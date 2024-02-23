ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງສຳລັບການປ້ອງກັນ ຢູໂຣບ ທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ, ແລະ ເປັນອິດສະຫລະກວ່າເກົ່າ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊອກບອນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເມື່ອປີ 2017 ວ່າ “ສິ່ງທີ່ຢູໂຣບ, ການປ້ອງກັນຢູໂຣບ, ຂາດທີ່ສຸດໃນທຸກມື້ນີ້ແມ່ນວັດທະນະທຳການວາງແຜນຍຸດທະສາດທົ່ວໄປ.”
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີດັ່ງກ່າວ ໃນການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆລວມທັງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ. ທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດວຽກນຳກັບຢ່າງໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ໄດ້ທຳລາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຄົນ ຢູໂຣບ.”
ມື້ນີ້, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ, ປະເທດຕ່າງໆໃນສະຫະພາບຢູໂຣບກໍໄດ້ເຊື່ອຟັງໃນທີ່ສຸດ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຍ້ອນທ່ານ ມາກຣົງ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍ້ອນເຫດການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງຝຣັ່ງ: ຄື ຣັດເຊຍ ທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ກີຢິບ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນເອົາຕົວລອດ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສາມ, ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະລັດ ຈະຫຼຸດລົງສຳລັບຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ພັນທະມິດມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກັບຄືນສູ່ອຳນາດ.
ທ່ານ ຄາມີລ ກຣອງ, ຜູ້ທີ່ນຳໜ້າບັນຫາປ້ອງກັນປະເທດຢູ່ສະພາ ຢູໂຣບ ໃນສະຖາບັນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ຢູໂຣບ ຕ້ອງຮວບຮວມຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຍັງກໍ່ຕາມ ແລະ ນັ້ນຈະຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສະໜັບສະໜູນເປັນເວລາ 5 ຫຼື 10 ປີ.” ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບບາງປະເທດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໃຊ້ການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາ ໃນ ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່."
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