ອິນເດຍ ແລະ ຝຣັ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດພາວະສົງຄາມໃນທັນທີ” ໃນຢູເຄຣນ, ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ຢຸດທີ່ຈະກ່າວປະນາມການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອິນເດຍ, ເຊິ່ງນຳເຂົ້າອຸປະກອນທາງທະຫານສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກຣັດເຊຍນັ້ນ, ໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທາງການທູດກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ມົສກູ, ຢ່າງສັງເກດໄດ້ແມ່ນການປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວປະນາມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ການລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານເຂົາເຈົ້າຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໂມດີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຫຼັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບປະກັນໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ສຳລັບການເຈລະຈາ ແລະ ກອງປະຊຸມຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳວ່າ “ຝຣັ່ງ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.”
“ທັງສອງປະເທດໄດ້ກ່າວປະນາມຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າພົນລະເຮືອນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຢຸດພາວະສົງຄາມໃນທັນທີ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍມາຮ່ວມກັນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຈລະຈາ ແລະ ການທູດ, ແລະ ໃຫ້ສິ້ນສຸດຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງປະຊາຊົນໃນທັນທີ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີແຕ່ຝຣັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວປະນາມ “ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍວ່າ ໄດ້ທຳການຮຸກຮານທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ຢູເຄຣນ.”
ສອງປະເທດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ “ຕອບສະໜອງໃນວິທີທາງທີ່ປະສານກັນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ” ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການອາຫານໃນທົ່ວໂລກຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ຜະລິດເຂົ້າສາລີທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ.
ກ່ອນກອງປະຊຸມນັ້ນ, ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະ “ກ່າວຢ້ຳເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາຂອງສົງຄາມສຳລັບລະບຽບສາກົນທີ່ນອກເໜືອສະຫະພາບຢູໂຣບ, ລວມທັງໃນເອເຊຍ” ຕໍ່ທ່ານໂມດີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຝຣັ່ງ ຢາກທີ່ຈະ “ຊ່ວຍເຫຼືອອິນເດຍ ປ່ຽນການສະໜອງສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ” ອອກຈາກອາວຸດ ແລະ ພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ.