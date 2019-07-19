ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຜ່ນດິນສະຫະລັດ ກຳລັງຢູ່ທ້າມກາງກະແສຟອງຄວາມຮ້ອນພັດມາກະທົບໃສ່.
ອຸນຫະພູມຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະເຂດຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ສູງຂຶ້ນແລ້ວ ແລະຍັງຄາດວ່າຈະສູງເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນທຳລາຍສະຖິຕິໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະວັນທ້າຍສັບປະດານີ້. ຜູ້ຄົນຖືກເຕືອນໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນຂອງຕົນ.
ພວກພະຍາກອນອາກາດເວົ້າວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍກວ່າ 87 ລ້ານຄົນ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະສູງຂຶ້ນແບບທຳລາຍສະຖິຕິໄດ້ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້.
ອຸນຫະພູມຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນຂອງປະເທດນັ້ນ ຄາດວ່າຈະຖີບຂຶ້ນເຖິງ 43.3 ອົງສາແຊລຊຽສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸຕຸນິຍົມເວົ້າວ່າ ໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ມັນຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຮ້ອນຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ແບບບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບຢູ່ໃນເຂດຮ່ອມພູ ມໍລະນະ ຫລື Death Valley ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ນັກພະຍາກອນ ເກຣກ ຄາບິນ (Greg Carbin) ຈາກຫ້ອງການບໍລິການດ້ານອາກາດເວົ້າວ່າ ກະແສຟອງຄວາມຮ້ອນຈະ "ສັ້ນ ແລະຮ້ອນແບບເຜົາໄໝ້."
ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານອາກາດໄດ້ເຕືອນວ່າ "ອຸນຫະພູມສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແລະຄວາມຊຸ່ມ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງຄຽດຍ້ອນຄວາມຮ້ອນເອົ້າ ຫລືສະຫລົບໄປ ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ດີ. ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ພວກທີ່ບໍ່ມີແອເຢັນ, ແລະ ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກຢູ່ໃນເຂດນອກເຮືອນຊານຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ ອຸນນະພູມຢູ່ຂ້າງໃນຂອງລົດກໍສາມາດເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ."
ຢູ່ໃນການອອກອາກາດສົດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຂອງອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ລາຍງານວ່າ ມີອາກາດທີ່ "ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ" ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍ ຊຶ່ງລວມມີຄົນຊະລາ ແລະເດັກນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລນັບແຕ່ນະຄອນບາລຕີມໍ, ລັດແມຣີແລນ ຈົນເຖິງເມືອງ ບຣີສປອດ (Bridgeport), ລັດຄອນເນັກຕິກັດ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ເປັນສາຍຍາວ ທີ່ລວມມີນະຄອນນິວຢອກຢູ່ນຳ.
“ອາກາດໃນຕອນກາງເວັນ ຕອນທີ່ມີແສງຕາເວັນອອກມານັ້ນ ແມ່ນເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ດຣ. ໄມໂຄ ຄອຟແມນ (Michael Kaufmann), ຫົວໜ້າດ້ານການແພດຂອງຫ້ອງການ EMS ຢູ່ໃນພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຊາດຂອງລັດອິນດຽນນາ ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີຫລື Associated Press. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຄາດວ່າ ອຸນຫະພູມຈະຫລຸດລົງໃນຕອນກາງຄືນ ຫລື ພວກເຮົາມັກຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຮ້ອນເອົ້າ ເມື່ອຕາເວັນລັບຂອບຟ້າໄປ."
ພວກທີ່ມີສັດຖືກເຕືອນວ່າ ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງພາສັດຂອງເຂົາເຈົ້າອອກໄປຍ່າງ ຕາມຫົນທາງປູຢາງ ຫລືປູຊີມັງ ເພາະວ່າອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວຫົນທາງອາດຈະສູງຂຶ້ນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຮູ້ສຶກຖືກເຜົາໄໝ້ໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
A large portion of the United States is in the midst of a heat wave.
Temperatures in the Northeast and Midwest are already high and are expected to climb to record breaking numbers during the weekend. People have been warned to stay hydrated.
Forecasters say more than 87 million Americans live in areas where record temperatures will likely be set Saturday.
The temperature in Washington, DC, the nation's capital, is expected to reach 43.3 degrees Celsius. Meteorologists say for a short while, it will feel just as hot in Washington as Death Valley, California.
National Weather Service forecaster Greg Carbin said the heat wave will be "short and searing."
The NWS warned: "Dangerous high temperatures and humidity could quickly cause heat stress or heat stroke, if precautions are not taken. The very young, the elderly, those without air conditioning, and those participating in strenuous outdoor activities will be the most susceptible. Also, car interiors can reach lethal temperatures in a matter of minutes."
A recent Environmental Protection Agency live air quality tracker reported "unhealthy" air for sensitive groups, including the elderly and young children, along the East Coast from Baltimore, Maryland to Bridgeport, Connecticut, a stretch that includes New York City.
"Daytime hours when the sun is out is clearly our highest risk periods," Dr. Michael Kaufmann, EMS medical director with the Indiana Department of Homeland Security, told the Associated Press. "We're not expecting the drops in temperature at night or the humidity that we often realize when the sun goes down."
Pet owners have been cautioned to avoid walking their animals on paved or concrete areas because the temperature of the surfaces could rise high enough to burn paws.