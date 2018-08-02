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ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເລື້ອງລົດໄຟສາຍດ່ວນຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຽ່ ກຳລັງມີການຕໍ່ສູ້ທ້າທາຍ ຢູ່ໃນສານສູງ ຮົງກົງ

ເຂດກວດ ພວກປະທ້ວງ ສະຖານີລົດໄຟສາຍດ່ວນ ໃນເຂດ ກວາງຊູ ເຊັນເຈນ - ຮົງກົງ (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong) ທີ່ທຳການເດີນທົດສອບ ໃນສະຖານີກາວລູນ ໃນຮົງກົງ, 26 ກໍລະກົດ 2018.

ໃນເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້, ຫຼາຍໆສັບປະດາ ທີ່ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈະແລ່ນລົງ
ມາຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ສານສູງໃນຮົງກົງຈະຂຸ້ນຂ້ຽວຮັບຟັງຄຳທ້າທາຍກ່ຽວກັບ
ສະຖານີໃໝ່. ພວກອຸທອນ 5 ຄົນ ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຈີນ ຄວບຄຸມ ແບບບໍ່ມີຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຮົງກົງ ຍ້ອນການອະນຸມັດ
ໃຫ້ໜ່ວຍກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຄວບຄຸມຊາຍແດນຂອງຈີນ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ໃນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການມອບຄືນ
ຮົງກົງໃຫ້ຈີນ ຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ໃນປີ 1997.

ຫົວໜ້າສູງສຸດຂອງຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ຈັບມືກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຕອນທີ່ທ່ານນາງສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນພິທີຄົບຮອບ 20 ປີ ຂອງການມອບໂອນຄືນຮົງກົງໃຫ້ຈີນ ຈາກອັງກິດ, ຮົງກົງ, ຈີນ, 1 ກໍລະກົດ 2017.
ຫົວໜ້າສູງສຸດຂອງຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ຈັບມືກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຕອນທີ່ທ່ານນາງສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນພິທີຄົບຮອບ 20 ປີ ຂອງການມອບໂອນຄືນຮົງກົງໃຫ້ຈີນ ຈາກອັງກິດ, ຮົງກົງ, ຈີນ, 1 ກໍລະກົດ 2017.

ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດທັງໝົດນີ້, ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີຫຍັງ ຈະສະກັດກັ້ນປັກກິ່ງໄດ້ ໃນການຍາດແຍ່ງເອົາດິນແດນຂອງຮົງກົງ ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.

ການຜ່ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການປາໄຊ ຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາ
ທິປະໄຕ ທັງເປັນການຢຸດຢັ້ງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຮົງກົງໃຫ້ເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ທັງເພື່ອຄ້ຳປະກັນສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງຮົງກົງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ສະມາຊິກສະພາທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານລຽງຄວັກ-ຮັງ (Leung Kwok-hung) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນຄະນະກຳມະການນິຕິບັນຍັດ ໃນຮົງກົງ, 30 ພະຈິກ 2016.
ສະມາຊິກສະພາທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານລຽງຄວັກ-ຮັງ (Leung Kwok-hung) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນຄະນະກຳມະການນິຕິບັນຍັດ ໃນຮົງກົງ, 30 ພະຈິກ 2016.

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