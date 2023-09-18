ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າ ສອງລຳທຳອິດ ໄປຮອດທ່າເຮືອຢູເຄຣນແລ້ວ

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າສອງລໍາ ໄດ້ມາຮອດທ່າເຮືອແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍນໍາໃຊ້ແລວທາງຊົ່ວຄາວຂອງທະເລດໍາທີ່ກີຢິບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດເຊຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຊ່ວງສົງຄາມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງອອກເມັດພືດຢ່າງປອດໄພຈາກທ່າເຮືອຂອງປະເທດທີ່ຖືກບຸກລຸກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ມີທຸງຊາດປາລາວ (Palau) ສອງລໍາ ຄື ອາໂຣຢາທ (Aroyat) ແລະ ຣີຊີລຽນ ອາຟຣິກາ(Resilient Africa), ໄດ້ເຂົ້າຈອດໃນວັນເສົາຢູ່ທ່າເຮືອ ຊໍໂນມັອສກ໌ (Chornomorsk) ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ເຂດໂອເດຊາ (Odesa), ອີງຕາມການຖະແຫຼງການທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທ່າເຮືອທາງທະເລຂອງຢູເຄຣນ. ກຳປັ່ນ ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າພົນລະເຮືອນລຳທຳອິດທີ່ໄປຮອດທ່າເຮືອໂອເດຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງເມັດພືດ.
ທ່ານຊານເດີ ກູບຣາກັອຟ (Oleksandr Kubrakov), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທາງອອນລາຍໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຮືອທັງສອງລຳນີ້ ຈະສົ່ງເຂົ້າສາລີປະມານ 20,000 ໂຕນ ໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍ.
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວທີ່ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງເສດຖະກິດຂຶ້ນກັບການປູກຝັງເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ສາມາດສົ່ງອອກເມັດພືດຈາກທ່າເຮືອທະເລດຳ (Black Sea) ໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຕຸລະກີ ເພື່ອຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ. ແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງອາຫານແລະຝຸ່ນຂອງຣັດເຊຍຍັງບໍ່ໄດ້ສຳເລັດຜົນ.
ພາຍຫຼັງການຖອນຕົວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຈະຖືວ່າກຳປັ່ນລຳໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃນທະເລດຳທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປທ່າເຮືອຢູເຄຣນເປັນເປົ້າໝາຍທາງການທະຫານ.
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ກີຢິບ ໄດ້ຊອກຫາເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຜ່ານແມ່ນໍ້າດານູບ (Danube), ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງເສັ້ນທາງແລະລົດໄຟເຂົ້າໄປໃນຢູໂຣບ. ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໃນລັກສະນະນັ້ນ ແມ່ນສູງກວ່າຫຼາຍ. ບາງປະເທດໃນຢູໂຣບຕ້ອງຍອມແພ້ກັບລາຄາເມັດພືດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ແລະທ່າເຮືອໃນນ້ຳດານູບ (Danube) ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານດຽວກັນກັບທ່າເຮືອທາງທະເລໄດ້.