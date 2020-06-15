ສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຄິດເປັນ 62 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ໃນລາວ ປີ 2020

ລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຄິດເປັນ 62 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການປົກຫຸ້ມທີ່ລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ທີ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ.
ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວ ຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍ 62 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຕາມການປະເມີນຂອງລາວເອງ ແຕ່ຖ້າຫາກອີງຕາມການປະເມີນຂອງອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ຫຼື IUCN ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ປະເມີນສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 72 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ການທີ່ຈະສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ກໍຈະຕ້ອງມີການສຳຫຼວດແລະຈັດທຳພາບຖ່າຍທາາງອາກາດຢ່າງຄົບຖ້ວນເສຍກ່ອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານລຽນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາກະຍັງສິໄດ້ປະເມີນຜົນຄືນອີກ ເພາະວ່າການປະເມີນຜົນຄືນນີ້ນະ ມັນຕ້ອງໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອກວດກາສຳຫຼວດ ເພາະວ່າດຽວນີ້ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດທັງໝົດເທື່ອ ມີແຕ່ການປະເມີນ ສະນັ້ນ ໂລກນີ້ເຂົາເອົາມາສິບປີໃດ ເຂົາຈະປະເມີນໃຫ້ເທື່ອນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າ ປະເທດພວກເຮົານີ້ ຖືວ່າປ່າປົກຫຸ້ມນີ້ໄດ້ 72 ເປີເຊັນຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ອັນ 62 ເປີເຊັນນັ້ນ ມາດຕະຖານຂອງລາວເຮົາ.”
ນອກຈາກນີ້ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໂດຍພາກລັດຍັງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກໆປີອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຂາດແຄນງົບປະມານ ເພາະວ່າງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູູກຕົ້ນໄມ້ໂດຍພາກລັດມີແຫລ່ງລາຍຮັບພຽງຈາກຄ່າພັນທະປູກໄມ້ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທົດແທນເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ເປັນຄ່າທຳນຽມບໍລິການແລະຄ່າສຳປະທານຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເຊັ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນ ຈະຕ້ອງສົມທົບເຂົ້າໃນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ທັງນີ້ໂດຍກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ລາວມີພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ປະມານ 15.91 ລ້ານເຮັກຕາ ແບ່ງເປັນປ່າປ້ອງກັນ 7.98 ລ້ານເຮັກຕາ ປ່າສະຫງວນ 4.93 ລ້ານເຮັກຕາ ປ່າຜະລິດ 3.1 ລ້ານເຮັກຕາແລະປ່າໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ສຳປະທານທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານລາວໃນພື້ນທີ່ລວມ 486,600 ເຮັກຕາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການເພີ້ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ອີກ 584,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອທີ່ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2020 ນີ້.
ສ່ວນທ່ານສຸຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ກໍຢືນຢັນວ່າ ໄຟປ່າໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນໃນປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສຍຫາຍໄປຫລາຍກວ່າ 100,000 ເຮັກຕາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດພາກເໜືອທີ່ມີການຈູດໄຟເຜົາປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍໂດຍປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າດ້ວຍນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ປ່າໄມ້ເສຍຫາຍໄປຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກນັ້ນເອງ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທຸກຍາກດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຢຸດການເຜົາປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່.
ທ່ານດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄຟາໄໝ້ປ່າຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ມີການລັກາລອບເຜົາປ່ານັ້ນ ໂດຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ພົບວ່າ ໄຟໄໝ້ປ່າທີີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຂະບວນການລັກລອບຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລາວກັບຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ເພາະການເຜົາປ່າໃຫ້ກາຍເປັນປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມນັ້ນ ຍ້ອນໝາຍເຖິງໂອກາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າເສື່ອມໂຊມນັ້ນເອງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທົ່ວປະເທດຕາມຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 1,545 ແຫ່ງ ໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ຈັບຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດຫາລາຍກວ່າ 1,700 ຄົນ ແລະຍຶດໄມ້ຜິດກົດໝາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າ 3 ລ້ານເມັດກ້ອນ.
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