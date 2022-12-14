ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍແລະຄຸ້ມຄອງລະບຽບການເງິນ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງທາງແພ່ງແລະອາຍາຕໍ່ ທ້າວແຊມ ແບັງແມນ-ຟຣາຍ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ FTX ທີ່ແລກປ່ຽນເງິນຕາຄຣິບໂຕທີ່ໄດ້ລົ້ມລະລາຍໄປນັ້ນ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ມີການສໍ້ໂກງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ ຊຶງມີມູນຄ່າຢູ່ 32 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍສຳນວນຟ້ອງທີ່ກ່າວຫາທ້າວແບັງແມນ-ຟຣາຍ ດ້ວຍການກະທຳຜິດ 8 ກະທົງ ຮວມທັງວາງແຜນສໍ້ໂກງ ໂອນເງິນທາງອອນລາຍ ທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງທາງອອນລາຍ ຊຸກເຊື່ອງເງິນ ແລະລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມການບໍລິຈາກໃຫ້ພວກນັກການເມືອງ ແລະບັນດາພັກການເມືອງ.
ຢູ່ໃນຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ທ້າວແບັງແມນ-ຟຣາຍ ອາຍຸ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນຈັນຕອນແລງ ຢູ່ເຮືອນພັກຂອງລາວທີ່ເກາະບາຮາມັສ ບ່ອນທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ບໍລິສັດ FTX ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ. ສະຫະລັດ ແລະບາຮາມັສ ມີສົນທິສັນຍາແລກປ່ຽນການສົ່ງໂຕຄົນຮ້າຍໃຫ້ກັນແລະກັນແລະທ້າວແບັງແມນ-ຟຣາຍ ຄາດວ່າຈະຖືກສົ່ງມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກຂັງຂອງສະຫະລັດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພ ແລະແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຫາທາງແພ່ງຂອງຕົນທີ່ກ່າວຫາທ້າວແບັງແມນ-ຟຣາຍ “ສໍ້ໂກງມາເປັນເວລາຫລາຍປີ” ຮວມທັງຊຸກເຊື່ອງຂໍ້ມູນຈາກບັນດາຜູ້ລົງທຶນ ຫັນໃຊ້ເງິນລູກຄ້າໄປໃສ່ທະນາຄານທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະໃຊ້ເງິນລູກຄ້າຄົນອື່ນໆເພື່ອເຮັດການບໍລິຈາກທາງການເມືອງ ແລະຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບຫລາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ.
Law enforcement officials and financial services regulators have filed a raft of criminal and civil charges against Sam Bankman-Fried, the founder of the bankrupt cryptocurrency exchange company FTX, alleging wide-ranging fraud that eventually brought down the company, which was valued at $32 billion earlier this year.
The Department of Justice on Tuesday morning unsealed an indictment charging Bankman-Fried with eight criminal counts, including conspiracy to commit wire fraud, actual wire fraud, money laundering, and violation of laws governing donations to politicians and political parties.
At the request of U.S. prosecutors, Bankman-Fried, 30, was arrested on Monday evening at his home in the Bahamas, where the headquarters of FTX is located. The U.S. and the Bahamas have an extradition treaty, and Bankman-Fried is expected to be transferred to U.S. custody in the near future.