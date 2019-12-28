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​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ໃໝ່ ຊ່ວຍ​ຄົນ​ເຈັບ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ໃຫ້ຫລີກ​ລ່ຽງ ການ​ເປັນໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ມ້າມ ໄດ້

ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍ​ຜ່າ​ຕັດຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ຜ່າ​ຕັດ​ເອົາ​ທັງ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ ແລະ​ມ້າມ​ໃໝ່ ໃສ່​ໃຫ້​ນາງ Buchta.

ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ມ້າມເປັນ​ໂຣກມະ​ເຮັງທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ປະ​ເພດ​ນຶ່ງ ເພາະ​ວ່າສ່ວນ​ຫລາຍ​ແລ້ວມັນ​ເກືອບ​ວ່າຖືກຄົ້ນ​ພົບ​ຊ້າ​ເກີນ​ໄປ. ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ຊະ​ນິດນີ້ແມ່ນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ພົບ ແລະ​ອາ​ການ​ຂອງມັນ​ຈະປາ​ກົດ​ອອກ​ກໍ​ຕໍ່ເມື່ອ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງໄດ້​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລ້ວ. ແຕ່​ວ່າດັ່ງ​ທີ່​ Carol Pearson, ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ລາຍ​ງານ​ມາ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກຳ​ລັງ​ເລີ້ມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ຍາດ​ທີ່ຖືກວິ​ນິ​ໄສ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ປະ​ເພດນີ້ຢູ່. ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງ ນີ້​ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ປະ​ທາ​ນາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານນາງ ຣຸດ ແບດ​ເດີ ກິນສ໌​ເບີກ (Ruth Bader Ginsburg) ບາງທີ​ອາດ​ຈະເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ມ້າມ. ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້​ສອງ​ຄັ້ງ. ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງກິນສ໌​ເບີກ (Ginsburg) ໄດ້​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຫາ​ຍາກຫລາຍ.

ການ​ເຮັດ​ເຄ​ມີ​ບຳ​ບັດເປັນ​ວິ​ທີ​ປິ່ນ​ປົວ​ອັນ​ນຶ່ງ ສຳ​ລັບ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ມ້າມ ແຕ່​ວ່າ ມີພຽງ​ແຕ່ 9 ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກວິ​ນິ​ໄສວ່າເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່ຍັງມີຊີ​ວິດລອດ​ຢູ່​ໄດ້ໃນ 5 ປີຕໍ່​ມາ. ບ່ອນ​ທີ່​ມ້າມ​ຢູ່ນັ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ພົບ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ໄດ້.

ມ້າມ​ແມ່ນ​ຢູ່​ທາງ​ຫລັງ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ທ້ອງ. ມັນ​ຖືກກະ​ເພາະແລະ​ຕັບບັງ​ໄວ້ເພາະ​ສ​ະ​ນັ້ນຈຶ່ງບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ ຫລື ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ວ່າມັນມີເນື້ອງອກ​ ຫລື​ພົກ​ນ້ຳ​ຂອງ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ. ແລະນອກນັ້ນ​ ​ມັນ​ຍັງ​ມີເຫດ​ຜົນອັນ​ອື່ນ​ອີກ...

ດ​ຣ. ໂຊມ​າ​ສ​ເຊ​ຄາ ກ​ຣິ​ສ​ນາ (Dr. Somashekar Krishna) ທີ່​ສູນກາງ​ການ​ແພດ​ເວັກ​ສ໌​ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອບອກ​ວ່າ:
"ໂຣກ​ມະ​ເຮັງບໍ່​ໄດ້ສະ​ແດງ​ອາ​ການ​ໃດໆອອກ​ມາໃຫ້​ຮູ້​ແຕ່​ຫົວ​ທີ."

ນາງ ປາ​ທ​ຣີ​ຊາ ບີດ​ທີ (Patricia Beatty) ​ເຈັບ​ປວດ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຂອ​ງ​ລາວ ແລະ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີການ​ຖ່າຍ​ພາບ​ໂດຍ​ໃຊ້​ອູ​ລ​ຕ​ຣາ​ຊາວ​ດ໌ ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານ​ໝໍ​ໄດ້​ພົບ​ພົກນ້ຳ​ອັນ​ນຶ່ງ.

ນາງ ບີດ​ທີ (Beatty), ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ເວົ້າ​ວ່າ:
"ເພິ່ນບອກ​ຂ້ອຍ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ພົກ​ນ້ຳ​ຢູ່ໃນ​ຫັ້ນ ແລະເວົ້າ​ວ່າມັນ​ເປັນສິ່ງ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ຈະເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ."

