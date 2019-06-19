ອົງການອົບພະຍົບຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນ 71 ລ້ານຄົນ
ໃນທົ່ວໂລກ ຕອນນີ້ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຫຼົບໜີຈາກທີ່ຢູ່ ຍ້ອນສົງຄາມ, ການປະຫັດປະ
ຫານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງ, ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ອົງການອົບພະຍົບ
ຂອງ ສະຫະປະຊາຊດ ຫຼື UNHCR ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເກືອບ 70 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເອີ້ນຕົວເລກ 70 ລ້ານ 8 ແສນນັ້ນວ່າ ມີຂອບເຂດ ຍ້ອນວ່າ ວິກິດ
ການໃນປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ນຳ. ອົງການທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ
ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ປະມານ 4 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂໍລີ້ໄພຢ່າງເປັນທາງການ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະຖືກນັບເຂົ້າໃນຈຳນວນອົບພະຍົບ.
ປີກາຍນີ້, ລາຍງານໄດ້ເວົ້າວ່າ, ສົງຄາມ ແລະ ການຂັດແຍ້ງກັນໄດ້ບັງຄັບປະຊາຊົນ
ເກືອບ 26 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງເຄິ່ງນຶ່ງແມ່ນເດັກນ້ອຍນັ້ນ, ຕ້ອງຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 41 ລ້ານຄົນ ແມ່ນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼົບໜີອອກ
ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລາຍງານໄດ້ເວົ້າວ່າ ຕົວເລກຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງ ອົບພະຍົບທັງໝົດໃນທົ່ວ
ໂລກ ໄດ້ມາຈາກພຽງຫ້າປະເທດຄື ຊີເຣຍ, ອັຟການິສຖານ, ຊູດານໃຕ້, ມຽນມາ ແລະ
ໂຊມາເລຍ.
ນັບເປັນປີທີຫ້າຕິດຕໍ່ກັນ, ທີ່ປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ,
ຕາມດ້ວຍ ປາກິສຖານ, ອູການດາ, ຊູດານ ແລະ ເຢຍຣະມັນ.
ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຟີລິບໂປ ກຣານ
ດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົວເລກສະຖິຕິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ບໍ່ໄດ້ແບກຮັບ
ພາລະ ອົບພະຍົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ກຣານດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມື່ອເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຢູໂຣບ ມີໄພສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບ ອົບພະຍົບ
ຫຼື ສະຫະລັດ ຫຼື ອອສເຕຣເລຍ, ມັນບໍ່ແມ່ນ. ອົບພະຍົບສ່ວນໃຫຍ່ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຢູ່
ໃນປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ເກີດສົງຄາມ, ແລະ ໂຊກບໍ່ດີ, ນັ້ນກໍໝາຍ
ຄວາມວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້
ປານກາງ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ມີວິກິດການ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເພັ່ງເລັງໃສ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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