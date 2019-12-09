ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳສະເໜີຫລັກຖານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ຄະນະກຳມະການນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນສັບປະດານີ້ ກ່ຽວກັບ ມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ການພິຈາລະນະຮັບຟັງ ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການນຳສະເໜີຫຼັກຖານຈາກບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທັງ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ແລະຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ.
ທຳນຽບຂາວ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການພິຈາລະນະຮັບຟັງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານແພັຕ ຊີໂປໂລນ ທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຕຳໜິການສອບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ກຳ ລັງເຜີຍແບອອກມາ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດມີສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ດັ່ງກັບວ່າ “ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເລີຍ” ແລະໄດ້ເອີ້ນບົດຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ຈະອອກມານັ້ນ ວ່າ “ເປັນການລະເມີດອຳນາດທີ່ໄຮ້ຄວາມຄິດ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນຂະບວນການດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນການຫາເລື້ອງຈັບຜິດ ຫຼື witch hunt” ແລະວ່າ “ເລື້ອງຫລອກລວງ” ແລະ ຂາດຂະບວນການພິຈາລະນາດ້ານກົດໝາຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານຍັງໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ລົງໃນທວີດເຕີ້ຈາກບຸກຄົນອື່ນໆ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຈະແຈ້ງ.
ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ທ່ານເຈີຣອລດ໌ ເນດເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ພາຍໃນ “3 ນາທີເຕັມ” ຖ້າຫາກທ່ານທຣຳ ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ຕໍ່ໜ້າຄະນະຕຸລາການສານອາຍາ ທີ່ວ່າທ່ານລະເມີດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ດ້ວຍການຊັກຊວນໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ຄູ່ແຂ່ງທ້າຊີງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2020 ຜູ້ນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານທຣຳ “ມີຫລັກຖານໃດໆທີ່ແກ້ຜິດ” ທ່ານກໍຄວນນຳເອົາມັນອອກມາໃຫ້ຮູ້ຈັກ ແທນທີ່ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາຮັບຟັງຕ່າງໆ.
ມັນບໍ່ເປັນຈະແຈ້ງວ່າ ຈະມີບົດຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ຈັກບົດແທ້ ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ວາງແຜນຈະນຳມາຟ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ແຕ່ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ອາດລົງຄະແນນສຽງ ຕໍ່ບົດຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍ ພາຍໃນທ້າຍສັບປະດານີ້.
ໃນເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ ສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະ ບ່ອນທີ່ການມີສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ຊຶ່ງຄາດໝາຍກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະຮັບຜ່ານບົດຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆໄດ້ ກ່ອນໜ້າວັນຄຣິສມັສ ຊຶ່ງບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງໝົດ ໄປພັກຜ່ອນ ໂດຍທີ່ຈະສົ່ງຂະບວນການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ ໄປໃຫ້ສະພາສູງທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນເດືອນມັງກອນ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ສອງສ່ວນສາມຂອງສະພາສູງ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ມີຄວາມຜິດ ແລະ ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເມື່ອການສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທຣຳ ຍັງຄົງມີຢູ່ ຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນພັກຂອງທ່ານນັ້ນ.