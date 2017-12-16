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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ການເອົາຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ ໃໝ່​ໃສ່ ສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ ເປັນໂຣກມະເຮັງ ເຄື່ອນເໜັງໄດ້ ສະບາຍຂຶ້ນ ​

ດາລາຮູບເງົາຊື່ດັງຂອງອາເມຣິກາ ທ່ານນາງ ແອນຈີລີນາ ໂຈລີ (Angelina Jolie) ທີ່ເຄີຍຜ່າຕັດເອົານົມອອກທັງສອງເບື້ອງ ແລະເອົານົມທຽມເຂົ້າມາໃສ່ແທນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ​ມີໂຮງໝໍຈໍານວນ​ນຶ່ງ ໃນ​ສະຫະລັດເຮັດການຜ່າຕັດ​ ເພື່ອ​ປ່ຽນຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫ​ລື​ອງ
ທີ່​ຖືກ​ທໍາລາຍ​ຍ້ອນການປິ່ນປົວໂຣກມະ​ເຮັງ. ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ໃໝ່​ເຫລົ່ານີ້ ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່
ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ງຸດງິດ ​ໂດຍ​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ທາດ
​ແຫລວ ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຂນ​ຂາໄຄ່ນັ້ນ ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຮ່າງກາຍ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ Faith
Lapidus ມີ​ລາຍ​ງານກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາເອົາລາຍລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ
ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລິງໂດຍກົງ

ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ຜ່າຕັດ​ເອົາ​ເຕົ້ານົມ​ອອກ ມັກ​ຈະ​ເສຍ​ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ ພ້ອມກັບ​ການ​ເສຍ​ນົມ
​ໄປແລະ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການຜ່າຕັດ​ເອົາ​ນົມ​ໃສ່ ​ສາມາດ​ນໍາ​ເອົາ​ຮູບຊົງ​ຂອງ​ນົມ​ກັບ​ຄືນ​ມາ
ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍ​ໄດ້ ​ແຕ່​ວ່າການ​ເອົາຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ໃໝ່ ມາ​ໃສ່​ແທນ​ອັນ​ເກົ່າ ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​
ງ່າຍ​ປານໃດ​.

ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ ​ປະຕິບັດ​ງານ​ເໝືອນກັນ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ສູບນໍ້າ ​ທີ່​ປໍ້າ​ເອົານໍ້າ​ແຫລວໆ ທີ່​ເອີ້ນ
ວ່າ ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ ທີ່​ນໍາ​ເອົາ​ທາດ​ບໍາລຸງ​ມາ​ລ້ຽງແຊ​ລຕ່າງໆ ​ແລະ​ເອົາແບັກ​ທີ​ເຣຍ ​ແລະ
​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ​ໃນ​ຮ່າງກາຍນັ້ນ ອອກ​ໄປ.

ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່ມີຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງແລ້ວ ທາດ​ແຫລວ​ກໍ​ຈະ​ອັ່ງຂຶ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ການໄຄ່ພອງ ​ແລະ​
ເຈັບ​ປວດ.

ນາງ ຊູ​ແຊນ ວອຟຟ໌-​ແທັງຄ໌ (Susan Wolfe-Tank) ຄົນປ່ວຍ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ຍົກ​
ສິ່ງຂອງ​ຕ່າງໆຍາກ​ຫລາຍ. ​ແຂນຂ້ອຍ​ເໜັງໄດ້​ຍາກ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຮັດ​
ກິດຈະວັດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນຕ່າງໆ ​ຍາ​ກຫລາຍ.”

ນາງ ຊູ​ແຊນ ວອຟຟ໌-​ແທັງຄ໌ (Susan Wolfe-Tank) ​ເຄີຍ​ໄດ້ທົນ​ທຸກທໍລະມານ
​ຕໍ່ອາການທີ່​ເອີ້ນວ່າ ບວມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ.

ດຣ. ​ເດ​ວິດ ຊອງ (David Song) ທ່ານໝໍປະ​ຈໍາ​ໂຄງການ ​ເມັດ​ສະຕາ (Medstar) ຂອງ
​ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຈອຣ​ຈ໌ທາວ (Georgetown) ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ວ່າ “​ມີ​ການ​ເມີນ​ເສີຍ​
ຕໍ່ບັນຫານີ້ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍໆຮູບ​ແບບ ​ແລະ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ກໍ​
ຍ້ອນ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່ມີ​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ທີ່​ໃຫຍ່ໆ ​ຕໍ່ບັນຫານີ້​ເທື່ອ. ມີຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ
​ຄອງ ​ແລະມີການ​ບໍາບັດມັນ ​ແລະ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແທ້ໆ ກ່ຽວກັບ​ບັນຫານີ້ ຈົນຮອດ​ດຽວນີ້.”

ດຣ. ​ເດ​ວິດ ຊອງ, ທ່ານໝໍຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ສັນ​ຍະ​ກໍາ ​ແມ່ນ​ທ່ານໝໍຜ່າຕັດທີ່​ຫາ​ຍາກທ່ານ
​ນຶ່ງທີ່​ເຮັດ​ການຜ່າຕັດ​ອັນລະອຽດອ່ອນແບບ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ໃໝ່ມາ​ໃສ່​ແທນ
​ຢູ່​ກ້ອງ​ແຂນນັ້ນ. ທ່ານ​ໄດ້​ຜ່າຕັດ​ເອົາ​ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງຢູ່ທາງ​ຫລັງ​ ​ແລະ​ຢູ່​ທາງ
​ຂ້າງຂອງນາງ ຊູ​ແຊນ ວອຟຟ໌-​ແທັງຄ໌ ​ເພື່ອ​ເອົາ​ມາ​ໃສ່​ແຂນ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ນັ້ນ.

ດຣ. ​ເດ​ວິດ ຊອງ (David Song) ຍັງເວົ້າອີກ​ວ່າ “​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຜ່າຕັດ​ເອົາ​ຕ່ອມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​
ມາໃສ່​ແທນ ​ແມ່ນ​ເຮົາ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງ​ປໍ້າ​ນໍ້າ​ນ້ອຍໆ​ເຫລົ່ານີ້ ກັບ​ຄືນມາ ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້​ອີກ
ຊຶ່ງ​ຈາກ​ນັ້ນ ມັນ​ກໍຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊ່ອງ​ລະບາຍ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ຂຶ້ນ ​ແລ້ວຈາກ​ນັ້ນ
ມັນ​ກໍ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນໍ້າ​ເຫລືອງ​ໄຫລ​ໄດ້​ຄືນອີກ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ອາການໄຄ່ເບັງຢູ່​ແຂນ
​ຫລຸດ​ລົງ​ໄດ້.”

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ການຜ່າຕັດ​ນ້ອຍ​ໆ ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນຈະ​ສໍາ​ເລັດຜົນສໍາລັບ​ທຸກ​ຄົນ, ມັນ​ມີ​
ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ສໍາລັບ​ຄົນ​ປ່ວຍບາງ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​. ນາງ ຊູ​ແຊນ ວອຟຟ໌-​ແທັງຄ໌ (Susan
Wolfe-Tank) ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈໍານວນ​ຄົນ​ທີ່​ໂຊກ​ດີ.

ນາງ ຊູ​ແຊນ ວອຟຟ໌-​ແທັງຄ໌ (Susan Wolfe-Tank)​ເວົ້າວ່າ “​ເມື່ອຂ້ອຍຕື່ນ​ຂຶ້ນມາ
​ແຂນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເບົາ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ຫລາຍ ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ປວດ ​ແລະ ໜັກ​ແຂ​ນ​ໄດ້
​ຫາຍ​ໄປ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ ດຣ. ​ເດ​ວິດ ຊອງ (David Song) ​ເວົ້າວ່າ ອັນ​ນີ້ ​ເປັນ​ສິ່ງ
​ທໍາ​ອິດທີ່​ເຈົ້າຈະ​ສັງ​ເກດ​ໄດ້ ​ແລະ​ນັ້ນກໍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທໍາ​ອິດ ທີ່​ຂ້ອຍ​ຮູ້ສຶກ​ອີ່ຫລີ.”

ການຜ່າ​ຕັດ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ປິ່ນປົວ​ສໍາລັບອາການບວມ​ນໍ້າ​ເຫລືອງ ​ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ ມີ​
ຫລາຍ​ໂຮງໝໍ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່​ເຮັດ​ການຜ່າຕັດ​ດັ່ງກ່າວ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍ​ໂຣກມະ​ເຮັງ
​ ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້ວ່າ ຄຸນ​ນະພາ​ບຊີວິດ ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າດີຂຶ້ນ.

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