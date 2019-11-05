ກຸ່ມສິ້ງຊອມປະຊາທິປະໄຕແລະອິດສະຫຼະພາບ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງຕົນວ່າ ລັດຖະບານຂອງຫລາຍໆປະເທດພວມໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ສອດແນມເບິ່ງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງ.
ຍານາງອາລລີ ຟັງຄ໌ (Allie Funk) ຜູ້ຂຽນລາຍງານຮ່ວມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດ ໃນປີ 2019 ກ່າວວ່າ “ຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາໃນປີນີ້ ກໍແມ່ນສຶກສາເບິ່ງວ່າ ລັດຖະບານໃຊ້ສື່ສັງຄົມແບບໃດ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງປະຊາຊົນຂອງຕົນແບບໃດ.”
ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາພົບເຫັນວ່າ ພວກທີ່ມີບົດບາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນລັດຖະບານ ຫຼືພວກນັກການເມືອງທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ຄວາມຈິງແລ້ວໄດ້ພາກັນໃຊ້ ອິນເຕີແນັດເພື່ອບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ແລະຍຸຕິທຳໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ເຄື່ອງມືທີ່ມັກໃຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການກະຈາຍຂ່າວຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໂດຍພວກນັກການເມືອງຂວາຈັດ. ຍານາງຟັງຄ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ທຸກໆຄົນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຖິງຖອງຫຼືບໍ່ທີ່ວ່າລັດຖະບານຈະສວຍໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ພວກເຮົາແບບໃດ.”
ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຕັດຮອນສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດສາມາດພາໃຫ້ເກີດຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມໄດ້. ໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ຢູ່ທີ່ປະເທດຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກວັງເຄຣັມລິນໄດ້ຂັດຂວາງຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນນັກການເມືອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກໍໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ.
ລາຍງານພົບວ່າ ສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດໄດ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງທຸກໆປີນັບແຕ່ ອົງການ ຟຣີດອມຮ້າວສ໌ (Freedom House) ເລີ້ມອອກລາຍງານນັບແຕ່ ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.