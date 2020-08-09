ທ. ຄໍາຮຸ່ງ ບັກກໍາ ເລົ່າເລື້ອງມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານຢູ່ໃນ ສຫລ ຂອງຄອບຄົວທ່ານພ້ອມ ກັບກຸ່ມໄທດໍາຫລາຍຮ້ອຍຄົນແຕ່ຕົ້ນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

ໃນລາຍການຊຸມຊົນລາວຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາຂອງວີໂອເອພາກພາສາລາວແລງມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພາບັນດາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານຄໍາຮຸ່ງ ບັກກໍາ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນໍາພາຊົນເຜົ່າໄທດໍາຢູ່ລາວຊຸດທໍາອິດມາຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບຢູ່ເປັນກຸ່ມນໍາກັນ ໃນລັດໄອໂອວາ, ທາງພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດໃນທ້າຍປີ 1975. ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານການຊ່ວຍເຫລືອຊາວອົບພະຍົບທີ່ພັດພາກຈາກບ້ານເມືອງມານັບແຕ່ມີການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງໃນລາວ ໃນເດືອນທັນວາປີນັ້ນ ທ່ານຮຸ່ງໄດ້ເຫັນ ແລະກໍຈົດຈໍາໄດ້ດີກ່ຽວກັບການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊຸມຊົນຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ເລື້ອງລາວຄວາມເປັນມາໃນການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດຂອງ ຄອບຄົວທ່ານຄໍາຮຸ່ງ ແລະຊົນເຜົ່າໄທດໍາຈໍານວນນຶ່ງ ເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານໄປຟັງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເພິ່ນຈາກບົວສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຄໍາຮຸ່ງ ບັກກໍາ ຊຶ່ງເປັນພະນັກງານບໍານານ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫລືອອົບພະຍົບປະຈໍານະຄອນເດີມອຍນ໌, ເມືອງເອກຂອງລັດໄອໂອວາ, ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານເປັນຜູ້ອາວຸໂສຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ນໍາພາ ທີ່ມີບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຄົມລາວຊົນເຜົ່າໄທດໍາໃຫ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນນະຄອນແຫ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງເລີ້ມແຕ່ຕອນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກລາວໃນເດືອນ 5 ປີ 1975 ກ່ອນລາວ ຈະປະກາດປ່ຽນແປງການປົກຄອງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ 7 ເດືອນຕໍ່ມາ ຊຶ່ງກໍຄືເດືອນທັນວາ 1975.
ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານແລ້ວ ກ່ອນຈະມາຢູ່ວຽງຈັນນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະຊົນເຜົ່າໄທດໍາຫລາຍຄອບຄົວ ແມ່ນໄດ້ ອົບພະຍົບມາຈາກແຂວງເຊິນລາ ຊຶ່ງເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຂຶ້ນກັບຝຣັ່ງ ໂດຍກົງຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ພາຍຫລັງຈາກທີ່ຝຣັ່ງເສຍໄຊໃຫ້ ແກ່ກໍາລັງທະຫານຫວຽດມິງຂອງທ່ານໂຮຈີມິນໃນສົງຄາມຢູ່ດຽນບຽນຝູໃນປີ 1945. 30 ປີຕໍ່ມາ ກໍຄືໃນປີ 1975 ເມື່ອເຫັນວ່າລາວມີທ່າທີວ່າຈະປ່ຽນແປງການປົກຄອງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໄທດໍາທັງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດບ້ານໂພນຕ້ອງ, ຮ່ອງແຊງ ແລະໜອງບົວທອງ ກໍໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍຄອບຄົວໜີໄປພ້ອມໆ ກັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານຄໍາຮຸ່ງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດຂອງຊົນເຜົ່າໄທ ດໍາສອງງວດທໍາອິດ ນັ້ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 1975 ຊຶ່ງມີປະມານ 600 ກວ່າຄົນ ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ ມີຈໍານວນເພີ້ມ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ມາຮອດຊຸມປີ 1980 ເມື່ອບວກໃສ່ກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ເຊັ່ນລາວລຸ່ມ ແລະມົ້ງແລ້ວ ຈໍານວນອົບພະຍົບທີ່ມາຈາກລາວ ກໍມີຫລາຍເຖິງ 5 ພັນກວ່າຄົນ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າປະຫວັດຂອງເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານຄໍາຮຸ່ງທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ທີ່ມີບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການຍົກຍ້າຍຄົນລາວຊົນເຜົ່າ ໄທດໍາ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດໂອໂອວາ ເລົ່າເຖິງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດສູ່ຟັງອີກວ່າ:
ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານຜູ້ນຶ່ງໃນ 4 ທ່ານທີ່ມາຈາກລາວ ໃນເລື້ອງຍົກຍ້າຍ ຖິ່ນຖານຂອງຊາວອົບພະຍົບທີ່ມາຈາກເຂດອິນດູຈີນ ທ່ານຄໍາຮຸ່ງເລົ່າເຖິງຂັ້ນຕອນການຍົກຍ້າຍຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ແລະເຜົ່າອື່ນໆ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ເມື່ອອົບພະຍົບເຂົ້າມາເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນລັດໄອໂອວາເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກຸ່ມຂອງເພິ່ນທີ່ມີ ຄົນລາວ ຊົນເຜົ່າໄທດໍາ 4 ຄົນກໍຍິ່ງມີວຽກເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ ຄໍາເຫັນວ່າ:
ຄົນລາວຢູ່ໃນ ລັດໄອໂອວາ ນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ເຮັດວຽກຢູ່ ໃນໂຮງງານຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຄົນລາວກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄໍາຮຸ່ງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ໃນປະມານສອງທົດສະວັດມານີ້ ເມື່ອຄົນລາວ ຊຶ່ງລວມທັງຊົນເຜົ່າໄທ ດໍາໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານອັນຖາວອນລັດໄອ ໂອວາ, ຮູ້ພາສາອັງກິດດີ ແລະ ຈໍານວນນຶ່ງກໍ ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງຂຶ້ນ ກໍໄດ້ມີອາຊີບໃນຫລາກຫລາຍສາຂາຂຶ້ນ ເຊັ່ນເຮັດ ວຽກໃນໂຮງໝໍ, ໃນຮ້ານອາຫານ ແລະອື່ນໆ. ສ່ວນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງໄດ້ມີໂອ ກາດທໍາມາຫາກິນໃນສະຫະລັດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະກໍມີຜົນສໍາເລັດ ໃນການປະກອບ ອາຊີບໃນຫລາຍດ້ານ ເຊັ່ນເປັນທ່ານໝໍ, ເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພິເສດສຸດ ກໍມີຫລາຍຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄໍາຮຸ່ງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ໄອໂອວາ ເປັນລັດທີ່ມີອາກາດໜາວ ແຕ່ກໍມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນດ້ານການຜະລິດ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນໝາກສາລີສໍາລັບເຮັດເປັນອາຫານລ້ຽງ ສັດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 8 ຕື້ໂດລາ. ນອກນັ້ນກໍ ໝາກຖົ່ວເຫລືອງ, ເຂົ້າໂອດ ແລະເຂົ້າເບລ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍມີການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງໄກ່, ງົວພັນຊີ້ນ ແລະພັນນົມ ເປັນຕົ້ນເພື່ອ ປ້ອນ ໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ້ນ. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານຄໍາຮຸ່ງແລ້ວແມ່ນມີຄົນ ເຊື້ອສາຍລາວ ແລະເຊື້ອສາຍເອ ເຊຍມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ຫລາຍຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານເຫລົ່ານີ້.
ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການໂອ້ລົມກັບທ່ານ ຮຸ່ງ ບັກກໍາ, ທີ່ເປັນ ຄົນລາວອາວຸໂສທ່ານນຶ່ງໃນນະຄອນດີມອຍ, ລັດໄອໂອວາ, ພາກຕາເວັນຕົກ ຕອນກາງຂອງສະຫະລັັດ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
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