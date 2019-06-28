ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເປັນໃຈກາງຂອງຈຸດສົນໃຈຢູ່ເທິງເວທີຂອງການໂຕ້ວາທີ ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້, ແຕ່ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຫລັກຂອງທ່ານຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງກໍຄືສະມາຊິກສະພາສູງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ (Kamala Harris), ໄດ້ຖາມເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທ່ານກັບ ພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທີ່ນິຍົມການແບ່ງແຍກໂຮງຮຽນ ແລະບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນ ໂດຍອີງໃສ່ສີຜິວ ໃນສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ ແລະການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານຕໍ່ການໃຫ້ລົດເມໄປຮັບໃຊ້ ໃນການຂົນສົ່ງນັກຮຽນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກແບ່ງແຍກຜິວພັນໂດຍຖືກບັງຄັບນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະອະດີດໄອຍະການໄດ້ຫັນໜ້າກັບມາຫາທ່ານ ໄບເດັນ ແລ້ວເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຈຳແນກຜິວພັນ." ແຕ່ວ່າ ສະມາຊິກສະພາຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກັນຄົນນີ້ ກໍໄດ້ດຶງດູດເອົາສຽງຮ້ອງໂຮຊົມເຊີຍຈາກຝຸງຊົນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນນະຄອນມາຍອາມີ, ລັດຟລໍຣິດາເມື່ອທ່ານນາງ ເວົ້າວ່າ “ມັນຮູ້ສືກເຈັບປວດຫລາຍ" ທີ່ໄດ້ຍິນທ່ານໄບເດັນຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ເວົ້າຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ວ່າທ່ານ ໃນນາມທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງໜຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ນິຍົມການແບ່ງແຍກໂຮງຮຽນ ແລະບ່ອນຢູ່ໂດຍອີງໃສ່ສີຜິວ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເພື່ອຮັບຮອງເອົານິຕິກຳດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄບເດັນຕອບຄືນດ້ວຍໃບໜ້າທີ່ເຄັ່ງຂຶມວ່າ "ນັ້ນແມ່ນຈຸດຢືນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນກັບຕົນເອງເລີຍ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັນລະເສີນພວກຈຳແນກຜິວພັນດອກ."
ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກໍຍັງໄດ້ຕອບຄືນຢ່າງແຮງໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນຮັບເອົາວ່າ "ທ່ານຄິດວ່າການຄັດຄ້ານຕໍ່ການໃຫ້ລົດເມຂົນສົ່ງນັກຮຽນໄປນັ້ນ ຜິດບໍ່ຫລະ?" ໂດຍທີ່ທ່ານນາງແຮຣິສເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກແຍກອອກໂດຍອີງຕາມສີຜິວນັ້ນ.
ທ່ານບໄບເດັນໄດ້ປ້ອງກັນການສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານ ຕໍ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ແນວໃດກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານຕໍ່ການໃຫ້ເອົາລົດເມໄປຮັບໃຊ້ນັກຮຽນ ຢູ່ໃນລັດເດລາແວ ຊຶ່ງເປັນລັດທ່ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ.
ການເອົາລົດເມໄປຮັບໃຊ້ນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຖືກແຍກອອກໂດຍອີງຕາມສີຜິວຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ເປັນເລື້ອງທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກແຍກກັນ ຢູ່ໃນຫລາຍຕົວເມືອງຂອງອາເມຣິກາໃນຊຸມປີ 1970 ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຖືກຄັດຄ້ານໂດຍພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນຜິວຂາວ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນຄົນຜິວດຳເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ແຫ່ງອື່ນຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອແບ່ງແຍກພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ.
ການຕອບໂຕ້ກັນໄປມາລະຫວາງ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ແລະໄບເດັນ ເປັນການ ສູ້ຢັນກັນຢ່າງກົງໆທີ່ສຸດຢ່າງນຶ່ງ ໃນການໂຕ້ວາທີດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງບາງທີກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານໄບເດັນຕົກສະເງີ້ໄປ. ບັນຫາເລື້ອງສີຜິວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນຢ່າງຟົດເດືອດຢູ່ໃນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເວລາທັງໝົດຂອງການໂຕ້ວາທີ ເມື່ອເຈົ້າເມືອງ South Bend, ລັດອິນເດຍນາ, ທ່ານ Pete Buttigieg ຖືກຖາມກ່ຽວກັບ ວິທີການຮັບມືຂອງທ່ານຕໍ່ເລື້ອງຕຳຫລວດທີ່ເປັນຄົນຂາວຍິງຊາຍຜິວດຳຄົນນຶ່ງຕາຍເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
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