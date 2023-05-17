ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ທະຫານຂອງມຽນມາໄດ້ຮວບຮວມເອົາການຄວບຄຸມພວກສະໜອງການບໍລິການມືຖືຂອງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ, ສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ແລະນັກຂ່າວມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ ການຖືກເຝົ້າຕິດຕາມ, ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ໂດຍທີ່ບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການມືຖື 4 ແຫ່ງຂອງປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມກັບທະຫານຂອງມຽນມາ, ຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫລໍ່ແຫລມ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອຮາວີລົບກວນຕໍ່ການອອກປາກອອກສຽງຂອງຝ່າຍຄ້ານ.
"ກອງທັບໃນມຽນມາໄດ້ສືບຕໍ່ກົດຂີ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ທາງອິນເຕີແນັດ ໃນສະພາບທີ່ ມີການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພົນລະເຮືອນ, ການຄັດຄ້ານທາງການເມືອງ ແລະການຂັດແຍ້ງທີ່ມີການໃຊ້ອາວຸດ ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອົງການ Freedom House, ທ່ານຄຽນ ແວສເທນສັນ (Kian Vesteinsson).
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ການຮວບຮວມເອົາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການມືຖື ຫມາຍຄວາມວ່າ "ປະຊາຊົນສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນອອກຢ່າງ ເສລີ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ໃນເລື້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການສື່ສານຂອງ ເຂົາເຈົ້າ." "ຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ກໍຄືຄວາມປອດໄພຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກນັກຂ່າວ."
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານເປັນຕົ້ນມາ ທະຫານຂອງມຽນມາໄດ້ສັງຫານ ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ຄົນ, ແລະຫຼາຍກວ່າ 17,900 ຄົນ ຍັງຖືກກັກຂັງຢູ່ ຍ້ອນຕ້ານ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ອີງຕາມກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າດ້ານສິດທິມະນຸດ, ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດທາງການເມືອງ Assistance Association for Political Prisoners.. ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງພວກທະຫານ ລວມທັງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ອາດຈະເປັນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະອາດຊະຍາກຳສົງຄາມກໍເປັນໄດ້.