ລັດຖະບານ ລາວ ເລັ່ງເຈລະຈາ ກັບໜ່ວຍທຸລະກິດ ເອກະຊົນໃນປະເທດ ເພື່ອສ້າງວຽກໃຫ້ແຮງງານ ລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບ ຈາກຕ່າງປະເທດ

ລັດຖະບານ ລາວ ເລັ່ງເຈລະຈາກັບໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສຳລັບຮອງຮັບການຈ້າງແຮງງານ ລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຖະແຫຼງວ່າ ບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂໃນໄລຍະນີ້ຄືການເຈລະຈາກັບໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບຮອງຮັບການຈ້າງແຮງງານ ລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບຈາກປະເທດ ໄທ ເພາະການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ນັ້ນຖືເປັນກຸ່ມແຮງງານທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາ ລາວ ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກຸ່ມແຮງງານ ລາວ ທີ່ລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນ ໄທ ອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດການເພິ່ງພາ ແລະ ນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳແພງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການຊ່ອຍເຫຼືອແຮງງານລາວ ໃນໄລຍະຖືກຜົນກະທົບນີ້ ພວກເຮົາເລັ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາແຮງງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະແຮງງານລາວມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ກະສິກຳ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ການບໍລິການໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ຮ້ານອາຫານ ຫຼືວ່າແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ເຮົາກະສິໄດ້ລົງໄປປຶກສາຫາລືສົມທົບກັບທາງພາກທຸລາະກິດຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຮງງານລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຫລີກລ່ຽງເອົາແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ.”
ໂດຍນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍປາກົດວ່າ ມີແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກປະເທດໄທ ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນ ສ່ວນກະຊວງແຮງງານໄທ ກໍລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີແຮງງານລາວທຳງານຢູ່ໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 277,845 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງຊາດໃນໄທປະເມີນວ່າ ມີແຮງງານລາວຢູ່ໃນໄທກວ່າ 6 ແສນຄົນໃນນີ້ ເປັນແຮງງານຜິດກົດໝາຍກວ່າ 330,000 ຄົນ ແລະເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ເປັນເພດຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕົກເປັນເຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃນໄທອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ປະເມີນວ່າ ສະເພາະທຸລະກິດໃນພາກບໍລິ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີການເລີກຈ້າງງແຮງານກວ່າ 8 ໝື່ນຄົນ ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາວ ຄາດວ່າ ພາກບໍລິການໃນລາວ ຈະສູນເສຍລາຍຮັບກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາ ເພາະການປິດດ່ານຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ນັບຈາກທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງຈະຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກນານາຊາດຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ສະພາອຸດສາ ຫະກຳແລະການຄ້າສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ປະຈຳລາວ ຄາດການວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ຈະເຮັດໃຫ້ກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ ຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ເກີນກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ມີເງິນສຳລັບຈ້າງແຮງງານເພີ້ມຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານ ທ່ານອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງ Covid-19 ດ້ວຍການປິດດ່ານຊາຍແດນແລະຫ້າມການສັນ ຈອນໄປມາໃນທົ່ວປະເທດລາວ ລວມເຖິງການໃຫ້ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງວັນທີ 1 ເມສາ ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2020 ນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີປະກັນສັງຄົມອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າມີແຮງງານ 9 ໝື່ນກວ່າຄົນໃນກຳລັງແຮງງານກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ເປັນລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກກວ່າ 1.9 ລ້ານຄົນນັ້ນ ກໍຄືກຳລັງແຮງງານທີ່ເຂົ້າບໍ່ເຖິງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໂດຍເມື່ອລວມກັບແຮງງານລາວ ກວ່າ 3 ແສນຄົນທີ່ກັບມາຈາກ ໄທ ດ້ວຍແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານລາວ ຫຼາຍກວ່າ 2.2 ລ້ານຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກເລີກຈ້າງ ແລະ ບໍ່ມີງານທຳໃນໄລ ຍະຕໍ່ໄປ.
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