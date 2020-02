ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ​ປະສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບເຊື້ອ​ໄວ

​ຣັ​ສໂຄໂຣ​ນາ​ຢູ່ນັ້ນ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ຈີນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງແມ່ນພາ​ກັນ ເປັນ​ຫ່ວງເປັນ

​ໃຍວ່າຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພາະການ​ຢ້ານ​ກົວ​ຕໍ່​ຄວາມ

ເຈັບ​ປ່ວຍໄດ້ກັບ​ກາຍ​ມາ​ເປັນຄວາມ ຢ້ານ​ກົວ​ຕໍ່​ຄົນ​ຈີນ. Michelle Quinn, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ

​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ຈາກນະ​ຄອນແຊນແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ (San Francisco)

ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຢູ່​ໃນ​ຄຸ້ມ​ເມືອງ​ຈີນ ຫລື Chinatown ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ ແອ​ນ​ເຈີລິ​ສ ນັ້ນ ກຸ່ມ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ການຟ້ອນ​ສິງ​ໂຕຫົວ​ນາກ​ສີ​ຂາວ (White Crane Dragon) ແລະ ຟ້ອນ​ສິງ​ໂຕ (Lion Dance) ຂອງຫລີອັງ (Leung) ໄດ້​ເລາະ​ໄປ​ຕາມ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ອວຍ​ພອນ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງການ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ ຫລື ​ກຸດ​ຈີນ. ມັນ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາຂອງ​ປີ​ນຶ່ງໆ ​ທີ່ເຕັມໄປ​ດ້ວຍຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຢູ່​ໃນປະ​ເທດ​ຈີນນັ້ນ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂຄໂຣ​ນາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ການ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ ແລະ​ອອກ​ປະ​ເທດ​ຖືກ​ປິດ​ລົງ​ກໍ​ຕາມ.

ທ້າວ ຄາ​ວິນ (Calvin) ຈາກກຸ່ມ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ການຟ້ອນ​ສິງ​ໂຕ White Crane ຂອງ​ຫລີອັງ (Leung) ເວົ້າ​ວ່າ:

"​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາຍັງ​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ມັນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເທື່ອ. ຂ້ອຍ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ບາງ​ຄົນໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ໄວ້ກ່ອນ. ແຕ່​ວ່າ​ສຳ​ລັບ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ​ປະ​ຊາ​ຄົມຢູ່​ໃນຄຸ້ມ​ເມືອງ​ຈີນ ຫລື Chinatown ປາ​ກົດ​ວ່າບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ຫ​ລາຍ​ປານ​ໃດ."



….ມັນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດໆ ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ແລະ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຢ່າງ​ແຮງຕໍ່​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ. ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ໃດ ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຊາວ​ຈີນ​ເຄີຍ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ມາໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ.

ທ່ານນາງ ໂຮຍ ຫລີອັງ (Hoi Leung), ຫົວ​ໜ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນຈາກ​ສູນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຈີນ​ໃນ​ນະ​ຄອນແຊນ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ (San Francisco) ກ່າວ​ວ່າ:

"ພວ​ກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ວັດ​ຖຸທີ່​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ວີ​ດິ​ໂອບໍ່ ​ຫລື ເປັນ​ຮູບ​ພາບ​ບໍ່ ຫລື​ການ​ເວົ້າຕະ​ຫລົກ ແລະ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ ຄ້າຍໆ​ກັນ​ນັ້ນ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ການເຮັດ​ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະຄະ​ຕິ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຕັ້ງ​ແຕ່ຕອນ​ຊາວ​ຈີນ​ມາ​ຮອດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາທຳ​ອິດຢູ່​ໃນ​ຊຸມປີ​ຊ່ວງ​ກາງໆ ​ຂອງ 1800 ນັ້ນ ຖືກນຳ​ມາ​ຈົດ​ຈຳ​ຕະ​ຫລ​ອດ​ໄປ​."

ທ່ານນາງ ຫລີອັງ (Leung) ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປອີກ​ວ່າ ຮູບ​ພາບບາງ​ອັນ​ ແລະ​ກາ​ນເວົ້າ​ຕະ​ຫລົກຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຮູບ ແລະ​ການ​ຕະ​ຫລົກ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ມ່ວນ ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ສາ​ມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມົນ​ທິນປະ​ຈຳ​ໂຕ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້ - ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຈີນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ມັນ​ຍັງສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມທີ່​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ເຫັນ​ວ່າ​ ເປັນ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍເອ​ເຊຍ ອີກ​ດ້ວຍ.



ທ່ານນາງ ຫລີອັງ (Leung) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາທີ່​ໃຫ້​ການຍອມຮັບຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ທີ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ຜິວ​ພັນ ຫລື ຢ້ານ​ກົວ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ຢູ່​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ ມັນ​ມີ​ເສັ້ນ​ທີ່​ແລບໆ ​ຂັ້ນ​ລະ​ຫວາງ​ກາງ​ຂອງ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ ກັບການ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຜ​ຜູ້​ນຶ່ງກັບ​ກາຍ​ເປັນ​ສັດ​ຕູ."