​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍ ສາ​ມາດ​ທົດ​ລອງ​ທາດ​ແຫລວຢູ່​ໃນ​ພົກນ້ຳ​ນັ້ນ​ໄດ້. ແຕ່​ວ່າ ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ບອກ​ໄດ້​ວ່າ​ເປັນ​ພົກ​ນ້ຳ​ໃດ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ພົກ​ນ້ຳ​ທີ່​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເປັນໂຣກ​ມະ​ເຮັງ.
ດ​ຣ. ກ​ຣິ​ສ​ນາ (Krishna) ທີ່​ສູນກາງ​ການ​ແພດ​ເວັກ​ສ໌​ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອ ໄດ້​ນຳ​ພາກ​ານ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ບັ້ນ​ນຶ່ງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ວິ​ໄຈໃໝ່ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍສາ​ມາດ​ຊ່ອງເຫັນ​ຝາ​ຜະ​ໜັງ​ຂອງ​ພົກ​ນ້ຳ​ໄດ້… ການ​ຕັດ​ເອົາ​ເນື້ອ​ເຍື່ອຂອງ​ພົກ​ນ້ຳ​ນີ້ ​ໄປ​ກວດຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ​ ໄດ້​ກັບກາຍມາ​ເປັນວິ​ທີ ທີ່​ບອກ​ຜົນ​ກວດໄດ້ຢ່າງຊັດ​ເຈນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ.

ດ​ຣ. ກ​ຣິ​ສ​ນາ (Krishna) ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ:
“ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ວິ​ນິ​ໄສ​ພົກ​ນ້ຳ​ທີ່ມັນ​ສາ​ມາດບົ່ງ​ບອກຄວາມ​ຊັດ​ເຈນໄດ້​ປະ​ມານ 96 ຫາ 97 ເປີ​ເຊັນ."

​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ​ຂ້າງ​ໃນ​ພົກ​ນ້ຳນັ້ນ​ໄດ້.
ດ​ຣ. ກ​ຣິ​ສ​ນາ (Krishna) ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ: "ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ພາບຂອງ​ຝາ​ຜະ​ໜັງ​ຂອງ​ພົກ​ນ້ຳ​ທີ່ສາຍ​ອອກ​ມາທາງ​ວີ​ດິ​ໂອ​ໂດຍ​ກົງ​ໃຫ້​ເຮົາເຫັນຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ​ເລີຍແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ ສິ່ງ​ວິ​ໄຈອອກ​ມາ​ແມ່ນ​ຫຍັງແທ້."

ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ໃໝ່​ຊະ​ນິດນີ້ ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ໄວ້​ໄດ້ ແຕ່​ວ່າ ມັນຍັງ​ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດ​ພົບພົກ​ນ້ຳ​ ຫລື​ເນື້ອງອກຢູ່​ໃນ​ມ້າມ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ການ​ທົດ​ລອງທີ່ໃຊ້​ການ​ຖ່າຍ​ພາບທີ່​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ສຳ​ລັບ​ອັນ​ອື່ນເສຍ​ກ່ອນ. ການ​ທົດ​ລອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ແມ່ນ​ແພງ ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການກວດ​ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ໄດ້, ສະ​ນັ້ນ ການ​ເຮັດ​ແນວນີ້ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍຄົນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຖືກວິ​ນິ​ໄສວ່າ​ເປັນໂຣກມະເຮັງມ້າມ​ໄດ້.

​ດ​ຣ. ຄ​ຣິ​ສ​ນາ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ວິ​ທີ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສໂຣກມະເຮັງມ້າມໃຫ້​ຮູ້​ແຕ່​ຫົວ​ທີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ການກວດ​ເລືອດ. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາວິ​ທີໃໝ່​ອັນ​ນຶ່ງ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ​ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ຈຸດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເທື່ອ.

ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ນາງ​ບີດ​ທີ​ ກໍບໍ່​ໄດ້​ເປັນໂຣກມະເຮັງອີກ​ແລ້ວ ເພາະ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ມື​ ວິ​ນິ​ໄສ​ໃໝ່​ນີ້ ​ໄດ້​ພົບ​ພົກ​ນ້ຳ​ໃນ​ມ້າມ​ຂອງ​ລາວ ​ກ່ອນ​ມັນ​ຈະກັບ​ກາຍ​ເປັນສິ່ງອັນ​ຕະ​ລາຍຮ້າຍ​ແຮງ​ໄປ.

ອ່ານ ​ແລະ​ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບບົດ​ລາຍ​ງານນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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