ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ຢູ່ຂອງ ຮົງກົງ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ລາວໄດ້ປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບ ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ທ່າມກາງການປະທ້ວງ
ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕທີ່ກຳລັງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການໄດ້ຍິນໃນ
ສຽງອັດທີ່ຖືກຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ທີ່ເວົ້າວ່າທ່ານນາງຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຖ້າລາວມີທາງ
ເລືອກກໍຕາມ.
ໃນສຽງອັດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ມາໂດຍອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ແລມ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມຂອງບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ເປັນສາເຫດ
“ຂອງຄວາມຫາຍະນະຄັ້ງໃຫຍ່” ເມື່ອລາວໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມ
ແດນທີ່ເປັນບັນຫານັ້ນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ. ໃນສຽງອັດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງສາມາດ
ຟັງໄດ້ທາງອອນໄລນ໌, ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມນັ້ນວ່າ, ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີທາງເລືອກ, ສິ່ງ
ທຳອິດຈະແມ່ນລາອອກ, ການຂໍອະໄພທີ່ເລິກເຊິ່ງແມ່ນການລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.”
ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງໄດ້ແປຄວາມໝາຍຈາກຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ
ປັກກິ່ງ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນາງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ແຕ່ທ່ານນາງ ແລມ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດ “ທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ
ການລາອອກກັບບັນດາຜູ້ນຳ ຈີນ” ດ້ວຍຊ້ຳ. ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ ວ່າ
ປັກກິ່ງ ໄດ້ຫ້າມລາວຈາກການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ແລມ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ລາວບໍ່ເຄີຍສະເໜີການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃຫ້ລັດຖະບານປະຊາຊົນສູນກາງ
ນັ້ນ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ ຮົງກົງ ຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ສຽງອັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢືນຢັນ
ສິ່ງທີ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ເຊື່ອມາດົນນານວ່າ ເຖິງ
ແມ່ນ ຮົງກົງ ຈະມີລັດຖະທຳມະນູນຕ່າງຫາກກໍຕາມ, ປັກກິ່ງ ເປັນຜູ້ທີ່ດຳເນີນການຂອງ
ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ໝ່າ ຢົກ, ຮອງສາສະດາຈານ ກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈີນ ແຫ່ງ
ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ຢືນຢັນຮູບພາບທີ່ວ່າລາວເປັນຫຸ່ນເຊີດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ
ລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຫຼາຍກວ່ານີ້ອີກ.”
ທ່ານ ວິລລີ ແລມ, ນັກປາທັກກາຖາ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງ ຈີນ, ໄດ້ແນະນຳວ່າ ປັກກິ່ງ
ຢາກໃຫ້ທ່ານນາງ ແລມ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄືເກົ່າ ສະນັ້ນຜູ້ປະທ້ວງຫົວຮຸນແຮງຈະມີຄວາມ
ອຶດອັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ກຳລັງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫຼວດ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ນັ້ນຈະປ່ຽນຄວາມຄິດສາທາລະນະຕ້ານກັບຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ຈັບກຸມເພີ່ມຂຶ້ນ.