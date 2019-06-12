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ສະ​ພາ ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ຮົງ​ກົງ ເລື່ອນກອງ​ປະ​ຊຸມ ກ່ຽວ​ກັບ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ​​ສົ່ງ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທ່າ​ນ​ນາງ ຄ​ລາ​ໂອ​ເດຍ ໂມ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່ນອກ​ຕຶກ​ສ​ະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ. ຮົງ​ກົງ, 11, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຕຳ​ຫຼວດ​ຢູ່​ ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ຍິງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາ ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ທະ​ກັບ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​
ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດຖະບານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຮ່າງ
ກົດໝາຍສົ່ງຄົນໄປລົງໂທດຢູ່ຈີນ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.

ກຸ່ມ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ເຊິ່ງປະ​ກອບ​ມີ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ຮົງ​ກົງ ເປັນ​ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້​ເອົາ​
ສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ເປັນເຫຼັກ ໄປຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ຫາບໍລິເວນຕຶກຂອງລັດຖະບານ ພຽງບໍ່
ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນສະພານິຕິບັນຍັດຈະຈັດການຮັບຟັງຄັ້ງທີສອງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເຊິ່ງຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່
ຈະສົ່ງຄົນໄປປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຂາດຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະຍາວ, ເຊັ່ນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຫລາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ໄດ້ປະກາດຄວາມເຈຕະນາທີ່ປິດກິດຈະການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເພື່ອທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະ
ທ້ວງ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບນຶ່ງ​ ທີ່​ປະກາດ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ
ວັນພຸດມື້ນີ້ ຈະຖືກປ່ຽນໄປຈັດໃນວັນຕໍ່ໄປ.

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ ເກາະ ຮົງ​ກົງ ທ່າ​ນ​ນາງ ແຄ​ຣີ ແລມ ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສະ​ພາ​ນິ​
ຕິບັນຍັດ, ເຊິ່ງຂັດກັບການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ລວມມີປະຊາ
ຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ຄວາມຄາດຫວັງ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງຄົນໄປລົງໂທດໃນ
ຈີນ, ເຊິ່ງມີລະບົບກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງເປັນຢ່າງຍິ່ງນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້
ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນ ຮົງກົງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ນັບຈາກກຸ່ມທຸລະກິດສາກົນ ຫາສັງຄົມ
ກົດໝາຍ ແລະ ພັກທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ.

ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນຈາກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາ​ນາ​ຊາດ,
ລວມທັງ ສະຫະລັດ. ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການ
ແຊກແຊງເຂົ້າໃຈກິດຈະການພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເກາະ ຮົງ​ກົງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ຫົວ​ເມືອງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ ອັງ​ກິດ, ​ຖືກມອບ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ໃນ
ການປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ 50 ປີແລ້ວ, ຫລັງຈາກເຂົ້າເຈົ້າຖືກມອບໃຫ້ ຈີນ ໃນປີ 1997.
ແຕ່ຫຼາຍຄົນໃນເກາະ ຮົງກົງ ເປັນຫ່ວງວ່າ ຈີນ ແມ່ນກຳລັງລ່ວງລ້ຳສິດທິດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຄວບຄຸມເຂດແດນດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ເອີ້​ນ​ວ່າ ​ຂະ​ບວນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄັນ​ຮົ່ມໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2014 ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ນຳຂອງ ຮົງກົງ ໂດຍກົງ ຫຼັງຈາກ ຈີນ ບໍ່ຮັກສາສັນຍາ
ກ່ຽວກັບ ສິດທິການລົງຄະແນນສຽງໃນປີ 2017. ການປະທ້ວງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບການຍິນຍອມຜ່ອນຜັນໃດໆຈາກລັດຖະບານ ຮົງກົງ.

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