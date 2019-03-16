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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ວິ​ທີທີ່ທ່ານ ​ຖື​ໂທ​ລະ​ສັບ ສາ​ມາດຊ່ວຍ ​ຕ້ານ​ການຂະ​ໂມຍຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງ​ຕົວ​ທ່ານໄດ້

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສະ​ຫລາດ ຫລື smartphone ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເພື່ອ​ຊື້ສິ່ງ​ຂອງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ, ວັນ​ທີ 22 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2017

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ວິ​ທີ​ທີ່​ທ່ານຖື​ໂທ​ລະ​ສັບ ສາ​ມາດຊ່ວຍໃນ​ການ​ຕ້ານກັບ​ການຂະ​ໂມຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງ​ບຸກ​ຄົນ​ ຫລື​ການຫລອກ​ລວງໄດ້​ ຫລືບໍ່? ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຄິດ​ວ່າ ໄດ້. ມາດ​ຕະ​ການດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບ ຫລື Biometric ເຊັ່ນເຄື່ອງ​ອ່ານ​ລາຍມືທັງ​ຫລາຍໄດ້​ກັບກາຍ​ມາ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໃນການຕ້ານ​ກັບ​ການ​ຫລອກເອົາ​ຂໍ້​ມູນ ແຕ່​ວ່າ ການ​ປ້ອງ​ກັນສູງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອີກ​ຂັ້ນ​ນຶ່ງແມ່ນ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັ​ງເລີຍ ເຊັ່ນ​ວ່າ ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ສະ​ຫລາດ ຫລື smartphone ຖືໄວ້ໃນ​ມຸມ​ໃດ ເປັນ​ຕົ້ນ. Tina Trinh, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​: ວິ​ທີ​ທີ່​ເຮົາ​ຈັບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ກໍ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລັກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ສະ​ຫລາດ ຫລື smartphone ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ທາງອິນ​ເຕີ​ແນັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນ​ໄດ້ງ່າຍ​ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ແຕ່​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຕ່າງ​ໆ ຮູ້​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ແທ້ຫລືບໍ່ ທີ່​ທຳ​ການ​ສັ່ງ​ຊື້​ສິນ​ຄ້ານັ້ນໆ?

ທ່ານ ດອນ ດັນ​ແຄນ (Don Duncan), ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ NuData Security ກ່າວ​ວ່າ
“ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍອັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຫລາຍໆອັນ ທີ່​ພວກ​ຮ້ານຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍ​, ຄົນ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ແລະ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍແມ່ນປະ​ຊາ​ຄົມ​ທາງ​ການ​ເງິນທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດກຳ​ລັງປະ​ເຊີນ​ຢູ່ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງການ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດນີ້ ກໍ​ຄື​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ບຸກ​ຄົນທີ່​ຊື້​ເຄື່ອງນັ້ນໃນ​ຕົວ​ຈິງ.”

ທ່ານ ດັນ​ແຄນ (Duncan) ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ປະ​ພຶດຕິ​ກຳທາງ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລຂອງ​ພວກ​ເຮົາທີ່​ມັກ​ເຮັດ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ມາ ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ​ອອນ​ລາຍ ສາ​ມາດບົ່ງ​ບອກ​ໄດ້​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນພວກ​ເຮົາ​ແທ້ໆບໍ ທີ່​ເຊັນເຂົ້າ​ໄປ​ ຫລື​ວ່າ ແມ່ນ​ໃຜ​ຜູ້​ນຶ່ງທີ່ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນ​ຊີໂດຍ​ໃຊ້​ລະ​ຫັດ​ລັບທີ່​ຂະໂມຍ​ເອົາມາ ເພື່ອ​ເຊັນ​ເຂົ້າ​ໄປ ຊຶ່ງທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

“ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຕອນທີ່​ຂ້ອຍ​ພິມ​ຂໍ້​ມູນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນ​ຂ້ອຍໃຊ້​ເວ​ລາ​ກົດ​ໂທ​ລະ​ສັບດົນ ຫລືບໍ່​ດົນ? ຂ້ອຍ​ກົດໂທ​ລະ​ສັບ​ຢູ່ໃນ​ລວງ​ຕັ້ງ​ບໍ ຫລື​ ໃນ​ລວງນອນ? ຂ້ອຍ​ຖື​ໂທ​ລະ​ສັບ​ແບບ​ໃດເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງລະ​ດັບຄວາມ​ໃກ້-ໄກຈາກ​ໂຕ​ຂ້ອຍ?”

ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັ​ງເລີຍ ສາ​ມາດ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້ໄດ້ພາບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເລັກໆ ​ນ້ອຍໆ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ແບບແວັບໆ ໂດຍ​ໃຊ້ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນແລ້ວ ​ຢູ່​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບເຊັ່ນ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ເລັ່ງຄວາມໄວ ແລະ​ GPS….

ທ່ານດັນ​ແຄນ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ: “ເຈົ້າ​ຮູ້ບໍ່, ບ່ອນ​ຢູ່​ທາງ​ພູມີສາດ ​ແມ່ນ​ຈຸ​ດ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ແທ້ໆ ໃນການທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຮູ້​ໄດ້ວ່າ​ ຜູ້​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ນັ້ນຢູ່​ໃສ, ເຄື່ອງໂທ​ລະ​ສັບ​ນັ້ນ…ຕິດ​ຕໍ່ມາຈາກ​ໃສ.”

ບໍ່​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບລະ​ຫັດ​ພັ​ສ​ເຫວີດ ຫລື ລາຍ​ມືທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິມ​ໃສ່​ອີ່​ຫລີ ສ່ວນຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັ​ງເລີຍນີ້ ແມ່ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ໃຊ້​ ຈະທຳການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິດັ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າເຄີຍເຮັດ​ມາ.

ທ່ານ ດັນ​ແຄນ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ລະ​ຫັດ​ລັບ​ສອງ ສາມ ແຖວ ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ຫລື ໃນ​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ​ຂອງໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ລະ​ຫັດທັງ​ໝົດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນເຮັດ​ກໍ​ຄື ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ….. ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ມັນ​ມາ​ດຳ​ເນີນ​ການ ແລະກໍ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ນັ້ນ ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ຫລືແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ​ຂອງໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື.”

ແມ່ນ​ແຕ່​ປະ​ເດັນ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕີ​ພິມ​ດີດ ຫລື ໂທ​ລະ​ສັບ​ຖືກ​ຖືຢູ່​ໃນ​ມຸມ​ໃດ ສາ​ມາດ​ກາຍ​ເປັນເຄື່ອງ​ມື​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ໄດ້.

ແລະຢູ່​ໃນ​ຍຸກ​ແຫ່ງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ມູນຢ່າງ​ໃຫ​ຍ່​ຫລວງນີ້ ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັ​ງເລີຍໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຄົນ​ຂາຍ​ເຄື່ອງບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກາງ​ຕໍ່​ອາ​ໄສພຽງແຕ່​ການ​ເຊັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນ​ຊີ ແລະ​ໃຊ້​ລະ​ຫັດ​ພັ​ສ​ເຫວີດ ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ຕໍ່​ໄປອີກ​ແລ້ວ. ບໍ​ລິ​ສັດ NuData ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດທີ່​ໄດ້ນຳ​ເອົາ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີອັນ​ນີ້​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດຕໍ່​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ຕົນຢູ່​ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ.

ທ່ານ​ດັນ​ແຄນ ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ “ການ​ທີ່​ວ່າບໍ່​ມີ​ແຕ່​ພຽງ​ຂໍ້​ມູນ​ອັນ​ດຽວທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະສະ​ໜອງ​ເລື້ອງສ່ຽງ​ໄພ ຫລື ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ໃຫ້​ແກ່​ຍີ່​ຫໍ້​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຫລື​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້.”

ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ແລ້ວ, ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ້​ສຶກ​ປອດ​ໄພຫລາຍ​ຂຶ້ນ ອາດ​ຈະ​ຢູ່​ທີ່ພຽງປາຍນີ້ວມື້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ​ເອງ.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບລາຍງານນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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