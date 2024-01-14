ໃນປີ 2024 ນີ້ ຈະມີການທົດສອບທີ່ສຳຄັນໆກ່ຽວກັບການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍຈະມີປະຊາຊົນປະມານ 4 ພັນລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນ 50 ກວ່າປະເທດ ຄືເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງປະຊາກອນໂລກ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ. ດັ່ງທີ່ ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ລາຍງານມານັ້ນ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າຈະຫຼໍ່ຫຼອມການເມືອງຂອງໂລກ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງຊິກ ຫາຊີນາ ໄດ້ຊະນະ ຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນສະໄໝທີ 5 ໃນວັນເສົາແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນບ່ອນທຳອິດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກສຳລັບປີນີ້.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ. ການຂົ່ມຂູ່ຂອງຈີນທີ່ຈະເຂົ້າຢຶດເອົາເກາະດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ ແມ່ນຄອບງຳ ການປ່ອນບັດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານວິລລຽມ ຫຼາຍ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເລືອກເອົາບັນດາຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດຂອງໄຕ້ຫວັນ ຜູ້ຊຶ່ງຈະເລືອກເອົາ ອະນາຄົດຂອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະດັບ ຂອງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກນຳດ້ວຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່?”
ອິນໂດເນເຊຍ ມີກຳນົດຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ເພື່ອປົກຄອງປະເທດທີ່ມີປະຊາຊົນ 277 ລ້ານຄົນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນນຶ່ງບັນດາປະເທດທີ່ມີຜູ້ປ່ອນບັດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃນ ເວລານຶ່ງວັນ.
ປາກິສຖານຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາ ໃນເດືອນກຸມພາ ບ່ອນທີ່ຜູນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ຖືກຂັງຄຸກ ໃນຂໍ້ຫາເຮັດໃຫ້ຄວາມລັບຂອງລັດຮົ່ວໄຫລ ຊຶ່ງທ່ານເອງໄດ້ປະຕິເສດ.
ຣັດເຊຍ ຈະປ່ອນບັດເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນມີນາ ແລະທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງລົງສະໝັກຕື່ມອີກນັ້ນ ແມ່ນແນ່ນອນຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະ.
ທ່ານອຽນ ບອນ ຈາກສູນກາງປະຕິຮູບຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ:
“ທ່ານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ກົງຈັກການປົກຄອງທັງໝົດ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ ນອນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນ ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເວລາຕື່ມອີກ 6 ປີຂອງທ່ານປູຕິນ ໄປຈົນເຖິງຢ່າງໜ້ອຍປີ 2030.”
ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາ ລະຫວ່າງເດືອນເມສາຫາເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍທີ່ພັກບາຣາຕີຢາຈານາຕາ ຫຼື BJP ພາຍໃຕ້ການນຳພຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນະເຣັນດຣາ ໂມດີ ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ.
ທ່ານພຸຊ ຊາຣາບ ນັກຂ່າວການເມືອງຂອງອິນເດຍ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ການເລືອກຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າມັນມີສອງຫາງສຽງການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດເວລານີ້. ນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ພັກ BJP ໄດ້ສ້າງກະແສໃຫ້ສັງຄົມເປັນຕາມເສັ້ນທາງຂອງຊຸມຊົນ ແລະໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ກໍມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ພັກ BJP ພວມເພັ່ງເລັງໃສ່ໃດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດເພີ້ມຂຶ້ນ."
ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ເມັກຊິໂກ ກໍຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງອາດຈະມີການປະກາດກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວໃໝ່.
ທ່ານ Patricio ຜູ້ຢັ່ງຫາງສຽງຊາວເມັກຊິໂກ ກ່າວເປັນພາສາສະເປນວ່າ:
“ມັນຍັງເປັນເຫດການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດນຳດ້ວຍ ຍ້ອນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ແມ່ຍິງອາດຈະໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງເມັກຊິໂກ.”
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຊຶ່ງຈະມີຜູ້ຄົນ ປະກອບເປັນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຕື້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ທ່າມກາງທີ່ມີການຟື້ນໂຕຄືນ ໃນຄະແນນນິຍົມຂອງບັນດາພັກປະຊານິຍົມຝ່າຍຂວາ.
ອັງກິດ ມີກຳນົດຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງກ່ອນທ້າຍປີນີ້ ໂດຍການຢັ່ງຫາງສຽງສະເນີແນະວ່າ ຜູ້ຂອງນຳພັກແຮງງານ ທ່ານເກຍ ສແຕມເມີ (Keir Starmer) ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ກຳລັງຢູ່ໃນທິດທາງ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການປົກຄອງພັກອະນຸລັກນິຍົມເປັນເວລາ 14 ປີ.
ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ຊາວອາເມຣິກັນກໍຈະພາກັນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີສອງຂອງສະຫະລັດ ຕື່ມອີກຫຼືບໍ່ ຫຼືເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກ ຊຶ່ງມີທ່ານທຣຳທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງ. ບໍ່ວ່າຜົນຂອງການເລືອກທັງສອງຢ່າງນີ້ຈະອອກມາແບບໃດ ມັນກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດສະຖານະການທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານອະນັນ ເມນົນ ຈາກວິທະຍາລໄລຄິງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ກ່າວວ່າ:
“ເມື່ອເວົ້າເຖິງບໍລິບົດຂອງຢູໂຣບແລ້ວ ຕ່າງກໍມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ສາມາດບ່ອນທຳລາຍອົງການເນໂຕ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ພາຍໃນປີນີ້ ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະສະແດງອຳນາດໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກໄປອີກໃນຫຼາຍໆທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ.
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