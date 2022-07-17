ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງທະວີບຢູໂຣບ ໄດ້ສູ້ທົນກັບອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົານັ້ນ, ຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ລະດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດພະລັງງານ ແກັສພຣອມ (Gazprom) ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕັດທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທີ່ສຳຄັນໄປຫາ ເຢຍຣະມັນ ໃນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າເພື່ອການບົວລະບັດຮັກສາຕາມປົກກະຕິ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ກໍເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເພື່ອຕັດການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ບຣາຍອັນ (Lisa Bryant) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເປັນທາງການແລ້ວ, ວຽກງານບົວລະບັດຮັກສາ ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທຳມະຊາດ Nord Stream I ຂອງບໍລິສັດ Gazprom ແມ່ນໄດ້ຖືກຄາດການມາດົນນານ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາດົນນານ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຢຍຣະມັນ ເວົ້າວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນເປັນໄປໄດ້.
ມົສກູ ໄດ້ຫຼຸດການສົ່ງອາຍແກັສໄປໃຫ້ເກືອບ 12 ປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບລົງແລ້ວໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜ່ານມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຢູເຄຣນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສິ້ນສຸດການນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢຸດການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ຣັດເຊຍ ໃນປີນີ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດແນວນັ້ນກັບແກັສຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຍາກກວ່າ. ມັນປະກອບມີ 40 ເປີເຊັນ ຂອງການບໍລິໂພກໂດຍລວມ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງປະເທດຕ່າງໆຄື ອອສເຕຣຍ ແລະ ເຢຍຣະມັນ.
ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ບອນ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນ ຝຣັ່ງ, ການຕັດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງບໍລິສັດ ແກັສພຣອມ ຄວນເລັ່ງການຫັນໜີຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟອສຊິລໄວຂຶ້ນ. ລັດຖະບານ ຝຣັ່ງ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະໂອນບໍລິສັດພະລັງງານ EDF ໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງແຍງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການພະລັງງານທີ່ໃກ້ຈະໃກ້ຂຶ້ນນັ້ນ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວແມ່ນການຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂ. ອົງການພະລັງງານສາກົນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການ 10 ຈຸດ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສແກັສ ຣັດເຊຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການປ່ອຍຄວັນພິດໃນອາກາດ.
ທ່ານ ວານເນີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຊຸດເທັກໂນໂລຈີທີ່ປ່ອຍຄວັນພິດຕ່ຳຢ່າງກວ້າງຂວາງ.”
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານຂອງອົງການພະລັງງານສາກົນ ທ່ານ ເບຣັ້ນ ວານເນີ (Brent Wanner) ກ່າວວ່າຊຸດທີ່ວ່ານັ້ນ ຄວນລວມມີພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ.
ທ່ານ ວານເນີ ກ່າວວ່າ “ລົມ ແລະ ແສງແດດ ຕອນນີ້ແມ່ນສອງທາງເລືອກທີ່ຖືກທີ່ສຸດສຳລັບໄຟຟ້າໃໝ່, ແຫຼ່ງທີ່ມາໃໝ່ຂອງໄຟຟ້າ…ແຕ່ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຕ້ອງມີຫຼາຍທາງເລືອກເພື່ອທີ່ປະເທດຕ່າງໆຈະເລືອກເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ດ້ວຍສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ສາຂາບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງໄດ້ວາງແຜນເປົ້າໝາຍການປະຢັດພະລັງງານປີ 2030 ເປັນ 13 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງກຸ່ມຂອງບັນດາພັກສະພາຢູໂຣບທີ່ມີອຳນາດຢາກໃຫ້ມັນມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍກວ່ານີ້.
ແຕ່ນັ້ນຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານພະລັງງານຂອງ ຢູໂຣບ ໃນທັນທີ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຊ້ອາຍຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດູໜາວແມ່ນໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ. ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ Bruegel ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊິລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ເວົ້າວ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຢຍຣະມັນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດການບໍລິໂພກແກັສທຳມະຊາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າລົງເກືອບນຶ່ງສ່ວນສາມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍແກັສພໍໃຊ້ ໃນລະຫວ່າງເດືອນທີ່ໜາວນັ້ນ ຖ້າການຕັດ “ຊົ່ວຄາວ” ຂອງ ແກັສພຣອມ ກາຍເປັນຖາວອນ.