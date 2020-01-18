ໂຣກຫືດປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາສູດດົມ ຫລືບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ຢາກິນ. ເມື່ອທັງສອງວິທີນີ້ ໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ຜົນແລ້ວ ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄົນປ່ວຍຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນໂຣກຫືດເລີຍ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ, Carol Pearson ລາຍງານມາວ່າ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ພົບພະຍາດອື່ນອີກ ທີ່ມີອາການຄືກັນກັບໂຣກຫືດ ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ, ບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າທົດສະວັດນຶ່ງມາແລ້ວ ທີ່ນາງມີແຊລ ສແຄລດອນ (Michelle Skeldon) ໄດ້ກິນຢາໃນຂະໜາດທີ່ແຮງຂຶ້ນ ແລະແຮງຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປົວໂຣກຫືດເມື່ອອາການຫາຍໃຈຝືດຂອງລາວແຮງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
ນາງມີແຊລ ສແຄລດອນ ທີ່ເປັນຄົນປ່ວຍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
"ພຽງແຕ່ກ້າວຂາຂຶ້ນຂັ້ນໃດ ຄືຈະໄດ້ປະມານ 5 ຂັ້ນ ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ມັນຍາກຫລາຍທີ່ສຸດສຳລັບຂ້ອຍ ແລະມັນຍາກຫລາຍທີ່ຈະຫາຍໃຈໄດ້. ແລະຮອດຈຸດນຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວຂ້ອຍກໍໄດ້ໃຊ້ອາຍອອກຊີເຈນເພື່ອຊ່ວຍຫາຍໃຈ."
ພາຍຫລັງທີ່ນາງໄດ້ເລີ້ມເປັນໂຣກປອດບວມຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ທ່ານໝໍຂອງນາງ ໄດ້ສົ່ງນາງໄປຫານັກຊ່ຽວຊານດ້ານກະເພາະລຳໄສ້.
ດຣ. ແຈັຟຟຣີ ບີ ຄິງ, (Jeffrey B. King), ຈາກສູນກາງການແພດແຫ່ງຊາດຂອງຊາວຢີວເວົ້າວ່າ:
"ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເຮັດກໍຄື ຖອຍຄືນກ້າວນຶ່ງ ແລະເວົ້າວ່າ 'ມັນມີ ສາເຫດທີ່ເປັນກົກເຄົ້າທີ່ມາຂອງມີອາການໂຣກປອດເຫລົ່ານັ້ນ ຫລືບໍ່? ແລະມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຣກຫືດ?'.”
ຜົນກວດພະຍາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກົດໃນກະເພາະຂອງນາງສແຄລດອນ (Skeldon) ໄດ້ໄຫລຢ້ອນກັບໄປຫາຫລອດອາຫານຂອງລາວ ຊຶ່ງເປັນທໍ່ທີ່ຕໍ່ໃສ່ກັບປາກ ແລະກະເພາະ. ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນໂຣກຫືດເລີຍ.
ດຣ. ຄິງ, (King) ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
"ມັນເປັນເລື້ອງທຳມະດາທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄົນມາທີ່ນີ້ ໃນສູນກາງການແພດແຫ່ງຊາດຂອງຊາວຢີວນີ້ ເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາໂດຍທີ່ຖືກວິໄຈພະຍາດວ່າ ເປັນໂຣກຫືດ. ແລະຄັ້ງນຶ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາເຂົາເຈົ້າໄປຜ່ານການກວດພະຍາດປອດຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາພົບວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນໂຣກຫືດເລີຍ."
ສະພາບກົດໄຫລຢ້ອນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທຳມະດາ. ແຕ່ວ່າ ເມື່ອສິ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນກະເພາະແລ່ນຂຶ້ນໄປຫາຫລອດອາຫານ ແລະເຂົ້າໄປຫາຮູຄໍຄືນ, ນ້ຳແຫລວທີ່ວ່ານັ້ນ ສາມາດທີ່ໄຫລໄປຫາຊ່ອງຫາຍໃຈ ແລະເຂົ້າໄປຫາປອດໄດ້. ສິ່ງທີ່ນາງ ສແຄລດອນ (Skeldon) ມີແມ່ນເປັນໂຣກກົດໄຫລຢ້ອນໃນກະເພາະລຳໄສ້ ຊຶ່ງມັກຈະເອີ້ນຊື່ຂອງມັນແບບຫຍໍ້ໆວ່າ ເກີດ "GERD."
ດຣ. ຄິງ, (King) ອະທິບາຍອີກວ່າ: "ອັນນັ້ນສາມາດທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດອາການຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງລວມມີ ການໄອ, ຫັນໃຈຫອບ, ປອດບວມ ກໍເປັນໄດ້."
ປະເດັນສ່ຽງທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຣກ ກົດໄຫລຢ້ອນຫລື ເກີດ "GERD" ສາມາດ ລວມມີໂຣກອ້ວນພີເກີນໄປ ຫລືການຖືພາ ກໍເປັນໄດ້. ການສູບຢາ, ກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນ ຫລືຈືນ ແລະການດື່ມກາເຟ ຫລືເຫລົ້າສາມາດພາໃຫ້ມີອາການນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ການຫລຸດນ້ຳໜັກລົງ ຫລືເຮັດໃຫ້ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຖືກປ່ຽນໄປ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ການກິນຢາ ຫລືແມ່ນແຕ່ການຜ່າຕັດ ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງບັນຈຸໃນກະເພາະບໍ່ໃຫ້ໄປຫາປອດ ກໍຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ນາງສແຄລດອນເວົ້າວ່າ: "ໃນທັນທີທັນໃດ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດແລ້ວ ມັນເປັນໂລກໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງ ີກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ອາການໄອໄດ້ຢຸດລົງ. ມັນເປັນໜ້າອັດສະຈັນຫລາຍ. ມັນເປັນຄືກັບກາງຄືນ ກັບກາງເວັນ."
ນາງສແຄລດອນ (Skeldon) ເວົ້າວ່າ ການວິນິໄສພະຍາດຂອງລາວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາວຫັນໃຈໂລ່ງໄດ້.
ນາງກ່າວວ່າ: "ມັນຄ້າຍກັບວ່າ ຂ້ອຍຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍໄປ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງຂ້ອຍ ແລະເວົ້າວ່າ ອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນໂຣກຫືດ. ເຈົ້າມີໂຣກກົດໄຫລຢ້ອນ."
ຖ້າຫາກຖືກປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມັນ, ໂຣກກົດໄຫລຢ້ອນ ຫລື GERD ນີ້ ສາມາດນຳໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ປອດຖືກທຳລາຍໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ຫລືແມ່ນແຕ່ເປັນມະເຮັງໃນຫລອດອາຫານກໍເປັນໄດ້.
ດຣ. ຄິງ (King) ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ:
"ຖ້າຫາກຄົນເຈັບມີອາການແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ມັນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ/ຫລື ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ຢາເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ດີເທົ່າກັນກັບໃນເມື່ອກ່ອນ, ສະພາບນັ້ນຄວນເປັນສຽງລະຄັງເຕືອນວ່າ ສະພາບຂອງຮ່າງກາຍອັນອື່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການເຫລົ່ານັ້ນ.”
ຊີວິດຂອງນາງສແຄລດອນ (Skeldon) ແມ່ນກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຄືນອີກເທື່ອນຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຫັນໃຈຫອບອີກແລ້ວ.
ອ່ານກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Asthma can usually be controlled with an inhaler, or, sometimes, with medication. When neither works, it might be that the patient doesn't have asthma at all. VOA's Carol Pearson reports that researchers have found another disease with the same symptoms as asthma actually starts in the stomach.
For more than a decade, Michelle Skeldon kept getting stronger and stronger medications for asthma as breathing became more and more difficult.
Michelle Skeldon, Patient:
"Just to walk up maybe five steps, you know, it was extremely hard for me and it was hard to breathe. And at one point I was actually on oxygen."
After she developed a serious case of pneumonia, her doctor sent her to see a gastroenterologist.
Dr. Jeffrey B. King, National Jewish Health:
"What we try to do is take a step back and say, 'Is there a root cause of those lung symptoms? And is it possible that this isn't asthma?' "
Tests showed Skeldon's stomach acid was flowing back into her esophagus, the tube that connects the mouth and the stomach. She didn't have asthma.
Dr. Jeffrey B. King, National Jewish Health:
"It is very common for us to see people here at National Jewish who have come to us with a diagnosis of asthma. And once we put them through formal pulmonary testing, we actually find that they probably don't have asthma at all."
Some reflux is normal. But, when the contents of the stomach travel up the esophagus and into the back of the throat, the liquid can flow into the airway and enter the lungs. What Skeldon had was gastroesophageal reflux disease, often called by its acronym "GERD."
Dr. Jeffrey B. King, National Jewish Health:
"That can cause a slew of symptoms including cough, hoarseness, shortness of breath, pneumonias."
Risk factors for GERD can include obesity or pregnancy. Smoking, eating fatty or fried foods, and drinking coffee or alcohol can increase the symptoms.
Losing weight or making other lifestyle changes can help.
So can medication or even surgery to prevent stomach contents from reaching the lungs.
Michelle Skeldon, Patient:
"As soon as I had the surgery done, it was a totally different world. You know, the coughing stopped. // It was amazing. It was like night and day."
Skeldon says her new diagnosis came as a relief.
Michelle Skeldon, Patient:
"It was kind of like I was vindicated when they looked at me and they said, This is not asthma. You have acid reflux.'"
Left untreated, GERD can lead to permanent lung damage or even esophageal cancer.
Dr. Jeffrey B. King, National Jewish Health:
"If a patient is having more and more symptoms, is requiring more and more medications, and/or is not responding to those mediations as well as they previously did, that should set off alarm bells that some other condition may be causing their symptoms."
Skeldon's life is once again back to normal with no shortness of breath.
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