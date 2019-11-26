ຜູ້ນຳຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ຊະນະເກືອບ 90 ເປີເຊັນ ຂອງການແຂ່ງຂັນເອົາທີ່ນັ່ງສະພານັ້ນ ອາດເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍອົກພໍໃຈ ນຳຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ແລະການຮັບມືກັບການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານນາງແລມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກປ່ອນບັດອອກສຽງທັງຫຼາຍ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເລື້ອງ “ການຂາດປະສິດທິພາບໃນການປົກຄອງ” ແລະໄດ້ກ່າວຢ້ຳການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາງ ໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຊ້ຳຄືນ ເຖິງຄຳໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບມະຫາຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມບໍ່ສະຫງົບນັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງກໍບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຍິນຍອມທີ່ຊັດເຈນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ສ່ວນພວກທີ່ອອກມາໃຊ້ສິດອອກສຽງ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຄັດຄ້ານຕໍ່ປັກກິ່ງ ແລະຜົນທີ່ອອກມານັ້ນ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມກ້ອນເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຈະໄດ້ຄວບຄຸມສະພາເຂດ ໃນ 17 ເມືອງ ພາຍໃນ 18 ຫົວເມືອງ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄວບຄຸມສະພາເຂດໃດໆເລີຍ ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ກຸ່ມກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳ ການເມືອງຂອງຮົງກົງ ແລະເປັນຫຼັກຖານຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກມະຫາຊົນທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໄປ ສຳລັບຂະບວນການເຄືອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 5 ເດືອນນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນການສູ້ຊົນທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ທ້າວຈອດຊູອາ ວອງ ນັກສຶກສາເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ກ່າວໃນທວີເຕີ ວ່າ “ຊາວຮົງກົງ ໄດ້ສົ່ງສຽງອອກມາ ຢ່າງດັງກ້ອງ ແລະຊັດເຈນ. ປະຊາຄົມສາກົນ ຕອງຮັບຮູ້ໄວ້ຊະ ເກືອບຮອດ 6 ເດືອນມານີ້ ຄວາມເຫັນຂອງມະຫາຊົນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຂະບວນການເຄືອນໄຫວເລີຍ.”
ທ່ານ ເດວິດ ສໄວກ໌ (David Zweig) ສາສະດາຈານກຽດຕິຄຸນ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ.”
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງອຳນາດໃນລະບົບການເມືອງ ທີ່ຄ້າຍກັບປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຮົງກົງ ຫຼາຍ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຈຳເຂດບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະຮັບຜ່ານກົດໝາຍ. ເຂົາເຈົ້າຮັບມືສ່ວນໃຫຍ່ກັບບັນຫາຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນການຕຳໜິກ່ຽວກັບສຽງວົນແຊວ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບ່ອນຈອດລົດເມ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ການລົງຄະແນນສຽງສະພາປະຈຳເຂດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບຂໍ້ບົ່ງຊີ້ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນ, ໃນເມື່ອມັນເປັນພຽງການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕພຽງຄັ້ງດຽວໃນ ຮົງກົງ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຮົງກົງ ທີ່ເປັນມິດກັບ ປັກກິ່ງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ລັດຖະບານເຄົາລົບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ, ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຟັງຢ່າງສຸພາບ ຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ.
ປະຊາຊົນເກືອບ 3 ລ້ານຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງສູງເປັນສະຖິຕິສຳລັບ ຮົງກົງ, ແລະ ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາປະຈຳເຂດໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເມື່ອປີ 2015.