້ານການສຶກສາໃນລາວນັ້ນ ມີທັງ
ການປອມແປງໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ການສຳເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ໂດຍໄດ້ມີການກວດພົບໃນ
ໃບປະກາດສະນີຍະບັດປອມ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍໃບ ໃນແຕ່ລະປີ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ້ມ
ການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງຂັນທະລີ ຢືນຢັນວ່າ:
“ອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ສືບຕໍ່ນຳເອົາເນື້ອໃນທີ່ຈຳເປັນຂອງວຽກງານ ສະກັດກັ້ນດ້ານ
ການສໍ້ລາດຍັງຫຼວງ ແຊກຊ້ອນເຂົ້າໃນຫລັກສູດສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງ ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ແຊກຊ້ອນເຂົ້າ
ໃນວິຊາລາວສືກສາສຳເລັດ 50 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນໄປແລ້ວລະ ແລະກະເອົາໃຈໃສ່ກວດກາການປອມແປງເອກກະສານ ນຳໃຊ້ເອກກະສານປອມ ປະກາດສະນິີຍະບັດປອມ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ ແຕ່ດຽວນີ້ກະຄ່ອຍຫລຸດລົງ ຄັນເວລາ 2006-
2007 ກວດເມື່ອໃດນິແມ່ນ 400-500 ໃບ ດຽວນີ້ຄ່ອຍໆຫລຸດໆ ເພາະມີການກວດ
ກາເຄັ່ງຄັດ.”
ທາງດ້ານທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າການຫຼິ້ນພັກ ຫຼິ້ນພວກ
ແລະການຊື້ເອົາຕຳແໜ່ງໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າພະນັກງານລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິ
ບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບບັນຫາ ທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍ ແຕ່ເຮັດ
ວຽກບໍ່ເປັນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດ
ໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຖານະທີ່ມີຈຳນວນພະນັກງານລັດ ຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນລາວຄິດ
ເປັນສັດສ່ວນທີ່ສູງສຸດໃນອາຊຽນ ໂດຍເປັນຮອງພຽງແຕ່ ບຣູນາຍເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືລາວມີ
ພະນັກງານລັດທັງໝົດ 184,870 ຄົນ ຫຼືຄິດເປັນສັດສ່ວນພະນັກງານລັດ 1 ຄົນ ຕໍ່ປະ
ຊາກອນລາວ 37 ຄົນ ຂະນະທີ່ມາດຕະຖານໃນອາຊຽນຢູ່ທີ່ສັດສ່ວນ 1 ຕໍ່ 50 ຄົນ ໂດຍ
ຈຳນວນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ຮວມເຖິງທະຫານ ແລະພະ
ນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
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