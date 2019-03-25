ພວກກຳມະກອນທີ່ຄ່າແຮງງານຖືກຂອງຫວຽດນາມອາດບໍ່ເປັນດາຣາຂອງປະເທດຢູ່ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ຄ່າແຮງງານຕ່ຳໄດ້ຊ່ວຍຫັນປ່ຽນປະເທດຄອມມິວນິສຈຳນວນນຶ່ງ ໃຫ້
ເຕີບໂຕຢ່າງວອງໄວຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການແບບ
ຢ່າງເສດຖະກິດແນວໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູຈາກສົງຄາມຫວຽດນາມຢ່າງຊ້າໆແລ້ວ ປະເທດເອເຊຍອາຄະເນ
ແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ມີຜົນຜະລິດລາຍໄດ້ພາຍໃນປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກແຕ່ລະປີນັບຕັ້ງແຕ່
ຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງສັນຫຼັງຄ່າແຮງງານຕ່ຳ ແລະອຸດສາຫະ
ກຳຂາອອກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດທີ່ພົວພັນກັບການລົງ
ທຶນຕ່າງປະເທດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ຫວຽດນາມແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຈຸດຫັນປ່ຽນ ເບິ່ງຄືນໄປຫຼັງຫາການສົ່ງອອກທີ່
ງ່າຍໆເຊັ່ນວ່າເຂົ້າ ແລະເກີບຣີບອກສ໌ ທີ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ແລະເບິ່ງໄປໜ້າຫາຄວາມ
ກ້າວໜ້າດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງໄຕ້ຫວັນ ຫຼືເກົາຫຼີໄຕ້. ບັນ
ດາຄົນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງທີ່ “ເຮັດຢູ່ໃນຫວຽດນາມ” ທີ່ເປັນສັນຍານວ່າມີ
ຄຸນນະພາບຕ່ຳ. ນອກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງຢາກກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ວົງການຄ້າຂອງໂລກ
ປາດສະຈາກການຕ້ານໂລກາພິວັດ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໝູ່ພວກຜູ້ປ່ອນບັດທີ່ນິຍົມກັນໄປ
ຕັ້ງແຕ່ຢູໂຣບ ຫາສະຫະລັດ.
ທ່ານອຸສມານ ດີອອນ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກໃນຫວຽດນາມກ່າວວ່າ “ອັນ
ທີ່ເຫັນວ່າເປັນໄປໄດ້ດີໃນໄລຍະຜ່ານມາ 30 ປີ ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະມີຜົນດີໃນ
ອະນາຄົດກໍເປັນໄດ້. ຜົນກະທົບຂອງການເລີ້ມຕົ້ນສະຖາບັນ ແລະການປະຕິຮູບໂຄງ
ຮ່າງຕ່າງໆປາກົດວ່າບັນລຸເຖິງຈຸດບັ້ນປາຍຂອງມັນແລ້ວ.”
ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງການປະຕິຮູບ ໂດ ເໝື້ອຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມເມື່ອສາມທົດສະວັດກ່ອນເວລາ
ຫວຽດນາມໄດ້ເລີ້ມນຳສະເໜີເສດຖະກິດຮູບໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະລະບົບເສດຖະກິດ
ຕະຫຼາດ ເຊັ່ນເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໂຕຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະມີບ້ານເຮືອນເປັນຂອງ
ຕົນເອງ. ຮາໂນ່ຍກຳລັງປະຕິບັດທົບທວນເບິ່ງຄືນ ໂດ ເໝື້ອຍ
ວ່າມັນດີຢ່າງໃດ ແລະຈະວາງແຜນເສັ້ນທາງເສດຖະກິດໃໝ່ຢ່າງໃດໃນສາມທົດ
ສະວັດຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ.
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