​ການ​ເອົາ​ຂ່າວ​ລົງ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ເມືອງ ເບີກ​ເຄິ​ລີ (Berkeley) ທີ່​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຄວາມ​ຢ້າ​ນກົວ​ຕໍ່​ຄົນ​ເອ​ເຊຍ​ວ່າ "ເປັນ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ທຳ​ມະ​ດາ". ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເອົາ​ຂ່າວນັ້ນ​ລົງ ແລະ​ທຳ​ການ​ຂໍຂະ​ມາ​ໂທດ.



ແຕ່​ວ່າ ຫລາຍ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຈີນແມ່ນ​ຮູ້​ສຶກບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ແຮງສຸດ​ຂີດ​ເລີຍ.



ທ່ານນາງ ຮົງ ເມີຍ ພັງ (Hong Mei Pang), ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຂອງ​ອົງ​ການຊາວ​ຈີນເພື່ອ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບໃນ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ ຫລື Chinese for Affirmative Action ກ່າວ​ວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ຮັກ​ສາ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິທີ່​ວ່າ ອັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາທາງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນອື່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ ຫລື ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນເປັນ​ການ​ຕີ​ລວດກວດ​ພຽງ​ໄປ​ໝົດ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ …

….ແຕ່​ວ່າ ມັນກໍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອີກ​ດ້ວຍ ທີ່​ຕ້ອງ​ຍັງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ຄົນ, ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຫລາກ​ຫລາຍຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ແລະ​ຈາກປະ​ຊາ​ຄົນ​ຕ່າງໆ ທີ່ອ​າ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ."



ທ່ານນາງ ຫລີອັງ ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ:

"ທີ່​ຈິງມັນບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ວ່າ ​ມີໃຜມຸ້ງ​ກະ​ທຳການ​ໃສ່ຜູ້​ໃດຫລາຍພໍ​ປານ​ໃດດອກ. ແຕ່​ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ ແລະ ສິ່ງນັ້ນ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເລື້ອງອັນ​ຕະ​ລາຍໄດ້​ຫລ​າຍ​ປານ​ໃດ ຕ່າງ​ຫາກ."



ສຳ​ລັບ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນປາ​ກົດ​ວ່າມັນຍັງຢູ່​ໄກ​ຢູ່. ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄປ​ທ່ຽວໄປ​ຊົມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ປີ​ໃໝ່ ຫລື​ກຸດ​ຈີນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ອັນນຶ່ງ ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫລອງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້

As public health officials grapple with the coronavirus, some Chinese Americans worry that there will be a backlash against their community as fears of the illness turn into fear of Chinese people. From San Francisco, Michelle Quinn reports.



In San Francisco's Chinatown, the Leung White Crane Dragon and Lion Dance group is visiting businesses to bless them as part of the Lunar New Year celebration. It's a joyful time of year, even though in China the coronavirus, has shut down travel in and out of the country.



Calvin, Leung's White Crane:

"For us, we haven't really been impacted by it. I notice some people have taken precautions. But for the most part, all of the community of Chinatown doesn't seem to be too worried about it."



….there are also concerns about misinformation on social media and a backlash against Asians. It's something Chinese Americans have faced before.



Hoi Leung, Curator, Chinese Culture Center of San Francisco:

"We're seeing a lot of very viral materials, whether those are videos or memes or jokes and things like that. And I think it's still perpetuating stereotypes that that's been happening since the Chinese first came to America in (the) mid 1800s."

Some of those memes and jokes may be in fun but they also can stigmatize - not just Chinese Americans but anyone perceived as Asian, Leung says.



Hoi Leung, Curator, Chinese Culture Center of San Francisco:

"There is a tendency in our country's history to enact very racist or xenophobic policy on the basis of public health and safety. I think for our community there's a very fine line between trying to protect yourself and without antagonizing someone."



A recent post from the University of California at Berkeley called xenophobia towards Asians "a normal reaction." The university took down the post and apologized.



But many in the Chinese community were extremely upset.



Hong Mei Pang, Advocacy Director, Chinese for Affirmative Action:

"We urge everybody to maintain the perspective that this is a public health issue and to not use it as a way to scapegoat or make sweeping generalizations on anybody…



…. but also for institutions to remain accountable to all of their students, to the diverse populations and communities that live in California."



Hoi Leung, Curator, Chinese Culture Center of San Francisco:

"It's really less about who is targeting who. But it's really about the fear itself and how dangerous that can be."





For now, those fears may still seem far away. Thousands of people are expected at this Saturday's Lunar New Year parade, a chance to celebrate Chinese American culture.