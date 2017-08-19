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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດ​ ອາດ​ສ້າງ ສິ່ງທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ທຽມ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆໄດ້

ໃນວັນທີ 25 ເມສາ, 2017, ທ່ານນາງ Leslie Mitchell, ນັກສຶກສາເໜືອປລິນຍາເອກ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ New York ບ່ອນທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າພາກັນພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງ DNA ທຽມຂຶ້ນມາ (ຮູບຖ່າຍໂດຍ AP Photo/Mary Altaffer)

​ເມື່ອ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີນີ້ ພວກນັກວິທະຍາສາດ​ອາດ​ສາມາດ​ສ້າງຈີ​ໂນມ​ທຽມ ຫລື
DNA ທີ່ເຕັມສຸດທີ່ມີກໍາມະພັນທຸກອັນຂອງເຊື້ອຢີສທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ. ການ
​ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວໃນ​ດ້ານ​ວິສະວະ​ກໍາພັນ​ທຸ​ກໍາ ​ໃນມື້ນຶ່ງຂ້າງໜ້າ ​ອາດ​ຈະ​ນໍາ​ໄປ
​ສູ່​ການ​ສ້າງສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ທີ່​ສັບສົນ​ທີ່​ສຸດ​, ​ແມ່ນແຕ່​ສ້າງ​ຄົນ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້. ພວກ​ນັກວິທະ
ຍາສາດ​ເວົ້າວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮູ້ແຈ້ງ​ກ່ຽວກັບຄວາມ​ສ່ຽງຂອງ​ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນຢ່າ​ງ
ເຕັມ​ປ່ຽມ ​ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ຮູ້ຈັກຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດອັນໃຫຍ່ຫລວງ​ຂອງ​ມັນ​ເຊັ່ນ​ກັນ. George Putic,
ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ວີ​ໂອເອ ມີ​ລາຍ​ລະອຽດກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາ​ມາສະ​ເໜີ
ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເຊີນຟັງລາຍງານດ້ານການສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຽມ
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ລິງໂດຍກົງ

ເປັນ​ເວລາ​ປະມານ 4 ພັນ​ປີ​ມາ​ແລ້ວ ທີ່ມະນຸດ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຊື້ອຢິສມາ​ເຮັດ​ເຂົ້າຈີ່ ​ແລະ
​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາ​ດ​ເຫລົ້າ ​ແຕ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ເຄີຍຄິດ​ເລີຍ​ວ່າ​ ເຊື້ອຢິສ ​ແມ່ນສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ.

ຄ້າຍຄືກັນ​ຫລາຍກັບ​ແຊ​ລຂອງ​ມະນຸດ, ​ແຊ​ລຂອງ​ເຊື້ອຢີສ ມີ​ອົງ​ປະກອບ​ນຶ່ງ​ຂອງແຊ​ລ
ທີ່​ມີ​ສາຍ​ຂອງ DNA ຍາວ ຊຶ່ງ​ບັນຈຸ​ຂໍ້​ມູນ​ທັງໝົດທີ່​ຕ້ອງການ​ສໍາ​ລັບ​ການຂະຫຍາຍ​ໂຕ
​ແລະ​ແຜ່ພັນ. ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກວິ ທະຍາສາດສາມາດ​ຕັດ ​
ແລະ​ຕິດ​ໂມລະ​ກູນຂອງຊີວະ​ພາບສີ່​ອັນທີ່​ມີ DNA ຊຶ່ງມັກ ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ A, C, G, ​ແລະ T.

​ແຕ່​ວ່າ ​ໃນການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕໍ່​ເຊື້ອຢີສ ທີ່​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ Boeke ຂອງ​ມະຫາ
ວິທະຍາ​ໄລນີວຢອກ​ນັ້ນ ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ຕ່າງຈາກ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ Leslie Mitchell, ຈາກຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ Boeke ​ເວົ້າວ່າ:
“​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມຕົ້ນ​ດ້ວຍສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ຢູ່​ໃນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ​ທໍາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ
​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຮັດ​ວິທີ​ທີ່​ເລີ້ມ​ແຕ່​ຈຸດລຸ່ມ​ຂຶ້ນ​ໄປ
​ຫາ​ເທິງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ທັງໝົດລະບົບ​ແຕ່​ຕອນ​ຕົ້ນໆ ​ຂຶ້ນ​ໄປແລ້ວ​ເບິ່ງ​
ວ່າມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄາດ​ຄິດ​ໄວ້​ຫລືບໍ່.”

​ໂດຍ​ທີ່ໃຊ້​ເຄື່ອງຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ຊ່ວຍ ກ້ອນ​ຂອງສາຍ DNA ທີ່​ບັນຈຸລໍາດັບການ​ປະຕິບັດ​
ງານຊຸດ​ນຶ່ງ ​ເຊັ່ນ T-A-G ໄດ້ຖືກ​ຕັດອອກ ​ແລະ​ເອົາລໍາດັບ​ທຽມ​ໃນ​ການ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ
​ທີ່​ສ້າງຂຶ້ນ ​ເຊັ່ນ T-A-A ມາ​ໃສ່​ແທນ.

ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ ​ໄດ້​ສ້າງ ​ແລະ​ປ່ຽນ​ໂຄຣ​ໂມ​ໂຊມ​ຂອງ​ຢີສ 16 ອັນ
ອອກ​ໄປ ​ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້​ດີ​ຢູ່.

ພວກ​ນັ້ກຄົ້ນຄວ້າ​ເວົ້າວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮູ້​ດີ​ກ່ຽວກັບ​ຂໍ້​ຂ້ອງໃຈ​ໃນເລື່ອງ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ ທີ່
​ເກີດມາ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງກ່າວຕໍ່ DNA ​ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າພ້ອມ​ແລ້ວທີ່ຈະ​ອະທິ
ບາຍ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ Leslie Mitchell ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ:
“​ແລະ​ສິ່ງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັບນັກ​ຈາຣິຍະ​ທໍາ, ພວກ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ
ບາຍ,ພວກ​ສ້າງ​ກົດ​ລະບຽບ, ນັກວິທະຍາສາດ, ປວງ​ຊົນ​ທົ່ວ​ໄປ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​
ແມ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ເປັນເລື່ອງ​ທີ່​ຮັບ​ໄດ້.”

​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ຜູ້​ອື່ນໆ ທີ່​ທໍາ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຕໍ່ DNA ​ແມ່ນພາກ​ກັນ​ລໍຖ້າ​ຜົນ
​ການ​ທົດ​ລອງ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈົດຈໍ່.

ທ່ານ June Medford ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Colorado ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ວ່າ:
“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ​ຕໍ່​ເລື່ອງນີ້ ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າວ່າ ‘ນີ້ຄື​ບົດຮຽນ
ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ມາ​ໄດ້’ ​ເພາະວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່ສາມາດ​ເຮັດການ​ທົດ​ລອງ​ແບບ​ນີ້ຕໍ່
ສິ່ງ​ງ່າຍໆ ​ເຊັ່ນ​ເຊື້ອຢີສ​ແລ້ວ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຈະ​ບໍ່ສາມາດ​ເຮັດເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຕໍ່ຕົ້ນ​ໄມ້​ໄດ້​ຈັກ
​ເທື່ອ​ເລີຍ.”

ເປົ້າໝາຍທ້າຍ​ສຸດ​ກໍ​ຄື ການ​ສ້າງ​ຢີສທຽມທີ່​ສາມາດ​ເໝາະສົມ​ສໍາລັບ​ການ​ຜະລິດ​ຢາ ຫລື
​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ. ພວກ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ຄົນອື່ນໆ ​ເວົ້າວ່າ ການ​ຕັດ​ຕໍ່ຢີນ ຫລື​ພັນທຸ​ວິ
​ສາວະ​ກໍາ ອາດ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້ທີ່​ສາມາດກວດ​ຈັບເອົາ​ອາກາດ​ເປັນ​ພິດ ​ແລະ
ແມ່ນ​ກະທັ້ງກວດ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ມີ​ວັດຖຸ​ລະ​ເບີດຫລືບໍ່ ​ໄດ້.

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