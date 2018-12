ລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບໂຣກເບົາ​ຫວານ ​ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ​ຈະມີ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ຢາ​ອິນ​ຊູ​ລິນ

ສຳລັບໂຣກດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນ​ວ່າ ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ນີ້​

ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ໄດ້ມີຮໍ​ໂມນ​ ເພື່ອໃຫ້ມີ​ສຸ​ຂ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ ແລະມີ​ຊີ​ວິດ​

ຢູ່ໄດ້ ຊຶ່ງວັນສະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດຈາກ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ ເຟດ​ທ໌ ລາ​ປີ​ດັ​ສ ມາສະເໜີ

ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.



ທ້າວຮາ​ຣັນ ອັບ​ດາ​ລ​ລາ ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່ ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານ​ຄົນ

ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ເປັນ​ໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2.

ທ້າວຮາ​ຣັນ ອັບ​ດາ​ລ​ລາ ຜູ້​ປ່ວຍ​ເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນ​ທີ່

​ຂ້ອຍກວດ​ພົບ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ,ຂ້ອຍ​ເລີ້ມ​ຮູ້​ສຶກ​ວ່າ ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ

​ແມ່ນໄດ້​ຈົບ​ລົງແລ້ວ.”

ທ້າວອັບ​ດາ​ລ​ລາ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່ໃນ ເຄີ​ເບີ​ຣ໌າ ທີ່ເປັນ​ຊຸມ​ຊົນ​ແອ​ອັດທຸກຈົນ ໃນ​ອາຟ​ຣິ​ກາ. ​

ລາວສູນເສຍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ຕອນ​ທີ່​ລາວກວດ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ໂຣກ​ນີ້ ໃນ​ປີ 2006

ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າຢາ​ອິນ​ຊູ​ລິນ​ໄດ້, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລື້ອງ​ອາ​ຫານ​

ທີ່​ທ່ານ​ໝໍ​ແນະນຳໃຫ້​ລາວ​ກິນ​ນັ້ນ​.

ທ້າວອັບ​ດາ​ລ​ລາ ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນ​ນີ້ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ມີຄ່າ ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ອີກ​ແລ້ວ.”

ເກືອບ​ວ່າ ບໍ່ມີ​ຄົນໃດ ໃນ​ເມືອງເຄີ​ເບີ​ຣາ ຈະສາ​ມາດຈ່າຍຄ່າ​ຢາ​ນີ້​ໄດ້. ລັດ​ຖະ​ບານ

ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ ເພື່ອປິ່ນປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ທີ່​ໄດ້​ແບ່ງ​ເບົາ​ຄ່າຢາ​ສຳລັບ​ໂຣກ​ເບົາ

​ຫວານ. ແຕ່ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ພວກ​ຜູ້​ປ່ວຍແມ່ນ​ມີ​ຢ່າງອັ່ງລົ້ນ. ປັດໃຈ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່ສຸດ

ຂອງ​ການ​ເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະເ​ພດ 2 ແມ່ນໂຣກ​ອ້ວນ​ພີ ແລະ​ວທີດຳ​ລົງຊີ​ວິດ

ຢູ່ກິນຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ນ​າງ​ໄອ​ຣີນ ອາ​ໂອ​ໂກ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸ​ຂ ໃນ​ສູນ​ກາງ​ສຸ​ຂ​ພາບ​ຂອງເມືອງ

ເຄີເບີ​ຣາ​ໃຕ້ ກ່າວ​ວ່າ “ປາກົດວ່າ ພວກ​ເຮົາຄື​ບໍ່ມີການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຫຍັງ, ຂາດ​ການ​

ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ ແລະ​ອາຫານການກິນ. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງ​

ຂ້ອຍທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ໃນເມືອງຄີ​ເບີ​ຣາ​, ສ່ວນໃຫຍ່ ມັນ​ແມ່ນຍ້ອນ​ອາ​ຫານ

ການກິນທີ່​ບໍ່​ດີ​ ຊຶ່ງ​ອາດນຳ​ໄປສູ່ ການ​ເປັນໂຣກ​ເບົາ​ຫວານ ກໍເປັນ​ໄດ້.”

ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຜູ້​ປ່​ວຍ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເປັນ 511 ລ້ານ​ຄົນ

ເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ພາຍ​ໃນ​ປີ 2030 ອີງ​ຕາມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃໝ່ ໃນ​ວາ​ລະ

​ສານ ການ​ແພດ Lancet. ມັນ​ແມ່ນ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ໃນ​ທີ່​ນີ້ ໃນເຂດ​ລຸ່ມທະ​ເລ​ຊາຍ​ຊາຮາ​ຣາ

ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ພວກ​ຊຶ່ງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຫຼາຍ​ທີ່ສຸດທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຊື້​ຢາ​ອິ​ນຊູລິນໄດ້ ​ຊຶ່ງດ​ຣ. ຊັນ​ເຈ

ບາ​ຊູ ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວົ້າ​ນີ້ ໄດ້​ເວົ້າສູ່ຟັງ​.

ດ​ຣ. ບາ​ຊູ ອາ​ຈານ​ສອນຢູ່ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ​ແຕນ​ຟອດ​

ກ່າວ​ວ່າ “ແນ່ນອນ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ເອ​ເຊຍ ໃນ​ເຂດລຸ່ມທະ​ເລ​ຊາຍ​ຊາຮາ​ຣາ, ພວກ​ເຮົາ​

ພົບເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ຢາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄາດ​

ການໄວ້​ນັ້ນ​. ໃນ​ດ້ານ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​

ໜ້ອຍ​ລົງ ວ່າຈະເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ອາ​ຫານ​

ການ​ກິນປ່ຽນ​ແປງ​ ແລະ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ປ່ຽນ​ໄປ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.ພວກ​ເຮົາຊໍ້າເຫັນວ່າ​ມີ

ຈຳນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແລະ​ເອ​ເຊຍຢ່າງ

ວ່ອງໄວແລະ ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ເຫັນ​ວ່າລະ​ດັບ​ຂອງ​ຢາ​ອິນ​ຊູ​ລິນ

ມີໜ້ອຍລົງ ສະ​ນັ້ນສະ​ຖາ​ນະ​ການຈຶ່ງເປັນການ​ກັບ​ປີ້ນ.”

3 ບໍ​ລິ​ສັດທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢາ ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ 96 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຢາ​ອິນ​ຊູ​ລິນ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ,

ແຕ່ກໍ​ຍັງບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ສາມ​າດ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ພວກ​ນີ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​

ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ ຫຼື​ບໍ່ ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ.

ທ່ານ​ບາ​ຊູ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ຂາດ​ແຄນ​ທີ່​ເຕືອນ​ສັນ​ຍານ​ນີ້ ທ່ານ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ອາດ

ຈະບໍ່ເປັນຈິງກໍເປັນໄດ້​. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ສຶກ​ສາ​ນີ້​ຈະອີງ​ຕາມ​ພື້ນ​ຖານ​ຈາກ 60 ເປີ​ເຊັນ

ຂອງພວກເປັນໂ​ຣກ​ເບົາ​ຫວານ ປະ​ເ​ພດ 2 ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ແຕ່ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ກໍຍັງບໍ່

​ທັນໄດ້​ເຮັດເປັນສະຖິຕິຂອງການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງປະຊາກອນໃນບັນດາ​ປະ​ເທດໃນ ​ແຖບ​

ອາ​ຟ​ຣິ​ກາເທື່ອ. ນອກນັ້ນການ​ປ່ຽນແປງ​ ໃນ​ດ້ານອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ແລະ​ການອອກ​ກຳ​ລັງ

​ກາຍ ຢ່າງ​ສະ​ໜ່ຳ​ສະ​ເໝີ ກໍແມ່ນອາດຈະພາໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢາ​ອິນ​ຊູ​ລິນໜ້ອຍລົງ

ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກໍເປັນໄດ້.

A new report on diabetes is warning of a future worldwide shortage of insulin because of the increasing number of people who are developing type 2 of the disease, and require the hormone to stay healthy and alive. Faith Lapidus reports.



Harun Abdalla is one of the world's more than 400 million adults with type 2 diabetes.



Harun Abdalla, Diabetic

"When I was diagnosed with diabetes, I started feeling my life is finished."



Abdalla lives in Kibera, the biggest slum in Africa. He lost his job when he was diagnosed in 2006, and can barely afford to buy insulin, let alone the diet his doctor has advised him to follow.



"Nowadays, I don't have value in this world."



Almost no one in Kibera can afford drugs. The government has set up a health facility which subsidizes the cost of diabetes medicine. But the patient load here is growing. The biggest factors for developing type 2 diabetes are obesity and lifestyle.



Irene Aoko, Clinical Officer, Kibera South Health Centre

"We tend to be inactive. Lack of exercises and our diet. I would say the community we serve here in Kibera, most likely it is our diet which is not good which could predispose one to having diabetes."



The number of adults with type 2 diabetes worldwide is expected to grow to 511 million by 2030, according to a new study in the Lancet medical journal. It is the people here in sub-Saharan Africa who will have the greatest trouble getting access to insulin, says the study's lead author Dr. Sanjay Basu.



Dr. Sanjay Basu, Assistant Professor of Medicine, Stanford University

"Certainly in Asia and sub Saharan Africa, we're finding the biggest shortages as you might expect. What's perverse is that even though one would expect less people with type 2 diabetes-- because those food environments are changing and the overall lifestyles are changing around the world, we're actually seeing a rapid increase in type 2 diabetes in both Africa and Asia at the same time as we're seeing lower insulin levels, so that can produce a perverse scenario."



Three pharmaceutical companies produce 96 percent of the world's insulin, and it's not known whether they can increase production to meet additional demand in the future.



Basu admits the alarming shortages he is predicting might not materialize. Although the study is based on data from about 60 percent of everyone with type 2 diabetes worldwide, the researchers haven't factored in demographic changes in African countries. Also, changes in diet and exercise regimes could result in a far smaller need for insulin.