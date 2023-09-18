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ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າ ສອງລຳທຳອິດ ໄປຮອດທ່າເຮືອຢູເຄຣນແລ້ວ

ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ມີທຸງຊາດປາລາວ (Palau) ອາໂຣຢາທ (Aroyat) ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທົ່ວໄປ ຣີຊີລຽນ ອາຟຣິກາ (Resilient Africa), ດ້ານຫຼັງທາງຊ້າຍມື, ເດີນທາງມາຮອດທ່າເຮືອ ຊໍໂນມັອສກ໌ (Chornomorsk) ເພື່ອບັນທຸກເມັດພືດ, ໃກ້ກັບເມືອງໂອເດຊາ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2023

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າສອງລໍາ ໄດ້ມາຮອດທ່າເຮືອແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍນໍາໃຊ້ແລວທາງຊົ່ວຄາວຂອງທະເລດໍາທີ່ກີຢິບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດເຊຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຊ່ວງສົງຄາມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງອອກເມັດພືດຢ່າງປອດໄພຈາກທ່າເຮືອຂອງປະເທດທີ່ຖືກບຸກລຸກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.

ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ມີທຸງຊາດປາລາວ (Palau) ສອງລໍາ ຄື ອາໂຣຢາທ (Aroyat) ແລະ ຣີຊີລຽນ ອາຟຣິກາ(Resilient Africa), ໄດ້ເຂົ້າຈອດໃນວັນເສົາຢູ່ທ່າເຮືອ ຊໍໂນມັອສກ໌ (Chornomorsk) ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ເຂດໂອເດຊາ (Odesa), ອີງຕາມການຖະແຫຼງການທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທ່າເຮືອທາງທະເລຂອງຢູເຄຣນ. ກຳ​ປັ່ນ ເຫລົ່າ​ນີ້​ແມ່ນເຮືອຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄປຮອດ​ທ່າ​ເຮືອໂອເດຊາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງເມັດ​ພືດ.

ທ່ານຊານເດີ ກູບຣາກັອຟ (Oleksandr Kubrakov), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທາງອອນລາຍໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຮືອທັງສອງລຳນີ້ ຈະສົ່ງເຂົ້າສາລີປະມານ 20,000 ໂຕນ ໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍ.

ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວທີ່ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງເສດຖະກິດຂຶ້ນກັບການປູກຝັງເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ສາມາດສົ່ງອອກເມັດພືດຈາກທ່າເຮືອທະເລດຳ (Black Sea) ໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຕຸລະກີ ເພື່ອຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ. ​ແຕ່ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກໍລະກົດ​, ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ​ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາຫານ​ແລະ​ຝຸ່ນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳເລັດຜົນ.

ພາຍຫຼັງ​ການ​ຖອນ​ຕົວ, ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ຖື​ວ່າກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ໃດ​ກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳທີ່​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ທ່າ​ເຮືອຢູເຄຣນ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ການ​ທະຫານ.

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ກີຢິບ ໄດ້ຊອກຫາເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຜ່ານແມ່ນໍ້າດານູບ (Danube), ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງເສັ້ນທາງແລະລົດໄຟເຂົ້າໄປໃນຢູໂຣບ. ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໃນລັກສະນະນັ້ນ ແມ່ນສູງກວ່າຫຼາຍ. ບາງປະເທດໃນຢູໂຣບຕ້ອງຍອມແພ້ກັບລາຄາເມັດພືດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ແລະທ່າເຮືອໃນ​ນ້ຳດານູບ (Danube) ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານດຽວກັນກັບທ່າເຮືອທາງທະເລໄດ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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