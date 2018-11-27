ພັກຝ່າຍ ທີ່ສະນັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໃນຮົງກົງ ແມ່ນຫວັງທີ່ຈະແຊກຊຶມ ເຂົ້າໄປ
ສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມຄຸມເຄືອ ແຕ່ກໍມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄືຄະນະກຳມະການການປົກ
ຄອງເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍທີ່ມີຜູ້ລົງສະໝັກ 4 ຄົນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ລະດັບໝູ່ບ້ານ
ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງໄລຍະຂອງການສະເໜີຊື່ນັ້ນໄດ້ສິ້ນ ສຸດລົງໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ມີຕົວແທນຂອງຊາວບ້ານປະມານ 1,400 ບ່ອນນັ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກເລືອກຕັ້ງ ໃນການ
ປ່ອນບັດ ໃນສອງວັນທ້າຍສັບປະດາ 2 ໃນເດືອນມັງກອນ ທີ່ຈະຕັດສິນ ເປັນຜູ້ນຳ
ຂອງເຂດປົກຄອງໃໝ່, ຊຶ່ງເປັນແຫຼມໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະເກາະດອນນ້ອຍໆສິບ
ກວ່າເກາະ ທີ່ຮວມຕົວເປັນ 86 ເປີເຊັນ ຂອງດິນແດນດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງບ້ານນ້ອຍໆ ແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ບາງບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຖືອຳນາດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເປັນທີ່ໝາຍຕາໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະລັດ
ຖະບານ ທີ່ພົບປະກັນ ຍ້ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການສ້າງບ້ານເຮືອນ ໃນ
ນຶ່ງຂອງຮົງກົງ ທີ່ມີບັນຫາກົດດັນທາງສັງຄົມນັ້ນ.
ຕົວແທນຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພື້ນຖານ ຂອງການມີລະບົບອຳນາດທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າໃນຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້ານັ່ງໃນສະພາຄະນະກຳມະການທີ່ພົວພັນກັບ
ເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ. ປະທານຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ບ່ອນນັ່ງ ໃນ Heung Yee
Kuk, ຊຶ່ງແມ່ນສະພາ ທີ່ປຶກສາ ທີ່ເກົ່າແກ່ມາເປັນສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ທີ່ມີຫູກັບພວກ
ຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງຮົງກົງ.
ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນແມ່ນໜ້ອຍ ນັກກົດໝາຍ ທ່ານແອດດີ ຈູ ທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ
ທີ່ເປັນຕົວແທນຂົງເຂດໃໝ່ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ໃນສະພານິຕິບັນຍັດ ຂອງເມືອງ
ກ່າວວ່າ ມັນເປັນບາດກ້າວທຳອິດໃນການປ່ຽນແປງລະບົບທີ່ເຂົ້າໄປພົວພັນຢູ່ເລື້ອຍໆ
ກັບບັນດາບໍລິສັດ ແລະພວກຍາດແຍ່ງທີ່ດິນ ໃນສື່ມວນຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼາຍກວ່າ ເປັນ
ພວກຮາກຫຍ້າເພື່ອປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