ຕຳຫຼວດຢູ່ ຮົງກົງ ໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາ ຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະທະກັບພວກປະທ້ວງ ທີ່
ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດຖະບານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງ
ກົດໝາຍສົ່ງຄົນໄປລົງໂທດຢູ່ຈີນ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.
ກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງປະກອບມີຊາວໜຸ່ມ ຮົງກົງ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ເອົາ
ສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ເປັນເຫຼັກ ໄປຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ຫາບໍລິເວນຕຶກຂອງລັດຖະບານ ພຽງບໍ່
ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນສະພານິຕິບັນຍັດຈະຈັດການຮັບຟັງຄັ້ງທີສອງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເຊິ່ງຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່
ຈະສົ່ງຄົນໄປປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຂາດຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະຍາວ, ເຊັ່ນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຫລາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ໄດ້ປະກາດຄວາມເຈຕະນາທີ່ປິດກິດຈະການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເພື່ອທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະ
ທ້ວງ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປະກາດໂດຍສະພານິຕິບັນຍັດໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມໃນ
ວັນພຸດມື້ນີ້ ຈະຖືກປ່ຽນໄປຈັດໃນວັນຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ ເກາະ ຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສະພານິ
ຕິບັນຍັດ, ເຊິ່ງຂັດກັບການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ລວມມີປະຊາ
ຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ຄວາມຄາດຫວັງ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງຄົນໄປລົງໂທດໃນ
ຈີນ, ເຊິ່ງມີລະບົບກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງເປັນຢ່າງຍິ່ງນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້
ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນ ຮົງກົງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ນັບຈາກກຸ່ມທຸລະກິດສາກົນ ຫາສັງຄົມ
ກົດໝາຍ ແລະ ພັກທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ.
ກົດໝາຍທີ່ຖືກນຳສະເໜີນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຄຳຕຳໜິຕິຕຽນຈາກປະຊາຄົມນານາຊາດ,
ລວມທັງ ສະຫະລັດ. ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການ
ແຊກແຊງເຂົ້າໃຈກິດຈະການພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເກາະ ຮົງກົງ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ ອັງກິດ, ຖືກມອບສິດທິພິເສດໃນ
ການປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ 50 ປີແລ້ວ, ຫລັງຈາກເຂົ້າເຈົ້າຖືກມອບໃຫ້ ຈີນ ໃນປີ 1997.
ແຕ່ຫຼາຍຄົນໃນເກາະ ຮົງກົງ ເປັນຫ່ວງວ່າ ຈີນ ແມ່ນກຳລັງລ່ວງລ້ຳສິດທິດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຄວບຄຸມເຂດແດນດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປະທ້ວງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຄັນຮົ່ມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ນຳຂອງ ຮົງກົງ ໂດຍກົງ ຫຼັງຈາກ ຈີນ ບໍ່ຮັກສາສັນຍາ
ກ່ຽວກັບ ສິດທິການລົງຄະແນນສຽງໃນປີ 2017. ການປະທ້ວງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບການຍິນຍອມຜ່ອນຜັນໃດໆຈາກລັດຖະບານ ຮົງກົງ.
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