ເກືອບທັງໝົດຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງໃນຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ຊ່ວຍລ້ຽງດູຜູ້ຄົນປະມານ 200 ລ້ານຄົນນັ້ນ ຈະຈົມລົງສູ່ພື້ນນ້ຳ ພາຍໃນປີ 2100 ຖ້າຫາກອັດຕາໃນປັດຈຸບັນ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ອີງຕາມການທຳນາຍຢູ່ໃນການສຶກສາສະບັບໃໝ່.
ການສຶກສາພົບວ່າ ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 18 ລ້ານຄົນແລະບ່ອນຜະລິດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງອາຫານຫວຽດນາມນັ້ນ ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບໄພພິບັດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການດູດເອົານ້ຳຈາກພື້ນດິນຂຶ້ນມາໃຊ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໜ້າດິນຍຸບລົງ ໃນຂະນະທີ່ລະດັບຂອງນ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນນັ້ນ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອູເທຣັກ ໄດ້ສ້າງລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອບັນທຶກຜົນກະທົບຕ່າງໆຈາກການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກພື້ນດິນ ໃນໄລຍະ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃຊ້ພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ ໃນການທຳນາຍ ສຳລັບອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.
ເມື່ອປະກອບໃສ່ກັບອັດຕາຂອງນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລ້ວນັ້ນ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ພົບວ່າ ບໍ່ວ່າຈະມີການເອົາມາດ ຕະການແບບໃດກໍຕາມ ບໍລິເວນທົ່ງພຽງອັນກວ້າງໃຫຍ່ ຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງເປັນດິນຕ່ຳນັ້ນ ກໍຈະສູນເສຍ ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ດິນອາດຊ່ວຍເຂດອື່ນໆໄດ້.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າສະຫຼຸບວ່າ “ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເວລາການດູດເອົານ້ຳຈາກພື້ນດິນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການກະທຳ ໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດຜ່ານມາ ການດູດເອົານ້ຳມາໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ອາດພາໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງທັງໝົດ ຄ່ອຍໆຍຸບລົງ.”
ທ່ານ Philip Minderhoud ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ພື້ນດິນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອູເທຣັກ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ການດູດເອົານ້ຳຈາກໃຕ້ດິນ ແມ່ນນຶ່ງໃນສິ່ງສຳຄັນສຸດຂອງຫຼາຍໆສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງຍຸບລົງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດຕໍ່ປີ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ເຂດສາມຫລ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ຈະໄດ້ພົບເຫັນ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໜ້ານີ້."
ຍ້ອນແຮງຂັບດັນ ຈາກການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໃນປີ 1986 ການດູດເອົານ້ຳຈາກພື້ນດິນມາໃຊ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ເລີ້ມຈາກວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ເມື່ອ 30 ປີກ່ອນ ມາເປັນ 2 ລ້ານ 5 ແສນລິດ ຕໍ່ມື້ ໃນເວລານີ້.
ທ່ານໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ການສູນເສຍນ້ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄວາມກົດດັນ ທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ ທີ່ພາໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງຈົມລົງ.
ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າກິນ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ແລະ 95 ເປີເຊັນແມ່ນຜະລິດ ຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງເປັນບ່ອນຜະລິດປາ 60 ເປີເຊັນ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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