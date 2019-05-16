ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຫ້າມຫົວເຫວີຍທີ່ເປັນບໍລິສັດໂທລະຄົມຍັກໃຫຍ່ ຂອງຈີນບໍ່ໃຫ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືລະບົບ "5G" ລຸ້ນໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະກຳລັງເຕືອນປະເທດອື່ນກ່ຽວກັບເລື້ອງໄພຂົ່ມຂູ່ມຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຊັນດຳລັດ ທີ່ຫ້າມບໍລິສັດອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນດ້ານໂທລະຄົມທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ທີ່ປະກາດວ່າ ພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດນັ້ນ ເປັນບາດກ້າວທຳອິດໃນການທີ່ຈະກ້າວໄປເຮັດໃຫ້ການຫ້າມເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດຫົວເຫວີຍກາຍເປັນເລື້ອງທາງການ.
ແຕ່ວ່າ ທາງດ້ານບໍລິສັດຫົວເຫວີຍນັ້ນ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ຍອມຖອຍຫລັງເລີຍ
ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແບບພິເສດວ່າ ຈະເອົາຊະນະພວກຕຳໜິຕົນໃຫ້ໄດ້ ແລະຈະ
ປັດເປົ່າຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ຕົນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນໃຫ້ໝົດໄປ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ຕົນຈະຢຸດເຮັດທຸລະກິດຖ້າຫາກຖືກບັງຄັບໃຫ້ສອດແນມເບິ່ງລູກຄ້າຂອງຕົນ ແລະ ດຽວນີ້ ປະທານບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລຽງ ຫວາ (Liang Hua) ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການເຊັນສັນຍາທີ່ເວົ້າວ່າ "ບໍ່ມີການສອດແນມ" ອີກດ້ວຍ.
ໂດຍທີ່ກ່າວຜ່ານນາຍແປພາສາ ໃນໄລຍະທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນລອນດອນນັ້ນ ທ່ານ ລຽງ (Liang) ເວົ້າວ່າ ຫົວເຫວີຍຍິນດີທີ່ຈະ "ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍກັບຕົນເອງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາບັນລຸມາດຕະຖານຂອງການບໍ່ມີການສອດແນມ, ບໍ່ມີການລັກຈອບມອງເບິ່ງ."
ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເລີຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານ ລຽງ (Liang) ເວົ້າວ່າ " ບໍ່ມີການສອດແນມ, ບໍ່ມີການລັກຈອບມອງເບິ່ງ” ນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ເພາະວ່າຫົວເຫວີຍ ກໍຄືກັນກັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີໝົດທຸກແຫ່ງ ລ້ວນແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊັນ ສັນຍາຮັບຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດສາມາດທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນຳໄດ້ ຖ້າຫາກຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີເກືອບໝົດທຸກບໍລິສັດ ເຊັ່ນ Google ແລະ Facebook ໄດ້ເປີດເຜີຍການຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ ຈາກລັດຖະບານຢູ່ໃນບົດລາຍງານ ແບບເປີດເຜີຍເປັນປະຈຳ. ບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕອນໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮ້ອງຂໍນັ້ນຢູ່ໃນສານ.
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