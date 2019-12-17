ຄະນະກຳມະການດ້ານກົດລະບຽບຂອງສະພາຕ່ຳ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະພົບປະ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການນຳສະເໜີຂັ້ນຕອນຕໍ່ສະພາຄົບຄະນະ ເພື່ອຈະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ໃນເວລາທີ່ສະພາຈະພິຈາລະນາການຟ້ອງຮ້ອງສອງຂໍ້ຂອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ວິທີການໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ອັນທີ່ຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະເປັນການລົງຄະແນນສຽງ ເກືອບວ່າ ຈະເປັນໄປຕາມພັກການເມືອງ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດສ່ວນໃຫຍ່ ເຫັນດີໃຫ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ ກໍຕາມ.
ໃນຂະນະວິທີການ ໄດ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາໃນການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ປະທະຄາລົມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າ “ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ” ໃນການລະເມີດຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງລົງໃນທວີດເຕີ້ ວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງຫຼອກລວງນັ້ນແມ່ນການຕົວະຕົ້ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດດ້ານການເມືອງ ຂອງອາເມຣິກາ!” ທ່ານຂຽນລົງທວີດເຕີ້ອີກວ່າ “ພວກສື່ມວນຊົນຂ່າວປອມ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກນອກເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ສາມັກຄີກັນ ແລະ ຈຸດຢືນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພັກ ຍາກລຳບາກເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້!”
ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກາຄົນ ທີສາມທີ່ຈະຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນຮອບ 243 ປີ ຂອງປະຫວັດສາດປະເທດນີ້ ຫາກແຕ່ວ່າ ການລົງຄວາມເຫັນວ່າຜິດ ແລະການຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໂດຍພັກຣີພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ເມື່ອການດຳເນີນຄະດີໃນເດືອນໜ້ານີ້ ກໍຍັງຄົງມິຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບ Fox News ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ວ່າ ມີ “ສູນໂອກາດ” ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຄຳເຫັນແບບການຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງທາງທວີເຕີ້ຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນຂະນະທີ່ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານ 658 ໜ້າ ທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໃນສອງຂໍ້ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ. ຂໍ້ນຶ່ງ ກ່າວຫາທ່ານປະທານາທິບໍດີ ວ່າ ລະເມີດອຳນາດໂດຍການຊັກຊວນໃຫ້ຢູເຄຣນ ເປີດການສືບສວນສອບສວນຄູ່ແຂ່ງທ້າຊິງຕຳແໜ່ງຜູ້ສຳຄັນຄົນນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ. ສ່ວນຂໍ້ຫາອີກອັນນຶ່ງ ຕໍ່ທ່ານ ແມ່ນການຂັດຂວາງຕໍ່ລັດຖະສະພາ ດ້ວຍການປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜອງເອກກະສານຫຼາຍກວ່າພັນສະບັບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສືບສວນຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະສະກັດກັ້ນບັນດາທີ່ປຶກສາຜູ້ສຳຄັນ ບໍ່ໃຫ້ໄປໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການ.
ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ການກະທຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສູງເຖິງລະດັບຂອງການລະເມີດທາງອາຍາ ກໍຕາມ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຟ້ອງຮ້ອງ ນັ້ນ ຍຸຕິທຳ, ແຕ່ການປະພຶດຂອງທ່ານນີ້ ແມ່ນເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ.” ພວກເພິ່ນ ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງທ່ານທຣຳ ວ່າ “ເປັນທັງການຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະມີລັກສະນະໃນທາງອາຍາ” ລວມທັງການໃຫ້ສິນບົນແລະກໍ່ແຜນການຫຼອກລວງດ້ວຍຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີ. ພວກເພິ່ນໄດ້ຖົກຖຽງວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ “ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດນີ້” ແລະຄວນຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.