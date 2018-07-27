ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກເຂື່ອນແຕກ ເຮັດໃຫ້ ປຊຊ ຫາຍໄປ 131 ຄົນ ແລະ 3,060 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່

ໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາ
ຊົນລາວ ທີ່ຍັງສູນຫາຍ ເຖິງ 131 ຄົນ ແລະພົບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1 ຄົນ ສ່ວນປະ
ຊາຊົນ 3,060 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ທ່ານນາງບຸນນານ ບຸນນະແສງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫລງລາຍງານວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກ ທີ່ເກີດຈາກ
ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຕກນັບແຕ່ຕອນກາງຄືນຂອງ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018
ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ 13 ບ້ານ ຂອງເມືອງ
ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 6,600 ຄົນ ໂດຍໃນຈຳນວນນີ້ ກໍມີ
ເຖິງ 3,060 ຄົນ ທີ່ຍັງຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະການກູ້ໄພ ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍ
ພົບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1 ຄົນ ແຕ່ກໍຍັງມີປະຊາຊົນ ທີ່ສູນຫາຍ ເຖິງ 131 ຄົນ ໃນ
ເວລານີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງບຸນນານ ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ພົບແລ້ວດຽວນີ້ 1 ສົບ ຍອດຂອງຜູ້ສູນຫາຍນີ້ ມັນເພີ້ມຂຶ້ນຮອດ 131
ຄົນ ແລະສຳລັບລະດັບນ້ຳຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທັງໝົດຫັ້ນ ມັນກະຫລຸດລົງປະມານແມັດ
ກວ່າ ສ່ວນສຳລັບການຄົ້ນຫາ ກະຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກອົງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງ
ໄປ ເພື່ອໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ເສຍຊີວິດຫັ້ນ ແລະວຽກອື່ນໆ ແລະ ສຳລັບຄະນະກຳມະ
ການ ຂັ້ນແຂວງ ກະໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບການມາບໍລິຈາກ ຂອງທຸກພາກສ່ວນຂອງ
ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.”
ໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ທີ່
ຜ່ານມາ ໂດຍເປັນຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເຊິ່ນຕິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຝົນ ລົ້ນອ່າງ
ໂຕ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະໄຫລລົງມາຖ້ວມເມືອງ
ສະໜາມໄຊ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະດ້ວຍຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກໍຍັງເຮັດ
ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ເປັນພື້ນທີ່ປະສົບໄພພິບັດສຸກເສີນ
ລະດັບຊາດຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນມາ.
ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ກໍໄດ້
ອອກແຈ້ງການເຕືອນວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ສັນເຂື່ອນແຕກກໍເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງກໍໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 23 ໂມງ ຂອງ
ວັນທີ 23 ກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 5,000
ລ້ານໂຕນ ໄຫລຈາກອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນລົງສູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ກາຍເປັນໄພນ້ຳຖ້ວມ
ຢ່າງໜັກໜ່ວງດັ່ງກ່າວ ແລະຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ SK
ວິສະວະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງ ຂອງເອກກະຊົນລາວ ກັບລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (Lao
Holding) ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດ Western Power ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ
ໄຟຟ້າຣາຊະບຸຣີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຂອງໄທ ດ້ວຍສັດສ່ວນການຮ່ວມທຶນ 26
ເປີເຊັນ- 24 ເປີເຊັນ- 25 ເປີເຊັນ ແລະ 25 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ
1,020 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວເສັດ ໃນປີ 2019 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
410 ເມກາວັດ ຫຼື ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 1,879 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງ
ໃນນີ້ 90 ເປີເຊັນ ຈະສົ່ງອອກໄປໄທ ຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານ 27 ປີ ແລະ 10 ເປີເຊັນ
ທີ່ເຫຼືອຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
ລາວ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ.
ທັງນີ້ ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100
ໂຄງການ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ ຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ້າໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ປີ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 54 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7,162 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟ
ຟ້າໄດ້ເຖິງ 37,086 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະກຳລັງກໍ່ສ້າງ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ລວມ 5,900 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 29,858 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ
ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວເສັດ ພາຍໃນປີ 2021 ດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່
ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປເຖິງບັນດາບໍລິສັດ ຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ທີ່ກຳລັງດຳ
ເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ ໃນເວລານີ້ ເພື່ອໃຫ້ເພີ້ມຄວາມລະມັດລະວັງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງໃນ
ການຄວບຄຸມມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ການກວດກາ ປະລິມານນ້ຳໃນອ່າງໂຕ່ງ ແລະ
ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການພະຍາກອນອາກາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ຮວມເຖິງ
ການຕຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງລະບົບການເຕືອນໄພ ແລະການກູ້ໄພສຸກເສີນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ການເຕືອນໄພນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ໄພຈະເກີດຂຶ້ນ ເວລາບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 7 ວັນ
ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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