ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຝຣັ່ງໄດ້ທຳການລະນຶກເຖິງ “ວັນແຫ່ງການດັບສູນເຊື້ອຊາດ ອາເມເນຍແຫ່ງຊາດ” ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເທີກີເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຂຶ້ນ.
ວັນທີ 24 ເມສາ 1915 ຖືວ່າເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງການສັງຫານໝູ່ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ I ໂດຍຊາວເທີກີ Ottoman ຕໍ່ຊາວອາເມເນຍຈຳນວນຫລາຍ 10 ພັນຄົນ.
ຝຣັ່ງເປັນປະເທດຢູໂຣບ ທີ່ໃຫຍ່ປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ການສັງຫານໝູ່ດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2001 ຜ່ານມາ. ເທີກີໄດ້ໂຕ້ຖຽງຄືນ ການພັນລະນາເຊັ່ນນັ້ນ ໂດຍບອກວ່າມີການເວົ້າເຖິງຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຫລາຍເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະຖືວ່າພວກທີ່ເສຍຊີວິດໄປນັ້ນ ແມ່ນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມກາງເມືອງ.
ປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ຂອງເທີກີເວົ້າວ່າ ປະເທດໃດທີ່ກ່າວຫາເທີກີວ່າທຳການດັບສູນເຊື້ອຊາດຄວນຫລຽວຄືນຫລັງ “ເບິ່ງອະດີດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເປື້ອນເລືອດ” ຂອງຕົນເອງແດ່. ທ່ານ ເອີດວານ (Erdogan) ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ກ່າວຫາຝຣັ່ງວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດັບສູນເຊື້ອຊາດໃນຣູວັນດາໃນປີ 1994. ລັດຖະບານຣູວັນດາ ກໍໄດ້ກ່າວຫາຝຣັ່ງເຊັ່ນກັນ ວ່າ ເປັນຄົນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສັງຫານໝູ່ຕໍ່ປະຊາຄົມຂອງຊາວທູດຊີ Tutsi ທີ່ເປັນຊົນຊາດກຸ່ມນ້ອຍ ໂດຍຊາວຮູຕັສ (Hutus) ທີ່ເປັນຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໃຫຍ່ ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກໄປໂດຍທຳນຽບຂາວ ເລື້ອງການຂ້າລ້າງຜານຊາວອາເມເນຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