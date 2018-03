ຝຣັ່ງ, ອິນເດຍ ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼາຍສະບັບ

ຝຣັ່ງ ກັບ ອິນເດຍ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍສະບັບ ທີ່ມີເຈຕະນາຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມ

ມືດ້ານພະລັງງານນິວເຄລຍ, ການປ້ອງກັນປະເທດ, ການຄ້າ ແລະ ອະວະກາດ.

ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາຄຣົງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ

ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີແລກປ່ຽນເອກະສານ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້

ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ. ປະທານາທິບໍດີ ຝຮັ່ງ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ອິນເດຍ ໃນການ

ຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ.

ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ມາຄຣົງ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ວ່າ

ສັນຍາທັງຫຼາຍມີມູນຄ່າເຖິງ 16 ຕື້ໂດລາ.

ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ມາຄຣົງ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳແນກແຕ່ລະຂໍ້ຕົກລົງ

ນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງບາງຢ່າງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ລວມມີສັນຍາກັບບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີຂອງ ຝຣັ່ງ ຊື່

ວ່າ Sanfran ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງຈັກ ໃຫ້ແກ່ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນ ອິນເດຍ

Spice ແລະ ໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາທັນສະໄໝໂດຍບໍລິສັດສິ່ງແວດລ້ອມ ຝຣັ່ງ ຊື່

ວ່າ Suez ໃນເມືອງ ດາວານເຈຣີ "Davangere" ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອິນເດຍ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຝຣັ່ງ EDF ແລະ ບໍລິສັດ NPCIL ຂອງ ອິນເດຍ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ເຊັນ

ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຊື່ວ່າ Industrial Way Forward ສຳລັບການກໍ່ສ້າງເຕົາ

ພະລັງງານນິວເຄລຍໃນເມືອງ ໄຈຕາເປີ "Jaitapur."

ບໍລິສັດ Alston, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທາງລົດໄຟຂອງ ຝຣັ່ງ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາ

ວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບ 3 ບໍລິສັດຂອງ ອິນເດຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍ

ລິການລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນເມືອງ ມຸມໄບ, ໄຈເປີ ແລະ ເຈັນໄນ.

France and India have signed agreements intended to boost cooperation in the nuclear energy, defense, trade and space sectors.



French President Emmanuel Macron and Indian Prime Minister Narendra Modi attended the ceremonial exchange of documents Saturday in New Delhi. The French president is in India on his first official visit.



Macron's office said Saturday, in a statement, that the contacts are worth $16 billion.



While Macron's office did not provide a detailed breakdown of the deals, some agreements that are known include a contract with French technology company Safran to supply Indian airline Spice Jet with engines and a water system modernization project by French environmental company Suez in the southern Indian city of Davangere.



French utility firm EDF and India's NPCIL are reported to have signed an "Industrial Way Forward Agreement" for the construction of six nuclear reactors at Jaitapur.



Alston, the French rail giant, said Saturday that it has signed a deal with three Indian companies to provide metro train services in Mumbai, Jaipur and Chennai.