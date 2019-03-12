ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ໂຈະການບິນ ຂອງເຮືອບິນໂດຍສານ ໂບອິ້ງ 737
ແມັກສ໌ 8 ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນຊີ ລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນການເອົາມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບບັນຫາຂອງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ຕົກເປັນຄັ້ງທີສອງ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ເດືອນ.
ສາຍການບິນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຈີນ ອິນໂດເນເຊຍ ບຣາຊີລ ແລະ
ເມັກຊິໂກ ກໍໄດ້ຍຸຕິການບິນຂອງເຮືອບິນອາຍພົ່ນ 737 ແມັກສ໌ 8 ໝົດທຸກລຳ ຢູ່ໃນ
ຝຸງບິນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ ພວກຜູ້ໂດຍສານແລະຈຸບິນທັງໝົດ 157 ຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອເຮືອບິນ 737 ແມັກສ໌ 8 ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ສາຍການບິນຂອງ
ເອທີໂອເປຍ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ບິນຂຶ້ນຈາກນະຄອນຫຼວງ ອາດິສອາບາບາ.
ຖະແຫລງການ ຈາກທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການການບິນພົນລະເຮືອນຂອງທັງ
ອອສເຕຣເລຍ ແລະສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ ການໂຈະບິນນັ້ນ ແມ່ນເປັນພຽງຊົ່ວຄາວ
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບໂສກນາດຕະກຳ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ
ຍັງສືບຕໍ່ໄປຢູ່. ການໂຈະບິນດັ່ງກ່າວ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍການບິນ ຟີຈີ ແລະສາຍການ
ບິນ ຊີລຄ໌ແອຣ (SilkAir) ຂອງສິງກະໂປ ຊຶ່ງໄດ້ໂຈະການບິນປະຕິບັດງານ ຢູ່ແລ້ວ
ໂດຍປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເຮືອບິນແມັກສ໌ 8 ຂອງສາຍການບິນເອທີໂອເປຍ ເປັນລຸ້ນດຽວກັນກັບ ເຮືອບິນລຳທີ່
ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກລົງໃສ່ທະເລຈາວາ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດ
ນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນ ຈາກນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ມີຜູ້ເຫັນເຫດການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ໄດ້ເຫັນຄວັນ ອອກມາຈາກ
ດ້ານຫຼັງຂອງເຮືອບິນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກ.
ພວກນັກສືບສວນ ໄດ້ພົບເຫັນຫີບບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະຫີບບັນທຶກສຽງໃນຫ້ອງນັກບິນ
ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ຈະໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງ
ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ໂບອິງ 737 ແມັກສ໌ 8 ຈຶ່ງໄດ້ຕົກ ໃນຂະນະທີ່ບິນໄປຍັງ ນະຄອນຫຼວງ
ໄນໂຣບີ ຂອງເຄັນຢາ.
ສ່ວນພວກນັກສືບສວນຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນນັ້ນ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດຂອງເຮືອບິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວ
ເຮືອບິນດິ່ງຫົວລົງ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກນັກບິນ ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດ
ເພື່ອຈະຄວບຄຸມມັນໄວ້ກໍຕາມ.
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