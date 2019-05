ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດພາງ ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບ ບັນຫາທ້າທາຍ ຫລາຍຢ່າງຢູ່

ທ່ານ Pat Shanahan ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດພາງ ເປັນຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ

ດໍໂນລ ທຣຳ ເລືອກ ມາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຄົນຕໍ່

ໄປ. ເພິ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ນຳພາທຳນຽບຫ້າແຈແພນຕາກອນໄປ ໂດຍຜ່ານການທ້າທາຍ

ທາງທະຫານຫລາຍຢ່າງ ໃນຫລາຍໆອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ

ຜ່າ ການໄປໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ທີ່ຍາກລຳບາກເສຍກ່ອນ ດັ່ງທີ່ ຄາລາ ແບັບ

ມີລາຍງານ ຊຶ່ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ລໍຄອຍມາ ເປັນເວລາສີ່ເດືອນແລ້ວ ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນ

ປະເທດ ກໍໄດ້ເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ຮັບເອົາຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ຂອງພົນລະເຮືອນ ສຳລັບທຳນຽບຫ້າແຈແພນຕາກອນ.

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການລໍຖ້າທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Pat Shanahan ເຫີນຫ່າງໄປຈາກ ການຈາກໄປ ທີ່ຕົກສະທ້ານ ຂອງຜູ້ທີ່ເພິ່ນມາແທນ ຄືນາຍພົນ

ທະຫານມາຣີນເບ້ຍບຳນານ ຈິມ ແມຕີສ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ Bradley

Bowman ຈາກມຸນນິທິປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ:

“ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ທີ່ຈະໄດ້ພົບເຫັນຊີວະປະຫວັດອັນໜ້າຈັບຈິດຈັບໃຈ ຄືຂອງລັດ

ຖະມົນຕີ ແມຕິສ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ຍາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຄື ເວົ້າ

ແທ້ແລ້ວ ບໍ່ວ່າໃຜກໍຕາມ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາ

ຄວນຕີລາຄາຕໍ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາ ເປັນເວລາສອງປີຈາກທ່ານຮອງລັດຖະມົນ

ຕີ.”

ທ່ານ Shanahan ບໍ່ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງໃດ ໃນລັດຖະບານມາ ກ່ອນຈະມາປະຈຳຢູ່ທຳ

ນຽບຫ້າແຈເມື່ອສອງປີກ່ອນ ແລະກໍໄດ້ສະສາງເປັນທີ່ຂາວສະອາດ ໂດຍຜູ້ກວດກາ

ທົ່ວໄປ ໃນການສືບສວນດ້ານຈັນຍາ ກ່ຽວກັບວ່າ ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ບໍລິ

ສັດໂບອິງ ອະດີດບໍລິສັດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.

ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກຣິພັບບລິກັນເກືອບວ່າແນ່ໃຈແລ້ວ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພໍ ເພື່ອການຮັບຮອງເອົາທ່ານ Shanahan ນັ້ນ ພວກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ໃຫ້ສັນຍານ

ວ່າ ເພິ່ນຈະປະເຊີນກັບຄຳຖາມທີ່ຍາກໆ ກ່ຽວກັບການບໍ່ມີປະສົບການຂອງເພິ່ນ ໃນ

ເວທີສາກົນ ແລະວ່າ ເພິ່ນຈະຢືນຢູ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບໍ

ໂດຍສະເພາະ ລຸນຫລັງ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ອະນຸມັດດ້ວຍຄວາມພບໍ່ພໍໃຈປານໃດ ການໃຊ້ເງິນ

ທຶນຂອງແພນຕາກອນເພື່ອໄປສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ ໂດຍປະທານາທິບໍດີນັ້ນ. ທ່ານ Bowman ເວົ້າຕື່ມວ່າ:

“ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານ Shanahan ຈະສາມາດ ເອົາປະ

ໄວ້ທາງຫລັງຢ່າງເໝາະສົມ ບອກໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງເພິ່ນ ເລື້ອງການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່າມັ ນອາດຈະດີຫຼືບໍ່ດີ. ແລະອັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຄາດ

ຄິດໄວ້."

ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຈະເປັນບັນຫາຂອງເພິ່ນແຕ່ພຽງອັນດຽວ. ງົບປະມານຂອງທະຫານ

ງວດສຸດທ້າຍຈາກສະພາ ເປັນງວດທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະກໍໄດ້ຮັບໄປຕາມເວລາ. ແຕ່ວ່າ

ດຽວນີ້ ໃນເມື່ອສະພາຫາກຖືກແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນ ທາງດ້ານການເມືອງຄືແນວ

ນີ້ ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວຈະມີສືບຕໍ່ໄປ ດັ່ງທ່ານ Michael

O’Hanlon ປະຈຳສະຖາບັນ Brookings ເວົ້າວ່າ:

“ທ່ານ Shanahan ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຫາຫົນທາງປະນີປະນອມ ເພື່ອຄວາມທະເຍີ້

ທະຍານອັນໃຫຍ່ໂຕນີ້ຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າ ໃນງົບປະມານ ປີ 2020 ແລະ

ຍຸທະວິທີປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດອັນຍາວນານພ້ອມກັບແຫລ່ງທີ່ມາຕ່າງໆເລື້ອງການປ້ອງ

ກັນ ທີ່ມີທ່າທາງຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຍ່ອມເຍົາກວ່າເກົ່ານັ້ນ.”

ແລະທ່ານ Shanahan ຈະຕົກເປັນແນວໜ້າ ແລະຈຸດໃຈກາງ ຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ກັບອີຣ່ານ ຊຶ່ງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕອອກນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ O’Hanlon ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ:

“ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີບັນຫາອີຣ່ານຕໍ່ໄປ ແທ້ໆແລ້ວກໍແມ່ນໃຫ້ມັນ

ເດີນຕໍ່ໄປ ແລະນັ້ນກໍອາດຈະເປັນໄປດີ ຫລືຮ້າຍກໍເປັນໄດ້. ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງ ຂ້າພະ

ເຈົ້າ ຈະເບິ່ງທ່ານ Shanahan ໄປ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດແບບງຽບຂືມ ແຕ່ເດັດດ່ຽວ ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາການຂົ່ມຂູ່ຂອງອີຣ່ານ."

ທຳນຽບຫ້າແຈແພນຕາກອນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີແສນຍານຸພາບຂອງຕົນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂົງ

ເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງອີຣ່ານ. ພວກຜູ້ນຳທັງຫລາຍຂອງ

ໂລກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢັບຢັ້ງສັ່ງໃຈ ແລະທັງສອງຝ່າຍ ກໍເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ຢາກໃຫ້ມີສົງຄາມ.

Acting Secretary of Defense Pat Shanahan is President Donald Trump's pick for the next U-S- defense secretary. He will need to lead the Pentagon through many military challenges in the coming weeks but will have to make it through a difficult confirmation hearing first. VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports.

After more than four months of waiting, the former deputy secretary of defense is the nominee for the Pentagon's top civilian post.