ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຄົບຄະນະ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນສັບປະດານີ້ ກ່ຽວກັບ ການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ວ່າ ການກວດສອບນັ້ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະລັດຖະບານ ອີກທ່ານນຶ່ງ ແມ່ນມີກຳນົດ ຈະມາໃຫ້ການ ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນເລື້ອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂທລະສັບໄປຫາ ຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນສູນກາງຂອງການສືບສວນຟ້ອງຫ້ອງດັ່ງກ່າວນີ້.
ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກຳນົດການລົງຄະແນນສຽງໃສ່ວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍກ່າວໃນໜັງສືສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ວ່າ ທ່ານນາງ ຢາກຈະ “ກຳຈັດຄວາມສົງໄສໃດໆ” ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ມະຕິຂອງການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ຈະ “ຢັ້ງຢືນຕໍ່ການສືບສວນສອບສວນ ທີ່ຍັງມີຢູ່ ແລະດຳເນີນຢູ່ຕໍໍ່ໄປ…ຈັດຕັ້ງລະບຽບການຕ່າງໆ ສຳລັບການພິຈາລະນາຮັບຟັງທີ່ເປີດເຜີຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ….ແຈ້ງລາຍລະອຽດກົດລະບຽບ ເພື່ອການໂອນຫຼັກຖານ ໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ….ແລະຈັດຕັ້ງຂະບວນການດ້ານສິດທິ ສຳລັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ.”
ທ່ານທຣຳ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພາະວ່າ ມັນໄດ້ດຳເນີນໄປແບບປິດລັບ ແລະສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການດຳເນີນການນັ້ນເລີຍ. ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ການໂຕ້ແຍ້ງອັນນັ້ນ “ບໍ່ມີຂໍ້ດີເລີຍ.”
ບໍ່ມີກົດໝາຍສະບັບໃດ ທີ່ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການສືບສວນສອບສວນ ແລະພັກທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ກໍໄດ້ຄວບຄຸມສະພາ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ ກໍຄືພັກເດໂມແຄຣັດ --ກຳນົດກົດລະບຽບສຳລັບຂັ້ນຕອນຂອງການສືບສວນຟ້ອງຮອງ.
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນການສືບສວນຟ້ອງຮອງ ກໍຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍຄະນະກຳມະການສືບລັບ ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະການກວດສອບຂອງສະພາຕ່ຳ ມີກຳນົດຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຈາກ ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ວິນແມນ ນາຍທະຫານພັນໂທຂອງກອງທັບບົກ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກສ່ວນນຶ່ງ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານວິນແມນ ກ່າວໃນການເປີດຄຳຖະແຫລງ ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກຽມມາລ່ວງໜ້າ ທີ່ໄດ້ມາ ແລະນຳອອກເຜີຍແພ່ ໂດຍອົງການສື່ມວນຊົນຫຼາຍໆຂະແໜງ ທີ່ວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ນຶ່ງ ໃນຈຳພວກຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຟັງການສົນທະນາ ທາງໂທລະສັບ ເມື່ອວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເພື່ອຂໍ “ໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດນຶ່ງ ເປັນການຕອບແທນ.” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໃຫ້ສືບສວນສອບສວນ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຊາວຢູເຄຣນ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ໃນນາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ່ານຮັນເຕີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູເຄຣນ.