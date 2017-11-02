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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ການສູນເສຍສະມັດ​ທະພາບຂອງຢາປະຕິ ຊີວະນະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ

Health Experts Warn of a World Without Antibiotics
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ລິງໂດຍກົງ

ສະຖິຕິຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນການລົບກວນຈິດໃຈຫຼາຍພໍສົມຄວນຄື ທຸກໆ
ປີໃດ ປະຊາຊົນ 2 ລ້ານຄົນ ຈະຕິດເຊື້ອໂຣກທີ່ເປັນການຍາກ ຫຼືບໍ່ ກໍປົວບໍ່ໄດ້ດ້ວຍ
ຢາປະຕິຊີວະນະ. 23 ພັນຄົນໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຈະເສຍຊີວິດ. ພວກທ່ານໝໍທີ່
ພວມເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນເບີລິນເວລານີ້ ພາກັນເຕືອນວ່າ ສະພາບດັ່ງກ່າວຍິ່ງ
ຈະຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານີ້ ຊຶ່ງ​ວັນນະສອນ ຈະມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ Kevin Enochs
ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ລິງໂດຍກົງ


​ທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ທ່ານໃຊ້ສະບູປະຕິຊີວະນະ ຫຼື ໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ
ເຊື້ອໂຣກ, ເພາະວ່າເຊື້ອເເບັກເທຍເຣຍ ບາງຢ່າງຈະສາມາດມີຊີວິດຢູ່ລອດ.

ພວກເຈົ້າໜ້າການແພດໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນເບີລິນ ພາກັນເຕືອນວ່າ ພວກເເບັກ
ເທຍເຣຍ ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ນັ້ນແມ່ນ ນຳໄປສູ່ຄວາມຫາຍຍະນະພາຍຫຼັງໃຊ້ ຢາປະຕິ
ຊີວະນະ.

ທ່ານ Dame Sally Davies ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍການແພດຈາກອັງກິດ ກ່າວວ່າ
“ພວກ​ເຮົາພາກັນລົມກັນວ່າ ຖ້າຫາກບັນຫານີ້ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ - ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກທີ່ເອີ້ນວ່າ superbugs, ການອາວະສານຂອງຢຸກຢາ
ສະໄໝໃໝ່ ອາການວອດວາຍຂອງຄຸນນະພາບຂອງຢາປະຕິຊີວະນະ. ແລະເປັນ
ຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າແບບນັ້ນ? ກໍເພາະວ່າ...ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີຢາປະຕິຊີວະນະ​ໃນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາເທົ່ານັ້ນ ​ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ​ການ
ຕິດເຊື້ອໂຣກ ​ແລະ​ແນ່ນອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ອັນ​ທີ່​ຕິດ​ແປດ​ຈາກໄວຣັສ, ​ແຕ່​ວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ
ແມ່ນມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ ​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່ຈະ​ຕິດ​ແປດ​ຈາກ​ການ​ປິ່ນປົວ​ ​ການ​ປິ່ນປົວໂຣກມະ​ເຮັງ​
ການສັບ​ປ່ຽນອະ​ໄວ​ຍະ​ວະຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ມີ​ພວກ​ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ເບົາ
ຫວານ ພວກ​ທີ່​ຍິ່ງ​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມຕໍ່​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງມີທ່າ
ອ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍສະມັດ​ທະພາບ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ພວກ​ຜູ້​ປ່ວຍທັງຫຼາຍ.”

​ຢູ່ໃນ​ໂລກ​ພາຍຫຼັງການໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າເຫຼົ່ານີ້ພາກັນທຳນາຍວ່າ​
ທຸກໆ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງການ​ດຳເນີນງານ ແມ່ນຈະກາຍເປັນ​ອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ຈາກ​ການຜ່າຕັດທີ່ຈຳເປັນ ຈົນໄປ​ເຖິງ​ການ​ປິ່ນປົວ​ແບບທຳມະດາທີ່​ຜູ້​ປ່ວຍ​ທຽວ​ເຂົ້າ
ທຽວອອກ​ໂຮງພະຍາບານເປັນປະຈຳ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Dame Sally Davies ກ່າວຕໍ່ໄປ​ວ່າ “ແລ້ວໃຫ້ມາຄິດຫາ​ການ​ຜ່າຕັດທຳມະດາ
ທຳມະດາເບິ່ງ ການຜ່າ​ຕັດເອົາລູກອອກ ​ການສັບ​ປ່ຽນ​ກະດູກກະໂພກ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກາຍ
​ມາ​ເປັນການ​ສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີຢາປະຕິຊີວະນະທີ່ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​.
ພວກ Superbugs ຈະສັງຫານ​ຜູ້​ຄົນ ​ແລະ​ພວກ​ມັນ ກໍ​ກຳລັງ​ຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ.”

