ການໃຊ້ແຊລ ທີ່ເຕັ້ນໄດ້ ຂອງຫົວໃຈຄົນ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົ້ນພົບຢາ ຊະນິດໃໝ່ໄດ້

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງອັງກິດແຫ່ງນຶ່ງກໍາລັງໃຊ້ເນື້ອເຍື່ອຂອງຫົວໃຈຄົນ ທີ່ໄດ້
ຮັບບໍລິຈາກນັ້ນ ມາຮຽນແບບການ “ເຕັ້ນ” ຂອງກ້ອນຊີ້ນຫົວໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ
ທົດລອງຢາໃໝ່ ກ່ອນຈະເອົາໄປໃຊ້ ໃນການປິ່ນປົວ. ເຟດແລປີດັສ (Faith
Lapidus) ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາລາຍ
ລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແຜ່ນເນື້ອເຍື່ອ ຂອງຫົວໃຈຄົນ ກໍາລັງເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ການກະຕຸ້ນຂອງໄຟຟ້ານ້ອຍໆ
ອັນນຶ່ງແລ່ນຜ່ານມັນຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງບໍລິສັດໄອໂນຄາເດຍ (InoCardia), ທີ່
ເມືອງໂຄເວນທຣີ (Coventry), ປະເທດອັງກິດ. ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດຄື
ກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້ອນຊີ້ນຫົວໃຈ ທີ່ມີພະ ລັງໄດ້ຢ່າງບໍ່ຜິດເລີຍ ຊຶ່ງເປັນຄື
ວ່າ ມັນຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ.
ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ແມັດດັອກ (Helen Maddock) ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໄອໂນຄາເດຍ (InoCardia) ເວົ້າວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນຄືກັນຫລາຍ ຖ້າເວົ້າເຖິງການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ມີການປ່ຽນ
ຄວາມຍາວຂອງກ້ອນຊີ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເໜັງຕີງທາງ
ຊີວະ-ກົນຈັກໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມັນກໍາລັງທໍາງານຢູ່. ແລະໂດຍການເຮັດແນວນີ້ ເມື່ອ
ເຮົາເອົາຢາເພີ້ມໃສ່ກ້ອນຊີ້ນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຄາດເດົາເບິ່ງຈຸດສຸມຂອງຢາ
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານການປິ່ນປົວຢ່າງແທ້ຈິງ ຕໍ່ກ້ອນຊີ້ນ, ແລະຈາກນັ້ນ ມັນ
ກໍສາມາດທີ່ຈະຫັນໃຫ້ເປັນການທົດລອງປິ່ນປົວຢູ່ໃນຄລີນິກໄດ້ດີຫລາຍ.”
ການທົດລອງຢາ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃຊ້ກ້ອນຊີ້ນ ທີ່ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ, ຊຶ່ງທ່ານນາງ
ແມັດດັອກເວົ້າວ່າ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ນອກນັ້ນ ແລ້ວເ ທັກໂນໂລຈີ
ຂອງບໍລິສັດໄອໂນຄາເດຍ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫລືແມ່ນກະທັ້ງສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນພິດນັ້ນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການລົງທຶນ
ໃສ່ ການພັດທະນາສ່ວນປະກອບເຫລົ່ານັ້ນ ຫລາຍເກີນໄປ.
ທ່ານນາງ ແມັດດັອກ (Maddock) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:“ຄວາມຄິດທັງໝົດ ທັງປວງເຫລົ່າ
ນີ້ ກໍແມ່ນສໍາລັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຫາຢາປົວພະຍາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດກວດ
ເບິ່ງຢາທີ່ໃຫ້ຜົນຕາມທີ່ຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໄດ້ຜົນດີ ຕໍ່ການປິ່ນປົວໂຣກ
ຫົວໃຈຫລົ້ມແຫລວ, ເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາ ມາດໃນການເໜັງຕີງຂອງຫົວໃຈ ໂດຍທີ່ບໍ່
ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກຂອງມັນໄດ້.”
ບໍລິສັດໄອໂນຄາເດຍເວົ້າວ່າ ວິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກາງຕໍ່ອາໄສສັດເພື່ອເອົາມາ
ເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແບບໃຊ້ທັງໝົດໂຕຂອງມັນ ທີ່ມັກຈະພາໃຫ້ມີຜົນການຄົ້ນ
ຄວ້າ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ້ນຢໍານັ້ນ ຫລຸດລົງ. ບັດນີ້ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍາລັງປະຕິບັດງານຮ່ວມ
ກັບບໍລິສັດເຮັດຢາຈໍານວນນຶ່ງເພື່ອຊອກຫາຢາຊະນິດໃໝ່.
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