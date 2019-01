ໂຄສົກຄູ່ ສຳລັບງານມອບລາງວັນ Golden Globes ຊານດ​ຣາ ໂອ​ຮ໌ ກ່າວ​ວ່າ ນາງ

ລັງເລໃນໃນການ​ຮັບ​ເອົາ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ຄູ່​ໂຄສົກໃນງານ​ສະ​ແດງ​ປີ​ນີ້​ກັບ ​ແອນ​ດີ

ແຊມ​ເບີກ ແຕ່​ເຖິງໃດກໍດີຜູ້ກ່ຽວກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາໜ້າທີ່ທີ່ຖືກມອບໝາຍ.

“ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈະຮັບ​ເອົາ ດ້ວ​ຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ ຢູ່​ເທິ່ງ​ເວ​ທີຕອນ​ຄ່ຳ​ຄືນນັ້ນ ເພາະ​ວ່າ​

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຜູ້​ມາ​ຊົມ ແລະ​ເປັນສັກຂີ​ພິ​ຍານ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມີ​ການ​

ປ່ຽນ​ແປງ” ນາງ​ໂອ​ຮ໌ ກ່າວ​ໃນເວລາໃກ້ໆ​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນາງ​

ໄດ້​ເຫັນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຖືກ​ສະເ​ໜີຊື່ຈາກຄົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ພິ​ທີ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ Golden

Globes ປະ​ຈຳ​ປີ ທີ 76 ທີ່​ອອກ​ອາ​ກາດສົດຈາກ​ໂຮງ​ແຮມ ​ເບີ​ເວີ​ລີ ​ຮຽລຕັນ ໃນ​ລັດ

​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ.

ມີ​ ​ຮູບ​ເງົາສາມເລື້ອງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກັນເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​

ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງທີ່ດີ​ເລີດປະ​ຈຳ​ປີ “Black Klansman” If Beale Street

Could Talk” ແລະ “Black Panther” ພ້ອມ​ດ້ວຍ “Bohemian Rhapsody”

ແລະ “A Star is Born.”

“Bohemian Rhapsody” ໄດ້​ຊະ​ນະ ແລະ Rami Malek ໄດ້​ຊະ​ນະ​ລາງວັນ​

ບົດ​ລະ​ຄອນ​ທີ່​ດີ​ສຸດ ໃນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ນາມຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ດົນ​ຕີ Quee

n ​ຄື​ທ່ານ Freddie Mercury ຢູ່​ໃນ​ເລື້ອງ “Bohemian Rhapsody.”

ນ​າ​ງ​ໂອ​ຮ໌ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ blockbuster ຂອງ​ປີ​ນີ້ “Crazy Rich

Asians” ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ​ດີ​ເລີດ ໂດຍ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນບົດ​ລະ​ຄອນ

ໂທ​ລະ​ພາບ ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຢູ່ BBC America’s “Killing Eve.”

ບັນ​ດາ​ໂຄສົກຂອງລາງວັນ​ Golden Globes ​ຂອງສະ​ມາ​ຄົມສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງ​ປະ

​ເທດໂຮ​ລ​ລີ​ວູດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ຮູບ​ເງົາ​ທີ່​ດີ​ເລີດ ແລະ​ໂທ​ລະ​ພາບ.

ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ທາງ​ເພດ​ໃຫ້​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ໄດ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ

​ນີ້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເວ​ລາ​ ຍາ​ນາງ​ເຣ​ຈີ​ນາ ຄິງ ກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຮັບ​ເອົາ​ລາ​ງວັນ​ແກ່​ຜູ້​

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ​ດີ​ເລີດ​ແກ່​ນັກ​ສະ​ແດງ​ໃນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ນາງ​ ຢູ່ໃນຮູບ​ເງົາ “If Beale

Street Could Talk” ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ສອງ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສ້າງ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍ​າວ່າ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສ້າງ​ແມ່ນ 50 ເປີ​

ເຊັນ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ.” ຝູງ​ຊົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໂຮ່ຮ້ອງ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ຄິງ​ໄດ້​ທ້າ​ທາຍ “ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​

ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໃນ

​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທັງ​ໝົດ ກໍຈະແມ່ນເຮັດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.”

