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ວັນຈັນ, 01 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ 17 ກໍລະນີຢູ່ໃນລັດອາລາບາມາ

ພະນັກງານການແພດ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດນິວຢອກ ແລະພາກສ່ວນສຸຂະຈິດຕະວິທະຍາ ຊ່ວຍປະຊາຊົນລົງທະບຽນສໍາລັບຢາວັກຊີນ monkrypox ຢູ່ທີ່ສະຖານີສັກຢາວັກຊີນແຫ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງ, ເມື່ອວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2022, ໃນລັດນິວຢອກ.
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ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ພົບຜູ້ຕິກເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງຈໍານວນ 17 ກໍລະນີຢູ່ໃນລັດອາລາບາມາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ພະຍາດໝາກສຸກລີງແມ່ນຄົ້ນພົບທໍາອິດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ລະບາດແລ້ວໄປໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍໃນຊ່ວງກາງເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໃນຂະນະນີ້ ໄດ້ມີການກວດພົບພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວຈໍານວນ 17 ກໍລະນີຢູ່ໃນລັດ ອາລາບາມາ, ເຊິ່ງ 16 ກໍລະນີ ແມ່ນພົບຢູ່ຂົງເຂດໂມບີລ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດ.

ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໂມບີລຂອງລັດອາລາບາມາ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວກັບວີໂອເອພາກພາສາລາວວ່າ:

“ພະຍາດໝາກສຸກລີງເປັນພະຍາດທີ່ຕິດແປດ ຖ້າຫາກວ່າສໍາພັດກັນຫັ້ນນະ, ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ອາດຈະທໍາລາຍຊີວິດຄົນເຮົາຢ່າງກະທັນຫັນຄືພະຍາດໂຄວິດສາຍພັນເດລຕ້າເນາະ. ເຮົາກໍຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ CDC, ຄືຢູ່ໃນລັດອາລາບາມານີ້ກໍມີຂ່າວວ່າຕິດປະມານ 17-18 ຄົນ, ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍຊິໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວິທີປ້ອງກັນແນວໃດນໍ້.”

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ມີໄຂ້ສູງ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບກ້າມເນື້ອ ແລະເຈັບຫຼັງ, ໜາວສັ່ນ, ເມື່ອຍແຮງ, ເຈັບຄໍ, ຕັນດັງ ແລະອື່ນໆ, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມີຜື່ນແດງຂຶ້ນຕາມຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນຕຸ່ມຄ້າຍໆກັບໝາກສຸກໝາກໄສ ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພະຍາດໝາກສຸກລີງເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍການສໍາພັດແບບໃກ້ຊິດກັນເທົ່ານັ້ນ.

ອີງຕາມລາຍງານຂອງ CDC ປະຈໍາວັນທີ 29 ກໍລະກົດພົບວ່າ ທົ່ວໂລກມີຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງແລ້ວຈໍານວນ 22,485 ກໍລະນີ ໃນຈໍານວນ 79 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ສະຫະລັດມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດແລ້ວ 5,189 ກໍລະນີ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ໃນລັດນິວຢອກ ຈໍານວນ 1,345 ກໍລະນີ.

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