ນັ້ນ​ຄື​ເຫດຜົນ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ​ພາກັນຊຸກຍູ້​ປະ​ເທດຕ່າງໆ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ໃຫ້​
ຫຼຸດ​ຜອ່ນການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາປະຕິຊີວະນະໜ້ອຍລົງ ແຕ່​ໃຫ້ຕຽມພ້ອມ​ຮັບມືກັບສະຖານະ
​ການ​ທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້ ເວລາມື້ໃດມື້ນຶ່ງຢາປະຕິຊີວະນະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຫຽັງ.

ທ່ານ Ed Whiting ຈາກ ກອງ​ທຶນ Wellcome Trust ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​
ທີ່ຢາກ​ຈະ​ເຫັນ​ຜົນງານ​ທີ່ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ​ແທ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ແນ່ນ​ອນວ່າ ມັນໄດ້
ຜົນເວລາພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ແຕ່​ໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້
​ມັນ, ເວລາພວກ​ເຮົາ​ຄິດຫາມັນ ​ວ່າ​ເຮົາຈະເອົາຢາປະຕິຊີວະນະ ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​
ຄົນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ແທ້​ໆແບບໃດ ​ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບ​ຮູ້ວ່າ ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ
​ທັງຫຼາຍ ທີ່ພວກ​ຜູ້​ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບຢາ ປະຕິຊີວະນະແບບດຽວກັນກັບທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ
ທີ່​ຮັງ​ມີ​ ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງທີ່​ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ຄົນລົ້ມຕາຍເປັນ​ຫຼາຍໆ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ
​ຄື​ກັນ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ຈະຕ້ອງໄດ້​ເຮັດທັງ​ສອງ​ແບບຄື ທັງໃຫ້
ມີຢາ ​ແລະໃຫ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກເຮັດ​ການດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.”

ບັນຫາ​ແລະ​ສັນຍານ​ທີ່​ໄດ້ສົ່ງ​ສຽງດັງຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມນີ້ກໍຄືວ່າ ພວກ​ຢາປະຕິຊີວະນະ ​
ແມ່ນມີຫຼາຍ ​ແລະ​ມີຢູ່ໃນ​ທຸກໆ​ສະຖານ​ທີ່.

ທ່ານ Whiting ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຈະຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈວ່າ ມັນ​ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃດ ​ເພື່ອ​ທ່​ານຈະ​ໄດ້​ຮັບພວກ​ຢາປະຕິຊີວະນະ ຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອ ​
ໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ. ທ່ານ​ໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະໃນ​ຕ່ອງ​ໂສ້ອາຫານ​ ​
ແລະມີ ການໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ​ກັບ​ມະນຸດ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບການ​ນຳ​ໃຊ້
ຫຼາຍ​ແນວໂພດ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່​ດີທົ່ວ​ໄປ​ ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ມັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ
​ຢ່າງ​ໃດ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈມັນ​ໃຫ້​ດີກ​ວ່າ​ນີ້.”

ບັນດາ​ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ ວິທີ​ທາງໃໝ່ ທີ່​ຈະ​ວາງຮູບ
ຮ່າງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ລາມຂອງພວກເຊື້ອໂຣກ​ທີ່ດື້ຢາ​ຕໍ່​ເຫຼົ່ານີ້.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ​ປະມານ​ວ່າ ມີ 700 ພັນ​ຄົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ຈາກການຕິດເຊື້ອໂຣກທີ່ດື້ຢາເຫຼົ່ານີ້​ ​ແລະ​ຈຳນວນ​ຜູ້​ຄົນທີ່​ລົ້ມ​ຕາຍດັ່ງກ່າວ​ກໍອາດ​
ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 10 ລ້ານ​ຄົນ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2050.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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