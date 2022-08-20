ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສະກັອດ ມໍຣິສັນ (Scott Morrison) ກ່າວໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ມັນມີຄວາມ “ຈໍາເປັນ” ສໍາລັບທ່ານ ມີອໍານາດຂອງລັດຖະມົນຕີເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19. ທ່ານມໍຣິສັນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ທໍາລາຍ ລະບອບປະ ຊາທິປະໄຕຂອງອອສເຕຣເລຍ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕົນເອງແບບລັບໆໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີອະວຸໂສຂອງ 5 ກະຊວງ ໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮູ້ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານສະກັອດ ມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ການທີ່ທ່ານຕ້ອງສາບານໂຕ ແບບລັບໆ ໃນການເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີຂອງຫ້າກະຊວງ ເຊັ່ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະ
ຍາກອນໃນລະຫວ່າງປີ 2020 ຫາປີ 2021, ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເອງ “ເປັນ
ຜູ້ຂັດທ້າຍເຮືອ” ຂອງລັດຖະບານໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ທ່ານມໍຣິສັນສູນເສຍອໍານາດໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານໃນເດືອນພຶດສະພາ. ຜູ້ສືບທອດຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຕ້ອງຕິຕໍ່ການກະທໍາຕ່າງໆຂອງອະດີດຜູ້ນໍາ ຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຕໍາໜິວ່າ ເປັນການກະທໍາທີ່ “ຮັບບໍ່ໄດ້” ແລະ “ແປກປະ ຫຼາດ.”
ທ່ານອາລບານິສກ່າວວ່າ ທ່ານມໍຣິສັນໄດ້ທໍາລາຍລະບອບການປົກຄອງແບບລັດຖະສະພາຂອງປະເທດອັງກິດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ດໍາເນີນການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີອໍານາດທາງໜ້າທີ່, ມີໃນສິ່ງທີ່ເປັນອໍານາດສຸກເສີນແບບມີປະສິດທິພາບ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານທີ່ມີສະຖານະການຮຸນແຮງຕ່າງໆແບບບໍ່ໄດ້ຄາດການລ່ວງໜ້າໄວ້, ນັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດໄດ້.”
ອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານມໍຣິສັນບາງຄົນ ຮັບຮູ້ການແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າດໍາລົງຫຼາຍຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານມໍຣິສັນ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກອະທິບາຍວ່າ “ເປັນການຄຸບເອົາອໍານາດແບບລັບໆ.”
ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານນາງຄາເຣັນ ແອນດຣູສ໌ (Karen Andrews), ເຊິ່ງເຄີຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານມໍຣິສັນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານມໍຣິສັນລາອອກຈາກສະພາລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກພຶດຕິ ກໍາທີ່ “ເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າ” ຂອງທ່ານ.
ນັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຖິງແມ່ນການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນດັ່ງເລື້ອງປົກ ກະຕິທົ່ວໄປ ແລະເບິ່ງຄືວ່າຈະມີຄວາມຜິດທາງຈັນຍາບັນ, ແຕ່ການປະຕິບັດຂອງທ່ານມໍຣິສັນ ກໍບໍ່ໄດ້ຂັດຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງປະເທດ.
ທ່ານສະຈວດ ແຈັກສັນ (Stewart Jackson), ຜູ້ປະທະກະຖາອາວຸໂສທາງດ້ານການເມືອງ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີກ່າວວ່າ ມັນເປັນບົດຮຽນພິເສດຢູ່ໃນການເມືອງຂອງອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ນະທີ່ນີ້ ພວກເຮົາມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ພະຍາຍາມແຕ່ງຕັ້ງຕົນເອງຂຶ້ນ, ຖ້າພວກເຈົ້າມັກປະທານາທິບໍດີ. ພວກເຈົ້າຮູ້, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບ ທີ່ມີປະ ທານາທິບໍດີ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍ, ເປັນການລະເມີດສົນທິສັນຍາທີ່ໜ້າສົນ ໃຈ ແລະມີຄວາມຜິດແບບແຈ່ມແຈ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈໃນເລື້ອງນີ້ເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນມັນມີຄວາມສໍາຄັນເຖິງຂັ້ນຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່, ແມ່ນແລ້ວ ແນ່ນອນທີ່ສຸດມັນເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍ.”
ການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີແບບປິດລັບຂອງທ່ານມໍຣິສັນ ປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານການຂຽນຊີວະປະຫວັດກ່ຽວກັບອະດີດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ບອກກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານພຽງແຕ່ຈະນໍາໃຊ້ອໍານາດເຂົ້າໃນວຽກງານສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ.
ການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ຜູ້ທີ່ຍັງມີຄວາມສົງໃສແຕ່ຢ່າງໃດ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຈິມ ຊາມເມີສ໌
(Jim Chalmers) ກ່າວໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານມໍຣິສັນ ແມ່ນເປັນການ “ຜະເດັດການ.”