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ວັນຈັນ, 20 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເດືອນ​ທີ​ສີ່​ໃນ​ສົງ​ຄາມ, ຊາວ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລໍ​ຖ້າ​ຂຶ້ນ​ລົດ​ໄຟ​ໄປ​ເມືອງ ຢິ​ໂປ​ຣ ແລະ ລາ​ວິບ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ເມືອງ ໂປ​ຄ​ຣອ​ຟ​ສ, ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ, ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ, 18 ມິ​ຖ​ຸ​ນາ 2022.

ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເດືອນ​ທີ​ສີ່​ໃນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນ, ນາງ ລີ​ເລຍ, ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ອາ​ຍຸ 22 ປີ​ຈາກ​ເມືອງ ບາກ​ມຸດ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ທີ​ຈະ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ຖືກ​ລ້ອ​ມ​ໂຈມ​ຕີນັ້ນ.

ນາງ ລີ​ເລຍ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ບອກ​ແຕ່​ຊື່​ແທ້​ຂອງ​ລາວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຍາກຫຼາຍ. ບໍ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ, ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ, ບໍ່​ມີ​ແກັ​ສ, ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ,” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ກຳ​ລັງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນລົດ​ໄຟ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ໂປ​ຄ​ຣອ​ຟ​ສ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ກຳ​ລັງ​ປ້ອນ​ນຳ​ລູກ​ອາ​ຍຸ 1 ປີ​ຂອງ​ລາວ.

ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ແນວ​ໃດ? ການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ, ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານຫຼາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໜີ.”

ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເຂດ ດອນ​ບາ​ສ ທີ່ກວ້າງ​ຂ​ວາງ, ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ແລະ ລູ​ຮານ​ສ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ສຳ​ລັບ​ບາງ​ຄົນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນວັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໂລກ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ເລີ່​ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັ​ບ​ໃຫ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ດ້ວຍ 7 ລ້ານ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ບ້ານ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ແລະ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດດອນ​ບາ​ສ ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ນັ້ນ, ຄອບ​ຄົວ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ພາກ​ພືນ​ນັ້ນ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໜີ​ອອກ​ໄປ.

ນາງ ວິກ​ຕໍ​ເຣຍ ອາ​ຍຸ 36 ປີ​ຈາກ​ເມືອງ ເຄ​ຣ​ມາ​ຕໍ​ສ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂ​ດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ໂດ​ເນັດ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຄົນ​ດຽວ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ລູກ​ສາມ​ຄົນ, ມັນ​ບໍ່​ມີປະ​ໂຫຍດ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ, ວິ​ທີ​ດຽວ​ທີ່​ຈະ​ຢູ​ລອດ ແມ່ນ​ອາ​ໄສ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ.”

ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ໜີ​ກັບ​ລູກ ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລູກ​ບາງ​ຢ່າງ.”

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຍັງ​ຄາດ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ມານ 13 ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້ສືບ​ຕໍ່ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ຫຼືບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໜີ​ອອກ​ມາ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ, ການ​ທຳ​ລາຍ​ຂົວ ແລະ ຫົນ​ທາງ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ການ​ຂາດ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຕ່າງໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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